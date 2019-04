NHL: Sather odstúpil z funkcie prezidenta New Yorku Rangers

Na archívnej snímke Glen Sather. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 5. apríla (TASR) - Glen Sather odstúpil z funkcie prezidenta New Yorku Rangers a bude pôsobiť ako poradca majiteľa klubu zámorskej NHL Jamesa Dolana. Sather bol 15 rokov aj generálny manažér "jazdcov". Pred začiatkom sezóny 2015/2016 prevzal jeho kompetencie Jeff Gorton.Počas éry Sathera sa Rangers dvanásťkrát prebojovali do play off o Stanleyho pohár. V roku 2014 postúpili až do finále. Pred príchodom do New Yorku pôsobil Sather v štruktúrach Edmontonu Oilers a pomohol "olejárom" k piatim triumfom v profilige. Informovala o tom agentúra AP.