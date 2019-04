NHL: Pozrite si štatistiky Slovákov po základnej časti

Tomáš Tatar, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štatistiky slovenských hokejistov po konci základnej časti zámorskej NHL 2018/2019:



1. Tomáš Tatar (Montreal) 80 25 33 58 +21 195 34



2. Richard Pánik (Arizona) 75 14 19 33 -3 140 44



3. Erik Černák (Tampa Bay) 58 5 11 16 +25 107 58



4. Zdeno Chára (Boston) 62 5 9 14 +22 99 22



5. Christián Jaroš (Ottawa) 61 1 9 10 -14 65 27



6. Peter Cehlárik (Boston) 20 4 2 6 +3 30 6



7. Martin Marinčin (Toronto) 24 1 4 5 -4 34 12



8. Andrej Sekera (Edmonton) 24 0 4 4 +3 28 6



9. Marko Daňo (Colorado/Winnipeg) 8 0 0 0 -1 3 7



Jaroslav Halák (Boston) 40 22 1068 90 92,2 2,34



Peter Budaj (Los Angeles) 3 0 27 6 81,8 5,02

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 7. apríla (TASR) - Najproduktívnejším slovenským hokejistom v základnej časti zámorskej NHL 2018/2019 sa stal Tomáš Tatar. Krídelník Montrealu Canadiens nazbieral v 80 zápasoch 58 bodov (25+33) a vytvoril si nové osobné maximum v profilige.Dvadsaťosemročný Tatar tak o dva body prekonal svoj výkon zo sezóny 2014/2015, keď dal v drese Detroitu Red Wings 29 gólov, čo je doteraz jeho strelecký rekord, a pridal 27 asistencií. Na pozíciu najproduktívnejšieho Slováka v základnej časti NHL sa vrátil po roku, keď vystriedal Richarda Pánika a celkovo vyhral produktivitu hokejistov spod Tatier tretíkrát v kariére.Tatar sa stal aj najlepším strelcom s 25 gólmi, v oboch štatistikách predbehol Pánika. Rovnako starý krídelník Arizony nazbieral v 75 dueloch sezóny dokopy 33 bodov za 14 presných zásahov a 19 prihrávok. Na treťom mieste v produktivite sa umiestnil Erik Černák, ktorý získal aj titul najproduktívnejšieho slovenského obrancu.Dvadsaťjedenročný bek spolu so svojím o rok a dva mesiace starším bratrancom Christánom Jarošom zažili v zámorí prelomové sezóny, no na opačných stranách tabuľky. Černák sa udomácnil v zostave víťaza Prezidentskej trofeje Tampy Bay, kde hráva v prvých dvoch formáciách, pri premiére v NHL nastúpil na 58 zápasov s bilanciou päť gólov a jedenásť asistencií. Jaroš sa naopak presadil v najhoršom tíme ročníka Ottawe Senators. Vlani odohral v profilige len dva zápasy, teraz už 61 a okrem premiérového gólu pridal aj deväť asistencií.Obsadili tretie a piate miesto v produktivite Slovákov, medzi nich sa vtesnal ďalší obranca. Štyridsaťdvaročný veterán Zdeno Chára patrí stále k lídrom obrany Bostonu Bruins, no bodov zbiera už pomenej. V prebiehajúcom ročníku ich dosiahol 14 za päť gólov a deväť asistencií. Na šiestom mieste skončil jeho spoluhráč Peter Cehlárik, ktorý pendloval medzi prvým tímom a farmou v Providence. V NHL stihol odohrať 20 duelov, dal štyri góly a pridal dve asistencie. Podobne na tom bol obranca Martin Marinčin v Toronto s bilanciou 1+4 v 24 dueloch. Po dlhodobom zranení sa vo februári vrátil do zostavy Edmontonu Andrej Sekera, stihol nastúpiť na 24 stretnutí a pripísal si štyri asistencie. Marko Daňo zaznamenal len osem štartov bez bodu v drese Colorada, po návrate do Winnipegu v NHL nehral.Najlepší v hodnotení plus/mínus bol nováčik Černák s 25 "pluskami", cez 20 sa dostali aj Chára (22) a Tatar (21), na opačnom konci figuruje Jaroš (-14). Najtrestanejší bol taktiež Černák s 58 minútami pred Pánikom (44) a Tatarom (34). Najvyťažovanejší bol opäť Chára, v priemere odohral 21:05 minúty.Na profiligových ľadoch sa predstavili opäť dvaja slovenskí brankári, Peter Budaj však len epizódne, keď po návrate do Los Angeles zasiahol len do troch zápasov. V nich sa mu nedarilo, mal priemer až 5,02 gólov na stretnutie a len 81,8% úspešnosť zákrokov. Naopak, vydarenú sezónu zažíva Jaroslav Halák, v Bostone sa delí o post jednotky s Fínom Tuukom Raskom a spolupráca im vychádza. Tridsaťtriročný Slovák nastúpil v ZČ na 40 duelov, v ktorých zaznamenal 22 víťazstiev s priemerom 2,34 gólov a úspešnosťou zákrokov 92,2 percent. Na konto si v ročníku zapísal aj päť shutoutov (celkovo 47 v kariére).V skončenej základnej časti NHL sa celkovo predstavilo 11 slovenských hokejistov, čo je o dvoch menej ako vlani. Pre dlhodobé zranenie vôbec neštartoval Marián Gáborík./za menom a klubovou príslušnosťou nasleduje počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty, brankári: počet odchytaných zápasov, víťazstiev, počet úspešných zákrokov, inkasovaných gólov, percentuálna úspešnosť zásahov a priemer inkasovaných gólov na zápas/