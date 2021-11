NHL: Sekera excelentnou prihrávkou zariadil triumf Dallasu na ľade Arizony (video)

Hokejisti Dallasu zvíťazili v zápase NHL na ľade Arizony 3:2. Slovenský obranca Stars Andrej Sekera 49. minúte vyslal excelentnú prihrávku Jasonovi Robertsonovi, ktorý do odkrytej bránky rozhodol o triumfe hostí. Sekera zaznamenal druhú asistenciu v ročníku, na ľade strávil vyše 10 minút, zapísal si jeden plusový bod, dve strely a dve trestné minúty.



Sekera nastúpil na trinásty zápas v sezóne, v minulom bol len zdravý náhradník. Tridsaťpäťročný obranca si pripísal 201. asistenciu v základnej časti, ktorá bola jedna z najkrajších v jeho kariére. Po kľučke na modrej čiare si po ľavej strane potiahol puk až na bod pre vhadzovanie a krížnym pasom našiel na vzdialenejšej žrdi úplne voľného Robertsona, ktorý si ešte puk pristavil a zasunul ho do prázdnej bránky. Komentátor televízneho prenosu porovnal Sekerovu parádnu prihrávku k basketbalovej akcii “alley-oop”, keď pas letiaci vo vzduchu “zabodne” hráč do koša. Dallas aj vďaka tomu vyhral štvrtý zápas za sebou. Prispel k nemu aj výkon Bradena Holtbyho, ktorý sa vrátil po zranení a v prvom štarte od 10. novembra zaznamenal 25 zásahov. “Chytal výborne. Za inkasované góly nemohol a v kľúčových momentoch nás podržal,” povedal pre nhl.com tréner Stars Rick Bowness na adresu Holtbyho. Robertson si okrem gólu pripísal aj asistenciu, pri dvoch góloch asistoval Joe Pavelski. Skóre otvoril už v 54. sekunde Roope Hintz, ktorý strelil svoj 50. gól v drese Stars v 178. zápase. Od presunu Stars z Minnesoty do Dallasu (1993/1994) sa na túto métu dostali rýchlejšie len James Neal (151 zápasov) a Jamie Benn (172).





Colorado na domácom ľade zdolalo Nashville 6:2 vďaka hetriku Mikka Rantanena. Avalanche vyhrali sedem z posledných ôsmich zápasov, hoci im chýba hviezdny útočník Nathan MacKinnon. Ten by sa mal do akcie vrátiť v stredu na úvod päťzápasového tripu, ktorý sa pre “lavíny” začne v Toronte. “Je skvelé, že bude späť. Je to jeden z najlepších hokejistov na svete a viac nie je čo dodať,” povedal na adresu MacKinnona fínsky útočník Rantanen, ktorý zaznamenal tretí hetrik v NHL. Obranca Cale Makar prišiel o päťzápasovú gólovú sériu, ale pripísal si tri asistencie a s 20 bodmi sa dostal na delené druhé miesto v produktivite obrancov. Na čele je Adam Fox s New Yorku Rangers (21 bodov). Makar sa do štatistík zapísal v šiestich zápasoch za sebou, počas tejto série nazbieral 12 bodov. Colorado v posledných piatich domácich dueloch strelilo päť a viac gólov.



Montreal zvíťazil na ľade Pittsburghu 6:3 a zastavil víťaznú sériu Pens na čísle päť. Veľkou mierou sa o triumf zaslúžil brankár Jake Allen, ktorý chytil 47 striel a vytvoril si kariérne maximum. “Potrebovali sme takýto zápas, verím, že sa na ňom chytíme, pretože sme nehrali v poslednom čase dobre,” povedal Allen. Montreal strelil päť gólov v poslednej tretine, z toho až tri do prázdnej bránky. “Mali sme 50 striel, boli sme neustále v útočnom pásme, ale Allen bol vynikajúci,” povedal útočník “tučniakov” Evan Rodrigues, ktorý vyrovnal na 1:1 a v zápase zaznamenal až 12 striel na bránku. Bol to tretí najlepší výkon v klubovej histórii, rekord drží Ron Stackhouse, ktorý v roku 1976 vyslal proti Washingtonu 14 pokusov.



Nováčik zo Seattlu zvíťazil na ľade Floridy 4:1 a znemožnil Panthers ustanoviť nový ligový rekord v počte 12 víťazných domácich duelov v sérii od začiatku ročníka. "Panteri" tak vyhrali "len" v prvých jedenástich, čím vyrovnali zápis Chicaga zo sezóny 1963/1964. “Vieme čo bolo v hre, ale nedá sa nič robiť. Musíme to hodiť za hlavu a ísť ďalej,” povedal útočník Floridy Owen Tippett. Dva góly vo svojom 800. zápase v kariére strelil Jordan Eberle, víťazstvo Seattlu vychytal bývalý brankár Floridy Chris Driedger (33 zásahov). Kraken si ho vybrali v rozširovacom drafte, v drese Panthers odchytal dve sezóny. “Rozhodne tam nebola žiadna nevraživosť. Na chlapcov aj na Floridu som sa tešil. Na zápase som mal aj členov rodiny, takže som rád, že to vyšlo,” povedal Driedger, ktorý začal aj skončil víťaznú domácu sériu Floridy. Panthers vrátane minulej sezóny zvíťazili doma 15 zápasov za sebou, predtým naposledy prehrali s Carolinou Hurricanes 22. apríla 2:4. O dva dni neskôr zdolali toho istého súpera 4:3 po predĺžení a v bránke bol práve Driedger. Pri jedinom góle “panterov”, ktorý strelil Patric Hörnqvist, zaznamenal asistenciu veterán Joe Thornton a s 1352 bodmi sa osamostatnil na 13. mieste histórie NHL, keď predbehol Paula Coffeyho. Thornton v 1691 zápasoch strelil 426 gólov a pridal 1106 asistencií a už len jeden bod ho delí od vyrovnania zápisu Marka Recchiho na 12. mieste.

Edmonton aj bez bodov Connora McDavida a Leona Draisatla vyhral na ľade Vegas 3:2. Oilers po góloch Ryana Nugenta-Hopkinsa, Zacha Hymana, ktorý zaznamenal 200. bod v kariére a Jesseho Puljujärviho viedli 3:0, domáci už len skorigovali na 2:3. Obranca Edmontonu Kris Russell zblokoval šesť striel a stal sa historickým lídrom v NHL v tejto štatistike, ktorá sa vedie od sezóny 2005/2006. V 890 zápasoch zblokoval 2003 striel a predbehol bývalého obrancu Chicaga Brenta Seabrooka (1998).

výsledky:





Florida - Seattle 1:4,

Detroit - Buffalo 3:2 pp,

Los Angeles - Ottawa 4:2,

Pittsburgh - Montreal 3:6,

Vegas - Edmonton 2:3,

Arizona - Dallas 2:3 (za hostí A. SEKERA 0+1),

St. Louis - Columbus 6:3,

Colorado - Nashville 6:2,

Calgary - Winnipeg 2:4