NHL: Sekera späť v zostave Dallasu, no Stars prehrali vo Winnipegu

Slovenský hokejový reprezentant v drese Dallasu Andrej Sekera, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NHL - výsledky:



New York Rangers - Florida 5:6 pp a sn

Winnipeg - Dallas 3:2 pp

New York 11. novembra (TASR) - Hokejisti Floridy zvíťazili v nedeľnom zápase zámorskej NHL na ľade New Yorku Rangers po divokej prestrelke 6:5 po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci nájazd premenil Vincent Trocheck. Gólom a dvomi asistenciami sa na výhre Panthers podieľal Rus Jevgenij Dadonov, kapitán hostí Aleksander Barkov zaznamenal dva body (1+1).V ďalšom stretnutí Winnipeg zdolal doma Dallas 3:2 po predĺžení. O víťazstve Jets rozhodol v 21. sekunde predĺženia Mark Scheifele. Do zostavy Stars sa po zranení vrátil slovenský obranca Andrej Sekera, odohral 21 a pol minúty, vyslal dve strely a pripísal si plusový bod. Sekera nastúpil na svoj prvý zápas od 26. októbra, zranenie utrpel v dueli s Pittsburghom po náraze na mantinel.