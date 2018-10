NHL: Seattle má zelenú, o jeho prijatí rozhodne Rada guvernérov

Ilustračná snímka. Foto: Prtscr/Youtube Foto: Prtscr/Youtube

New York 3. októbra (TASR) - Výkonný výbor v utorok odporučil Rade guvernérov NHL zaoberať sa prihláškou Seattlu do expanzného procesu. Majitelia klubov tak budú už v decembri hlasovať o tom, či sa klub z mesta na severozápadnom pobreží USA stane 32. účastníkom zámorskej hokejovej profiligy.Záujemcovia, na čele s majiteľmi investičnej skupiny Oak View Group a starostkou mesta Jenny Durkanovou, v utorok dopoludnia odprezentovali pred ligovou exekutívou v newyorskom sídle NHL projekt svojho klubu. Predložili aj dokumenty ohľadom renovácie KeyAreny, ktorá už v Seattli dostala zelenú. Po popoludňajšom zasadnutí Rady guvernérov komisár NHL Gary Bettman informoval zámorské médiá, že nikto z členov výkonného výboru nemal pochybnosti o tom, že rozšírenie ligy o klub zo Seattlu bude dobrý krok.O osude potenciálneho 32. tímu na mape NHL sa môže rozhodnúť najskôr na najbližšom zasadnutí Rady guvernérov, ktoré je naplánované na 3. až 4. decembra. Ak by dopadlo pozitívne, Seattle by sa mohol stať súčasťou ligy už v sezóne 2020/2021.citovala Bettmana agentúra AP.Tím zo Seattlu by sa stal súčasťou Západnej konferencie, po drobnej úprave by tak mohla mať každá divízia zhodne osem tímov.dodal Bettman.