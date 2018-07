NHL: Renovácia haly v Seattli bude stáť 700 miliónov dolárov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Seattle 27. júla (TASR) - Rozsiahla rekonštrukcia KeyAreny v Seattli, ktorá bude domovským stánkom vznikajúceho klubu zámorskej hokejovej NHL, bude stáť približne 700 miliónov dolárov.Novú cenu oznámila mestská rada na štvrtkovej oficiálnej prezentácii. Pritom podľa memoranda, ktoré vlani v decembri podpísalo mesto Seattle s investičnou skupinou Oak View Group (OVG), mali halu zrenovovať iba za necelých 600 miliónov USD. OVG financuje rekonštrukciu z vlastných zdrojov, práce chce začať ešte tento rok v októbri. Podľa harmonogramu by mala byť rekonštrukcia arény dokončená v októbri 2020, uviedla agentúra AP.Seattle sa nachádza uprostred expanzného procesu. Celé svoje úsilie smeruje k sezóne 2020/2021, v ktorej by sa rád stal 32. účastníkom NHL. Komisár ligy Gary Bettman sa nedávno vyjadril, že Rada guvernérov bude hlasovať o prijatí Seattlu do súťaže možno už na jeseň, zdôraznil však, že v tomto prípade neexistuje žiadny presný časový plán.