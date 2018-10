NHL: Quick je blízko návratu do zostavy Kings

Brankár Los Angeles Kings Jonathan Quick. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Los Angeles 18. októbra (TASR) - Hokejový brankár tímu zámorskej NHL Los Angeles Kings Jonathan Quick je po zranení v dolnej časti tela blízko k návratu do zostavy "kráľov". V stredu absolvoval tréning v plnom zaťažení a možno bude k dispozícii už v najbližšom domácom dueli Kings proti New Yorku Islanders.povedal kouč John Stevens.vyhlásil 32-ročný Quick. Ten naposledy nastúpil v otváracom zápase sezóny proti San Jose Sharks, v ktorom inkasoval tri góly pri prehre 2:3 v predĺžení.Pri Quickovom zranení pôsobil v úlohe jednotky v Los Angeles Jack Campbell. Nastúpil v piatich zápasoch s bilanciou dve výhry a tri prehry, s priemerom 2,69 inkasovaného gólu na zápas. Pri prehre 1:5 s Ottawou ho po štvrtom góle v bránke nahradil Slovák Peter Budaj. Ten po návrate Quicka do zostavy Kings pravdepodobne poputuje naspäť na farmu do Ontaria Reign v AHL. Informoval portál nhl.com.