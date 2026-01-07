|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 7.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Bohuslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. januára 2026
NHL: Regenda prispel gólom k víťazstvu, Devils bez Nemca dostali debakel
Regenda strelil hetrik v predošlom zápase a v stretnutí proti Columbusu ho tréner Ryan Warsofsky posunul do 2. formácie k centrovi Alexandrovi Wennbergovi a krídelníkovi Tylerovi Toffolimu.
Zdieľať
Slovenský hokejový útočník Pavol Regenda zo San Jose strelil v nočnom zápase proti Columbusu svoj šiesty gól v prebiehajúcej sezóne NHL. Pomohol ním k víťazstvu nad Columbusom 5:2. V stretnutí odohral vyše 14 minút, počas ktorých sa prezentoval aj piatimi hitmi, čo bolo najviac zo všetkých hráčov v zápase.
Regenda strelil hetrik v predošlom zápase proti Tampe Bay (3:7) a v stretnutí proti Columbusu ho tréner Ryan Warsofsky posunul do 2. formácie k centrovi Alexandrovi Wennbergovi a krídelníkovi Tylerovi Toffolimu. V závere druhej tretiny sa v strednom pásme dostal do úniku dvoch proti jednému. Wennberg mu prihral na pravé krídlo, Regenda sa natlačik pred bránku a strelou k bližšej žrdi prekonal brankára Jeta Greavesa. V zápase sa prezentoval aj tromi strelami, zblokovanou strelou a dvakrát prišiel o puk. V prebiehajúcej sezóne NHL odohral päť zápasov po ktorých má na konte šesť gólov. San Jose zvíťazilo vo štvrtom zápase z predošlých piatich. Najproduktívnejší hráč Sharks Macklin Celebrini uzavrel skóre gólom do prázdnej bránky a vďaka tomu predĺžil svoju sériu s minimálne bodom na jedenásť zápasov. San Jose zvíťazilo vo štvrtom zápase z uplynulých piatich a po polovici základnej časti figuruje v tesnom súboji na druhej voľnej karte do play off v Západnej konferencii. „Hovorili sme o návrate do formy, ale musíme ísť ďalej a naďalej sa zlepšovať. Myslím si, že náš dnešný výkon sa s postupom zápasu zlepšoval,“ povedal Warsofsky. Pre útočníka San Jose Wennberga to bol prvý zápas od nedele, keď podpísal novú trojročnú zmluvu na 18 miliónov dolárov. Podpis oslávil gólom a dvoma asistenciami. „Body sú dôležité pre sebavedomie, ale vždy ide v prvom rade o tím. Som rád, že sme našli spôsob, ako zvíťaziť v dnešnom zápase,“ povedal Wennberg.
Paradoxný priebeh mal duel medzi New Yorkom Islanders a New Jersey Devils. Hostia prestrieľali domácich 44:24, no napokon odišli s debaklom 0:9. Išlo o najvýraznejší výsledok v doterajšom priebehu sezóny. Brankár Islanders Iľja Sorokin predviedol jeden z najlepších výkonov kariéry, jeho náprotivok Jacob Markström vydržal v bránke celý zápas, z ktorého si odniesol 62,5-percentnú úspešnosť zákrokov. Hetrikom a dvoma asistenciami sa na triumfe domácich podieľal útočník Anthony Duclair. „Som veľmi vďačný všetkým fanúšikom, ktorí mi (po hetriku) hodili čiapky. Je to skvelý pocit. Pozdravujem tým svoju mamu. Toto je posledný deň jej návštevy, takže som chcel hrať dobre aj kvôli nej. Som rád, že bola svedkom tohto zápasu,“ konštatoval Duclair po štvrtom hetriku kariéry. Devils nastúpili bez slovenského obrancu Šimona Nemca, ktorý pre zranenie absentuje od 12. decembra.
Pre hráčov Buffala sa v predošlom zápase s Columbusom (1:5) skončila 10-zápasová víťazná séria, no proti druhému najslabšiemu tímu súťaže Vancouveru sa vrátili na víťaznú vlnu. Canucks prestrieľali Sabres 35:20, no tí si postupne vytvorili štvorgólový náskok. Na priebežných 4:0 zvýšil Zach Metsa, pre ktorého to bol v 12. zápase prvý gól v NHL. Vancouver strelil tri góly v rozpätí od 51. do 56. minúty, no za stavu 3:4 mu nevyšla hra bez brankára, počas ktorej Josh Doan uzavrel skóre na 5:3. Pre Sabres to bol 41. zápas v prebiehajúcej sezóne a ukončili ním prvú polovicu základnej časti. Doteraz v nej nazbierali 48 bodov a ak by si udržali súčasné bodové tempo, s veľkou pravdepodobnosťou by sa po dlhých rokoch čakania dostali do play off. V uplynulej sezóne stačilo na postup do vyraďovacej časti vo Východnej konferencii 91 bodov (Montreal). Canucks prehrali piaty zápas po sebe.
Už šiestu prehru v sérii utrpeli hráči Dallasu, ktorí podľahli domácej Caroline 3:6. Hosťom nepomohli k bodovému zisku ani dva body Mikka Rantanena, pre ktorého to bol prvý zápas na ľade Caroliny od jednej z najvýznamnejších hráčskych výmen v uplynulej sezóne. V noci na stredu potvrdil svoju formu gólom a asistenciou, pričom v uplynulých desiatich dueloch nazbieral sedemnásť bodov. Stars sú napriek výsledkovej kríze naďalej druhý tím tabuľky Západnej konferencie. „Na tento zápas sme kládli veľký dôraz a jednoducho sme to neukázali. Z tejto situácie, resp. nášho úpadku, sa dostaneme obranou a disciplínou. Musíme to vyriešiť čo najskôr. Všetci si musíme uvedomiť, čo je potrebné na to, aby sme sa z toho dostali,“ uviedol tréner Dallasu Glen Gulutzan podľa nhl.com. Na triumfe Caroliny sa štyrmi asistenciami podieľal útočník Andrej Svečnikov. „Náš tím hral dnes skvele. Obzvlášť „Sveč“ predviedol niekoľko skvelých akcií, najmä pri mojich dvoch góloch, keď ma našiel,“ poznamenal útočník Caroliny K´Andre Miller.
O sérii prehier hovoria aj hráči Anaheimu, ktorí prežívajú svoju najväčšiu krízu v prebiehajúcej sezóne. Na ľade Philadelphie podľahli 2:5 a zaznamenali už siedmu prehru v rade. Flyers zvíťazili v piatom zápase z uplynulých siedmich. Ich útočník Trevor Zegras sa blysol proti bývalým spoluhráčom dvoma gólmi. „Bol to pre mňa ťažký koniec (v Anaheime). Na tento zápas som sa tešil už dlho,“ netajil Zegras. V zápase proti sebe nastúpili českí brankári Dan Vladař a Lukáš Dostál, ktorí sa nedávno dostali do záverečnej nominácie ČR na ZOH v Taliansku. Obaja mali v dueli približne 89-percentnú úspešnosť zákrokov. Flyers prestrieľali Anaheim 39:18.
V súboji lídrov Východnej a Západnej konferencie zvíťazili hráči Tampy Bay nad Coloradom 4:2. Pre Lightning to bolo už ôsme víťazstvo v sérii. Avalanche prvýkrát v sezóne nebodovali v dvoch zápasoch po sebe, ich kapitán Nathan MacKinnom prvýkrát v ročníku nebodoval v dvoch dueloch v rade. Slovenský obranca Tampy Bay Erik Černák odohral 20:18 min, počas ktorých mu do štatistík pribudol mínusový bod, strela, zblokovaná strela a so štyrmi hitmi bol jeden z troch najlepších v zápase.
Úradujúci šampióni z Floridy nenadviazali na triumf nad Coloradom (2:1) a na ľade Toronta prehrali 1:4, hoci domácich prestrieľali 32:23. Bola to pre nich piata prehra z uplynulých ôsmich zápasov. Maple Leafs bodovali siedmykrát v rade (5-0-2-0). Do streleckej listiny sa zapísal aj útočník Auston Matthews, ktorý sa dostal v novom roku do očakávanej formy. V troch januárových zápasoch nastrieľal šesť gólov. Pred zápasom s Floridou si prevzal ocenenie za najviac gólov v histórii Toronta Maple Leafs. Míľnik dosiahol nedávno, keď prekonal výkon Švéda Matsa Sundina. Ten mu pred zápasom odovzdal symbolickú plaketu. „Ten míľnik (421 gólov) dosiahol dosť rýchlo. Predpokladal som, že mu to bude trvať dlhšie,“ priznal Sundin.
Zápas Winnipegu s Vegas priniesol konfrontáciu tímov, ktoré sa snažili ukončiť sériu prehier. Podarilo sa to hosťom, ktorí zdolali domácich Jets 4:3 po predĺžení a dosiahli prvé víťazstvo po piatich prehrách. Rozhodol o ňom český útočník Tomáš Hertl, ktorý v predĺžení využil presilovku. Winnipeg prehral desiaty zápas za sebou a naďalej je najslabší tím v lige.
Hráči Edmontonu nedopustili tretiu prehru v sérii a nad Nashvillom zvíťazili 6:2. Druhým hetrikom v sezóne (14. v kariére) sa na výsledku podieľal kapitán Edmontonu Connor McDavid, ktorý bodoval v 16. zápase po sebe. Počas tohto obdobia nazbieral 39 bodov (17+22). „Mali sme dobrý štart do zápasu a zvládli sme to až do konca. Na začiatku tretej tretiny sme trochu zaostávali, ale myslím si, že sme celkovo odviedli dobrú prácu,“ povedal McDavid podľa nhl.com. Dvadsaťosemročný útočník sa vďaka trom bodom dostal pred Nathana MacKinnona na priebežné prvé miesto v kanadskom bodovaní. Tri kanadské body nazbieral aj jeho spoluhráč Leon Draisaitl (1+2). Útočník Edmontonu Ryan Nugent-Hopkins získal svoju 500. asistenciu v základnej časti NHL. „Mal som veľa naozaj dobrých spoluhráčov, ktorým som mohol prihrávať. Jednoducho to ukazuje kaliber hráčov, s ktorými som hral,“ konštatoval Nugent-Hopkins.
Hráči Seattlu zvíťazili nad Bostonom 7:4. Domáci útočník Berkly Catton sa v 28. zápase kariéry dočkal prvých dvoch gólov v NHL.
NHL - sumáre
Buffalo Sabres - Vancouver Canucks 5:3 (2:0, 1:0, 2:3)
Góly: 3. Thompson (Byram, Power), 12. McLeod (Tuch, Samuelsson), 30. Tuch (Byram, Norris), 47. Metsa (Malentsyn, Greenway), 59. Doan - 51. DeBrusk (Sherwood, Boeser), 56. E. Pettersson (Boeser, Hronek), 56. Öhgren (M. Pettersson, Karlsson). Brankári: Luukkonen - Demko, strely na bránku: 20:35.
Carolina Hurricanes - Dallas Stars 6:3 (3:1, 2:0, 1:2)
Góly: 8. Miller (Svečnikov, Aho), 14. Gostisbehere (Jarvis, Svečnikov), 19. Stankoven (Miller, Chatfield), 26. Miller (Svečnikov, Ehlers), 47. Jarvis (Svečnikov, Ehlers), 49. Carrier (Ehlers) - 12. Robertson, 41. Rantanen (Robertson), 59. Johnston (Rantanen, Robertson). Brankári: Bussi - Oettinger, strely na bránku: 32:22.
Philadelphia Flyers - Anaheim Ducks 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
Góly: 11. Zegras (Dvorak, Konecny), 15. Zegras (York, Couturier), 22. York (Grebjonkin, Cates), 35. Sanheim (Cates), 59. Grebjonkin - 5. Gauthier (LaCombe, Terry), 42. Killorn (Terry, LaCombe). Brankári: Vladař - Dostál, strely na bránku: 39:18.
Tampa Bay Lightning - Colorado Avalanche 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Góly: 20. Guentzel (Kučerov, Raddysh), 38. Girgensons (Gourde, Holmberg), 49. Hagel (Crozier, Kučerov), 59. Cirelli (Hagel, Raddysh) - 24. Kelly (Bardakov, Solovjov), 30. Nelson (Makar). Brankári: Vasilevskij - Wedgewood, strely na bránku: 28:33.
New York Islanders - New Jersey Devils 9:0 (3:0, 2:0, 4:0)
Góly: 2. Barzal (Pulock, Schaefer), 5. Duclair (Pelech), 14. Duclair (Cizikas), 24. Duclair (Barzal, DeAngelo), 32. Holmström (Barzal, Pulock), 42. Cizikas, 52. DeAngelo (Duclair, Šabanov), 59. Ritchie (DeAngelo), 60. Cizikas (Duclair, Mayfield). Brankári: Sorokin - Markström, strely na bránku: 24:44.
Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Góly: 20. Cowan (Robertson, Roy), 21. Knies (Stecher, Tavares), 25. Matthews (Knies, Maccelli), 60. McMann (Roy) - 52. Verhaeghe. Brankári: Woll - Bobrovskij, strely na bránku: 23:32.
Winnipeg Jets - Vegas Golden Knights 3:4 pp (1:0, 1:1, 1:2 - 0:1)
Góly: 6. Perfetti (Toews, Morrissey), 33. Schenn (Vilardi, Lowry), 55. Connor (Vilardi) - 40. Stone (Dorofejev, Marner), 49. Howden (Hanifin, Hertl), 56. Smith (Saad, Hutton), 65. Hertl (Marner, Eichel). Brankári: Hellebuyck - Hart, strely na bránku: 20:31.
Edmonton Oilers - Nashville Predators 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)
Góly: 9. McDavid (Bouchard, McDavid), 26. McDavid (tr. strieľ.), 37. Lazar (Savoie, Janmark), 39. Kapanen (Draisaitl, Podkolzin), 54. Draisaitl (Kapanen, Podkolzin), 60. McDavid (Nugent-Hopkins, Ekholm) - 44. O´Reilly (Hague, Evangelista), 45. Blankenburg (Schaefer, Bunting). Brankári: Ingram - Saros, strely na bránku: 43:26.
San Jose Sharks - Columbus Blue Jackets 5:2 (1:0, 1:1,´3:1)
Góly: 20. REGENDA (Wennberg, Toffoli), 25. Wennberg (Eklund, Orlov), 56. Ostapchuk, 58. Ferraro (Wennberg), 59. Celebrini (Graf, Ferraro) - 40. Werenski (Voronkov, Marčenko), 57. Monahan (Provorov). Brankári: Nedeljkovic - Greaves, strely na bránku: 36:36.
Seattle Kraken - Boston Bruins 7:4 (1:1, 3:1, 3:2)
Góly: 9. Eberle (Beniers, Dunn), 43. Catton (McCann, Evans), 39. Meyers (Kartye), 40. McCann (Dunn, Beniers), 51. Kakko (F. Gaudreau, Stephenson) 55. Catton (F. Gaudreau, Kakko), 60. Kakko - 13. Pastrňák (Zadorov, Chusnutdinov), 47. Pastrňák (McAvoy, E. Lindholm), 55. Lohrei (Zacha, Arvidsson), 58. Arvidsson (Mittelstadt, Steeves). Brankári: Daccord - Swayman, strely na bránku: 27:36.
Slováci v akcii
Pavol Regenda (San Jose) 14:05 1 0 1 0 3 0
Erik Černák (Tampa Bay) 20:18 0 0 0 -1 0 1
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
Prečítajte si tiež
Liga majstrov 2025/2026: Levice vyhrali prvý zápas play in série vo Würzburgu 92:89
Legendárny hokejista Jozef Golonka oslavuje 88. narodeniny