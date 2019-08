NHL: Ristolainen si hokej v Buffale neužíval, požiadal Sabres o výmenu

Rasmus Ristolainen (v strede). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Buffalo 12. augusta (TASR) - Fínsky hokejista Rasmus Ristolainen sa necíti v Buffale spokojný a požiadal vedenie svojho klubu NHL o výmenu. Dvadsaťštyriročný obranca priznal, že si nedokázal užívať uplynulé sezóny, v ktorých sa Sabres na ľade trápili.uviedol Ristolainen v rozhovore pre fínsku televíznu stanicu MTV Sports.Sabres dokázali v minulej sezóne vyhrať 10 zápasov v sérii a v jednej chvíli dokonca viedli ligovú tabuľku. Potom sa však začali poradím postupne prepadávať a nakoniec jasne nepostúpili do play off. V bojoch o Stanleyho pohár chýbali už ôsmu sezónu po sebe. Pre Ristolainena bol uplynulý ročník šiesty v Buffale, pričom v 78 zápasoch nazbieral 43 bodov (5+38). So 41 mínusovými bodmi bol najhorší v celej súťaži. Po konci sezóny sa začalo hovoriť o možnom odchode osmičky draftu z roku 2013, Ristolainen má však zmluvu s priemerným ročným zárobkom 5,4 milióna dolárov platnú ešte tri sezóny, takže jeho budúcnosť má v rukách klub.konštatoval Ristolainen, ktorý sám požiadal vedenie Sabres o výmenu.dodal.