NHL: Sekera asistoval pri výhre v Calgary, Poehling debutoval hetrikom

Brankár Vegas Golden Knights Marc-Andre Fleury (29) bráni strelu od Carl Grundstrom (38) z Los Angeles Kings. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky:



Boston - Tampa Bay 3:6 (za hostí E. Černák 1+0),

St. Louis - Vancouver 3:2 pp a sn,

Detroit - Buffalo 1:7,

Florida - New Jersey 3:4 pp,

Montreal - Toronto 6:5 pp,

Ottawa - Columbus 2:6,

Philadelphia - Carolina 3:4,

Pittsburgh - New York Rangers 3:4 pp,

Washington - New York Islanders 0:3,

Dallas - Minnesota 3:0,

Nashville - Chicago 5:2,

Arizona - Winnipeg 2:4,

Calgary - Edmonton 1:3 (za hostí A. Sekera 0+1),

Los Angeles - Vegas 5:2,

San Jose - Colorado 5:2

Víťaz ZČ Tampa nastúpi v 1. kole proti Columbusu, v hre kvarteto Slovákov

Dvojice 1. kola play off NHL 2018/2019:



Východná konferencia:



Tampa Bay (A1) - Columbus (WC2)



Boston (A2) - Toronto (A3)



Washington (M1) - Carolina (WC1)



New York Islanders (M2) - Pittsburgh (M3)



Západná konferencia:



Nashville (C1) - Dallas (WC1)



Winnipeg (C2) - St. Louis (C3)



Calgary (P1) - Colorado (WC2)



San Jose (P2) - Vegas (P3)

A1, A2, A3 - prvý, druhý a tretí tím Atlantickej divízie



M1, M2, M3 - prvý, druhý a tretí tím Metropolitnej divízie



C1, C2, C3 - prvý, druhý a tretí tím Centrálnej divízie



P1, P2, P3 - prvý, druhý a tretí tím Pacifickej divízie



WC - voľné karty

Kučerov ovládol produktivitu a získal Art Ross Trophy

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 7. apríla (TASR) - Základná časť zámorskej NHL 2018/2019 vyvrcholila v noci na nedeľu porciou 15 duelov. Slovenský hokejový obranca Erik Černák skóroval pri víťazstve Tampy Bay Lightning na ľade Bostonu Bruins 6:3. V 25. minúte znížil v presilovej hre svojím piatym gólom v sezóne na 1:2 a odštartoval obrat držiteľa Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti. Domáci kapitán Zdeno Chára nebodoval. Tampa 62. víťazným duelom v základnej vyrovnala ligový rekord Detroitu Red Wings zo sezóny 1995/1996.Edmonton zvíťazil na ľade Calgary 3:1, jednou asistenciou k tomu prispel slovenský obranca Andrej Sekera. Arizona bez útočníka Richarda Pánika prehrala doma s Winnipegom 2:4. Ottawa s obrancom Christiánom Jarošom doma prehrala s Columbusom 2:6. Montreal s Tomášom Tatarom zdolal Toronto s Martinom Marinčinom 6:5 po nájazdoch, Slováci nebodovali. Hetrikom sa pri debute v NHL blysol montrealský Ryan Poehling.Víťaz základnej časti zámorskej NHL Tampa Bay Lightning nastúpi v 1. kole play off proti hokejistom Columbusu. Rozhodli o tom záverečné zápasy dlhodobej časti v noci na nedeľu. Do hry o Stanleyho pohár sa môže zapojiť aj kvarteto Slovákov v prvých tímoch, ďalší traja pôsobia na farmách mužstiev, ktoré sa dostali do vyraďovačky. Play off odštartuje úvodnými zápasmi v noci na štvrtok.Víťaz Prezidentskej trofeje Tampa Bay Lightning nastúpi proti Columbusu, ďalšiu dvojicu z Atlantickej divízie tvoria Boston Bruins s Torontom Maple Leafs. Víťaz Metropolitnej divízia a obhajca titulu Washington Capitals nastúpi proti držiteľovi prvej voľnej karty na východe Caroline a NY Islanders sa stretne s Pittsburghom Penguins. Šampión Západnej konferencie a Pacifickej divízie Calgary Flames vyzve na úvod play off Colorado, San Jose Sharks sa stretne s Vegas Golden Knights. Posledné dve dvojice tvoria Nashville - Dallas a Winnipeg - St. Louis.Na štarte vyraďovačky môžu zasiahnuť do hry štyria Slováci - Zdeno Chára, Jaroslav Halák (obaja Boston), Martin Marinčin (Toronto) a Erik Černák (Tampa Bay). Počas play off by mohli dostať šancu aj ďalší slovenskí hokejisti, ktorí figurujú vo farmárskych tímoch AHL - Peter Cehlárik (Boston/Providence), Tomáš Jurčo (Carolina/Charlotte) a Marko Daňo (Winnipeg/Manitoba).Play off zámorskej profiligy vyvrcholí v júni finálovými bojmi o Stanleyho pohár. Titul obhajuje Washington, ktorý vlani zdolal Vegas 4:1 na zápasy.Ruský hokejový útočník Nikita Kučerov sa stal najproduktívnejším hráčom základnej časti NHL 2018/2019 a získal prestížnu Art Ross Trophy, ktorú každoročne udeľujú v zámorí víťazovi kanadského bodovania.Dvadsaťpäťročný krídelník Tampy Bay Lightning nazbieral v 82 zápasoch 128 bodov za 41 gólov a 87 asistencií a na druhé miesto odsunul Kanaďana Connora McDavida z Edmontonu Oilers. Obhajca trofeje z posledných dvoch sezón nazbieral v tej aktuálnej 116 bodov za 41 gólov a 75 asistencií. Tretí je Patrick Kane z Chicaga so ziskom 110 bodov (44+66). Zo Slovákov bol najproduktívnejší Tomáš Tatar z Montrealu Canadiens, keď získal v 80 dueloch 58 bodov 25+33 a vytvoril si tak osobné maximum v profilige.Najlepším strelcom súťaže sa stal opäť Alexander Ovečkin, kanonier Washingtonu nastrieľal 51 gólov a už ôsmykrát v kariére ukoristil Maurice "Rocket" Richard Trophy. Hranicu 50 presných zásahov pokoril v kariére už osemkrát. Druhý medzi strelcami skončil nemecký center Leon Draisaitl z Edmontonu so 49 gólmi, tretiu priečku obsadil 47-gólový John Tavares z Toronta.Známi sú aj držitelia tretieho individuálneho ocenenia, o trofej Williama M. Jenningsa sa podelia brankári New Yorku Islanders Robin Lehner a Thomas Greiss. Cenu v NHL pravidelne udeľujú brankárovi alebo brankárom, ktorých tím inkasoval v základnej časti najmenej gólov. Newyorský klub ich dostal iba 196.