NHL pozná termíny novej sezóny, víťaza Stanleyho pohára spoznáme v lete

Netradičné zloženie divízií

Očakávajú sa mierne úpravy

Sezónu dohrali v "bubline"



Zloženie divízií NHL



sezóna 2020/2021



Severná divízia (7)



Calgary Flames, Edmonton Oilers, Montreal Canadiens, Ottawa Senators, Toronto Maple Leafs, Vancouver Canucks, Winnipeg Jets



Západná divízia (8)



Anaheim Ducks, Arizona Coyotes, Colorado Avalanche, Los Angeles Kings, Minnesota Wild, San Jose Sharks, St. Louis Blues, Vegas Golden Knights



Centrálna divízia (8)



Carolina Hurricanes, Chicago Blackhawks, Columbus Blue Jackets, Dallas Stars, Detroit Red Wings, Florida Panthers, Nashville Predators, Tampa Bay Lightning



Východná divízia (8)



Boston Bruins, Buffalo Sabres, New Jersey Devils, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins, Washington Capitals





21.12.2020 (Webnoviny.sk) - Zámorská hokejová NHL už pozná termín svojho oneskoreného štartu v sezóne 2020/2021. Všetky zúčastnené strany sa dohodli na úvode nového ročníka od 13. januára 2021 so základnou časťou s 56 duelmi pre všetkých účastníkov.Vyraďovacia časť pre šestnásť najlepších tímov by sa mala začať 11. mája a držiteľ Stanleyho pohára by mal byť známy najneskôr v polovici júla. Po skončení ročníka príde na rad rozširovací draft pre nový tím Seattle Kraken (21.7.) a o dva dni neskôr sa uskutoční draft nováčikov. Od 28.7. bude otvorený trh s voľnými hráčmi.Za normálnych okolností sa sezóna NHL začína už v úvode októbra, no pandémia koronavírusu spôsobila výrazný posun ukončenia minulého ročníka a aj odklad štartu nového. "Návrat do súťažného diania bude vzrušujúci. Čaká nás rok plný výziev a celkovo mimoriadne zaujímavá cesta," vyhlásil prostredníctvom videokonferencie generálny manažér klubu San Jose Sharks Doug Wilson.Nadchádzajúci ročník NHL by mal byť posledný s inovatívnymi prvkami vyplývajúcimi zo zlej pandemickej situácie. Vedenie NHL už v ročníku 2021/2022 očakáva postup podľa známych termínov z minulosti s úvodom v októbri, štartom play-off v apríli a vyvrcholením v júni.Okrem netradičných termínov prinesie nový ročník NHL aj upravený formát. Kluby budú rozdelené klasicky do štyroch divízií, ich zloženie však bude netradičné. Severnú divíziu vytvoria výhradne kanadskí účastníci profiligy a hrať budú len medzi sebou. A tak sa stane, že najväčie útočné hviezdy kanadského hokeja Connor McDavid (Edmonton) a Auston Matthews (Toronto) nastúpia proti sebe minimálne deväťkrát.Na základe dohody by mali jednotlivé kluby absolvovať domáce zápasy vo svojich mestách a arénach, no v závislosti od vývoja pandemickej situácie sa očakávajú mierne úpravy. Aby sa obmedzilo cestovanie a riziko šírenia ochorenia COVID-19 , aj prvé dve kolá play-off sa uskutočnia len medzi klubmi z jednotlivých divízií, medzi kvarteto najlepších sa teda dostanú len víťazi vyraďovačky v týchto skupinách."Plán je organizovať zápasy v domácich arénach klubov. Je viac ako pravdepodobné, že minimálne v úvode sezóny sa stretnutia uskutočnia bez divákov," uviedlo vedenie NHL. Ak to bude potrebné, profiliga je pripravená organizovať súboje aj na neutrálnych štadiónoch."Už sa všetci veľmi tešíme na začiatok sezóny 2020/2021. Uvedomujeme si všetky možné problémy, ktoré nás stále môžu postretnúť, mnoho z nich sme museli riešiť už v minulej sezóne v jari alebo v lete. Stále však našou prioritou zostávajú zdravie a bezpečnosť všetkých účastníkov," pokračoval komisár NHL Gary Bettman prostredníctvom tlačového vyhlásenia.Tréningové kempy jednotlivých klubov sa začnú 3. januára 2021. Výnimku majú tímy, ktoré v minulej sezóne nehrali v play-off. Tie sa môžu začať pripravovať už od 31. decembra 2020.Ako je známe, predchádzajúci ročník NHL bol prerušený od polovice marca až do leta. Dohrali ho v tzv. bubline v Kanade v Toronte a Edmontone. Dohoda o štarte novej sezóny potešila aj zástupcov hráčov. Privítali, že uzavreté prostredie v tzv. bubline v jednom meste, resp. jednom štadióne tentoraz nebolo schválené."Sme radi, že sa podarilo skompletizovať dohodu. Nový ročník bude unikátny a veľmi vzrušujúci. V týchto náročných časoch veríme, že NHL poskytne fanúšikom dostatok zábavy," poznamenal výkonný riaditeľ hráčskej asociácie NHLPA Donald Fehr