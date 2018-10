NHL: Quick sa zranil, Kings povolali z farmy Budaja

Peter Budaj, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Los Angeles 8. októbra (TASR) - Vedenie klubu NHL Los Angeles Kings povolalo z farmy do prvého tímu slovenského hokejového brankára Petra Budaja. V kádri nahradil Jonathana Quicka, ktorého "" zapísali na listinu zranených hráčov.Ako informoval oficiálny portál súťaže, Quick utrpel zranenie v dolnej časti tela na sobotnom tréningu. Zatiaľ nie je známe, kedy by sa mohol vrátiť do akcie. Tridsaťdvaročného Američana čakajú ešte ďalšie vyšetrenia.Kings po predsezónnom kempe poslali 36-ročného Budaja do farmárskeho tímu Ontario Reign v AHL, veľmi rýchlo sa však vrátil späť. Už v noci na pondelok bol v domácom zápase proti Detroitu (4:2) na striedačke. V bránke sa predstavil Jack Campbell, ktorý sa počas Quickovej absencie stane dočasnou tímovou jednotkou.uviedol pre LA Kings Insider tréner "" John Stevens. Budaj sa už raz chopil šance pri zranení Quicka, v sezóne 2016/2017 odchytal za Kings 53 stretnutí, v ktorých stlačil gólový priemer na 2,12 a dosiahol úspešnosť zásahov 91,7 percenta.