NHL: Slafkovský a Pospíšil prispeli gólom k víťazstvám svojich tímov

Slovenskí hokejisti Juraj Slafkovský a Martin Pospíšil sa v noci na stredu zapísali v NHL do streleckej listiny. Slafkovský si pripísal desiaty presný zásah v sezóne a prispel k triumfu Montrealu nad Carolinou 4:0. Pospíšil skóroval štvrtýkrát v ročníku a aj jeho zásluhou Calgary zvíťazilo na ľade lídra Východnej konferencie vo Washingtone 3:1.





Slafkovský rozvlnil sieť v druhom zápase za sebou, keď v 9. minúte šikovným tečom strely obrancu Jaydena Strublea otvoril skóre duelu. Do podobnej situácie sa slovenský útočník dostal aj v 51. minúte a hoci strelu ďalšieho zadáka Lanea Hutsona netečoval, brankárovi Frederikovi Andersenovi dobre zacláňal. "Presne toto má robiť, musí využívať svoje fyzické parametre," chválil komentátor duelu prácu Slafkovského v predbránkovom priestore. Slovenský útočník odohral 16 minút a 19 sekúnd, mal plusový bod a dve strely. "Páčilo sa mi ako sme hrali, najmä ako naši obrancovia strieľali na bránku," pousmial sa 20-ročný slovenský útočník v rozhovore pre klubový web. "Posledné dva zápasy sme hrali zodpovedne, neriskovali sme a nestrácali sme puky. Ja som síce pár stratil, ale spoluhráči zas toľko nie," opäť zavtipkoval. "Každý si robil svoju prácu ako mal. Súperovi sme toho veľa nedovolili. Bol to skôr defenzívny zápas s málo strelami a opäť nás podržal 'Monty', ktorý chytal fantasticky," dodal Slafkovský a pochválil brankára Sama Montembeaulta, ktorý chytil 20 striel a zaznamenal štvrtý shutout v sezóne. Patrik Laine a Nick Suzuki strelili po góle a pridali dve asistencie. Canadiens zabodovali naplno druhýkrát v sérii a na východe sú na 12. priečke.Pospíšil nastúpil v štvrtom útoku a v 12. minúte taktiež zaznamenal úvodný gól stretnutia, keď odrazený puk pravou nohou kopol za chrbát brankára Logana Thompsona. Podľa rozhodcov v tom nebol úmysel a gól slovenského útočníka uznali. Pospíšil skóroval prvýkrát od 25. januára a po deviatich zápasoch. Bol to jeho štvrtý gól v sezóne. Flames po druhom triumfe za sebou držia na západe poslednú postupovú priečku do play off. Capitals v zostave aj s Martinom Fehérvárym prišli o možnosť dostať sa na čelo ligy a naďalej zaostávajú o bod za Winnipegom. Jediný gól Capitals strelil Alexander Ovečkin, keď v 45. minúte v presilovke znížil na 1:2. Bol to jeho 30. gól v sezóne a 883. v kariére, na prekonanie rekordu Waynea Gretzkého potrebuje streliť už len 12 gólov. Na métu 30 gólov sa 39-ročný Ovečkin dostal 19. v kariére.Zo Slovákov sa na ľade objavil aj obranca Tampy Bay Erik Černák a tešil sa z víťazstva nad Edmontonom 4:1. Lightning zabodovali naplno šiestykrát v sérii a na východe sú na 4. priečke. Dve asistencie zaznamenal Nikita Kučerov, brankár Andrej Vasilevskij chytil 23 striel. Prekonal ho len Leon Draisaitl, ktorý skóroval v šiestom zápase za sebou a so 43 gólmi je jasne najlepší strelec NHL. Oilers však prehrali štvrtý duel v rade.Boston viedol v polovici zápasu nad Torontom 3:0, ale napokon prehral 4:5 po predĺžení. Víťazný gól, svoj druhý v zápase, strelil Mitch Marner, keď sólový únik premenil blafákom na Jeremyho Swaymana. Maple Leafs vyrovnali v riadnom čase 46 sekúnd pred koncom po zásahu Pontusa Holmberga. "Holmbergov gól pri hre 6 na 5 bol mimoriadne dôležitý. Išli sme naplno až do konca a nepoľavili sme ani v predĺžení. Takto chceme aby vyzeral náš tím," povedal Marner. Obranca Morgan Rielly nazbieral štyri body za gól a tri asistencie. Nicholas Robertson mal bilanciu 1+1 a brankár Anthony Stolarz zaznamenal 32 zákrokov. Český útočník Bruins David Pastrňák skóroval dvakrát, pridal aj asistenciu a bodoval v 15. zápase za sebou. Za posledných 40 rokov sa mu to podarilo len ako piatemu hráčovi “medveďov” a zároveň je piatym Čechom, ktorý mal v NHL takúto sériu. Pred ním to dokázali Robert Lang, Jaromír Jágr (obaja 16), Patrik Eliáš a Petr Nedvěd (obaja 15).Buffalo otočilo v poslednej tretine s Anaheimom z 0:2 na 3:2 a vyhralo šiesty z posledných siedmich zápasov. Víťazný gól strelil v 50. minúte fínsky obranca Henri Jokiharju, ktorý skóroval v druhom zápase za sebou. "Vybehli na nás ako krotitelia gangov, už v prvej tretine mali obrovské šance a držal nás len skvelý Lukáš Dostál. Síce sme viedli 2:0, ale Buffalo vyhralo zaslúžene," uznal tréner Ducks Greg Cronin.Bobby Brink strelil gól, pridal tri asistencie a pomohol Philadelphii v pennsylvánskom derby k víťazstvu 6:1 nad Pittsburghom. V prvých 122 zápasoch v NHL nemal Brink nikdy viac ako dva body. Noah Cates skóroval dvakrát a pridal asistenciu, Tyson Foerster mal bilanciu 1+2. Flyers vyhrali tretíkrát za sebou, Samuel Ersson zaznamenal 23 zákrokov. "Tučniaci" prehrali štvrtý duel v rade.Columbus zdolal Dallas aj vďaka dvom gólom Kirilla Marčenka 6:4 a drží sa na postupovom mieste do play off. Americký obranca Zach Werenski vyšiel tentokrát naprázdno a jeho séria bodov na domácom ľade sa zastavila na čísle 22 zápasov. Je to tretia najdlhšia séria spomedzi obrancov v histórii, niečo podobné dokázal Phil Housley v sezóne 1991-92.New York Rangers vyhrali v mestskom derby na ľade Islanders 5:1, k čomu prispel dvomi gólmi Jonny Brodzinski. Urho Vaakanainen mal bilanciu 1+2 a Igor Šesťorkin zlikvidoval 36 striel. "Ostrovania" natiahli sériu prehier na štyri zápasy.Robert Thomas bodoval v siedmom zápase za sebou, keď gólom a asistenciou pomohol St. Louis k vysokému víťazstvu nad Seattlom 7:2. Dvakrát skóroval Zack Bolduc, brankár Jordan Binnington zaznamenal 25 zákrokov. Po piatich góloch vyhnali Blues z bránky Joeyho Daccorda a potom fínsky debutant v profilige Nikke Kokko dostal dva góly zo šiestich striel.Florida vyhrala v Nashville 4:1, keď gól a asistenciu zaznamenal Sam Bennett. Kanadský útočník sa ale prezentoval aj typickým tvrdým zákrokom, po ktorom vyradil z hry kapitána, švajčiarskeho obrancu "predátorov" Romana Josiho. Na 2:0 pre Panthers zvýšil svojim prvým gólom v NHL vo štvrtom zápase Justin Sourdif. Detroit prehrával na ľade Minnesoty 0:2, ale otočil na 3:2, keď znížil Vladimir Tarasenko a potom dvakrát skóroval Simon Edvinsson. Red Wings sú na postupovom mieste do play off. Utah zdolal Chicago 2:1, keď v 48. minúte rozhodol Lawson Crouse. Blackhawks prehrali štvrtý duel za sebou.

NHL - sumáre:



Boston Bruins - Toronto Maple Leafs 4:5 pp (2:0, 1:1, 1:3 - 0:1)

Góly: 1. Pastrňák (Lohrei, Zacha), 14. Marchand (Pastrňák, Lohrei), 30. Geekie (Lindholm, Marchand), 51. Pastrňák - 34. Rielly (Knies, Ekman-Larsson), 41. Marner (Tavares, Rielly), 47. Robertson (Rielly, Stolarz), 60. Holmberg (Robertson, Ekman-Larsson), 65. Marner (Matthews, Rielly). Brankári: Swayman - Stolarz, strefy na bránku: 36:29.







Buffalo Sabres - Anaheim Ducks 3:2(0:1, 0:1, 3:0)

Góly: 42. Peterka (Cozens, Power), 46. Tuch (Cozens), 50. Jokiharju (Quinn, Cozens) - 4. McTavish (LaCombe, Terry), 25. Carlsson (Minťukov, Lundeström). Brankári: Luukkonen - Dostál, streelt na bárnku: 35:18.







Columbus Blue Jackets – Dallas Stars 6:4(2:1, 2:2, 2:1)

Góly: 1. Marčenko (Provorov, Voronkov), 5. Olivier (Severson, Aston-Reese), 22. Marčenko (Fantilli), 29. Provorov (Johnson, Jenner), 43. van Riemsdyk (Kuraly), 60. Fantilli (Voronkov, Marčenko) - 10. Benn (Johnston, Harley), 30. Hintz (Granlund, Robertson), 34. Robertson (Granlund), 58. Bourque (Dadonov, Stankoven). Brankári: Merzlikinš - Oettinger, streelt na bárnku: 29:23.







Montreal Canadiens – Carolina Hurricanes 4:0(2:0, 1:0, 1:0)

Góly: 9. SLAFKOVSKÝ (Struble, Suzuki), 18. Laine (Carrier, Newhook), 31. Suzuki (Laine, Caufield), 51. Hutson (Laine, Suzuki). Brankári: Montembeault - Andersen, surely na bránku: 18:20.







Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins 6:1(2:0, 3:1, 1:0)

Góly: 4. Ristolainen (Zamula, Mičkov), 13. Cates (Brink, Pelletier), 32. Foerster (Drysdale, Brink), 39. Cates (Brink, Foerster), 40. Brink (Cates, Foerster), 47. Tippett (Couturier, Mičkov) - 27. Tomasino (Bunting, Letang). Brankári: Ersson - Nedeljkovic, strely na bránku: 38:24.







Washington Capitals - Calgary Flames 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Góly: 45. Ovečkin (Carlson, Strome) - 12. POSPÍŠIL (Solovjov, Lomberg), 17. Coronato (Bahl), 56. Huberdeau (Kadri). Brankári: Thompson - Vladař, strely na bránku: 27:25.







New York Islanders - New York Rangers 1:5 (1:3, 0:2, 0:0)

Góly: 9. Romanov (DeAngelo, Nelson) - 7. Vaakanainen (Smith), 13. Brodzinski (Schneider, Vaakanainen), 20. Brodzinski (Fox, Lindgren), 32. J.T. Miller (Zibanejad, Vaakanainen), 37. Rempe (Brodzinski, Lindgren). Brankári: Sorokin (41. Škarek) - Šesťorkin, strely na bránku: 37:18.







Tampa Bay Lightning - Edmonton Oilers 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Góly: 14. Eyssimont (Goncalves), 21. Hagel (Girgensons, Cirelli), 26. Hedman (Point, Kučerov), 48. Paul (Guentzel, Kučerov) - 12. Draisaitl (McDavid, Bouchard). Brankári: Vasilevskij - Skinner, strely na bránku: 37:24.







Minnesota Wild - Detroit Red Wings 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Góly: 8. Rossi (Boldy, Spurgeon), 12. Lauko (Shore, Trenin) - 31. Tarasenko (Gustafsson, Kasper), 34. Edvinsson (DeBrincat, Compher), 52. Edvinsson (Johansson, Söderblom). Brankári: Gustavsson - Talbot, strely na bránku: 24:16.







Nashville Predators - Florida Panthers 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Góly: 45. McCarron (Sissons, Smith) - 2. Bennett (Reinhart, Barkov), 25. Sourdif (Boqvist, Mikkola), 50. Forsling (Ekblad, Barkov), 56. Samoskevich (Bennett). Brankári: Saros - Knight, street na bránku: 19:25.







St. Louis Blues - Seattle Kraken 7:2 (2:0, 4:0, 1:2)

Góly: 9. Kyrou (Fowler, Parayko), 13. Sundqvist (Bučnevič, Thomas), 26. Thomas (Neighbours, Broberg), 29. Bolduc (Sundqvist, Faulk), 30. Fowler (Holloway, Schenn), 32. Neighbours (Fowler, Parayko), 41. Bolduc (Joseph, Sundqvist) - 46. Dunn, 53. Schwartz (Kakko, Larsson). Brankári: Binnington - Daccord (30. Kokko), strely na brinku: 27:27.







Utah Hockey Club - Chicago Blackhawks 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Góly: 40. Keller (Kesselring, Cooley), 53. Crouse (Doan, Määttä) - 14. Jones (Donato, Teräväinen). Brankári: Vejmelka - Söderblom, strely na bránku: 36:22.







Slováci v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 16:19 1 0 1 +1 2 0



Martin Pospíšil (Calgary) 12:03 1 0 1 +1 1 0



Martin Fehérváry (Washington) 15:05 0 0 0 0 0 0



Erik Černák (Tampa Bay) 19:34 0 0 0 +2 0 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/