NHL: Slafkovský hral v prvom útoku Montrealu, stretol sa s Vlhovou

Slovenský hokejista Erik Černák prispel v noci na utorok v zámorskej NHL asistenciou k triumfu Tampy Bay nad Dallasom 4:0. Bodovo naprázdno vyšiel útočník Juraj Slafkovský, no jeho Montreal zdolal Seattle 4:2. Arizona s krídelníkom Milošom Kelemenom zvíťazila nad Washingtonom 6:0. V drese hostí, ktorí prehrali druhý zápas za sebou, sa predstavil obranca Martin Fehérváry.





Černák nastúpil v prvej obrannej dvojici "bleskov" s Victorom Hedmanom. Švédsky bek odohral jubilejný 1000. zápas v základnej časti. Slovák strávil na ľade 19:27 minúty, získal dva plusové body a prezentoval sa tromi "hitmi". Na konci prvej tretiny získal puk na modrej čiare, dostal sa s ním až pred bránku a prihral úplne voľnému Anthonymu Cirellimu, ktorý zvýšil na 2:0. Bola to pre neho piata asistencia v sezóne a jubilejný 80. bod v profilige. Cirelli si v stretnutí pripísal aj druhý presný zásah. Dva body získal aj Nikita Kučerov (1+1), ktorý natiahol svoju bodovú šnúru na desať zápasov (5+14). Je to najdlhšia aktívna bodová séria v NHL, šnúra Joea Pavelskiho sa zastavila na deviatich dueloch.Brankár Andrej Vasilevskij predviedol 25 zákrokov a pripísal si prvé čisté konto v sezóne, 33. v profiligovej kariére. V tomto ročníku odchytal len päť stretnutí, prvých 20 vynechal po operácii bedrového kĺbu. "Bol to prvý zápas, v ktorom sa konečne cítil sám sebou. Samozrejme, tie predošlé boli pre mňa náročné, nebolo sa čím pýšiť. Dnes hral celý tím výborne a dosiahli sme skvelý výsledok," povedal Vasilevskij pre nhl.com. Hráči Lightning zastavili sériu štyroch prehier, Dallasu vrátili prehru zo soboty, keď podľahli na ľade Stars vysoko 1:8. "Ak zdoláte nejaký tím 8:1, zvlášť ten, ktorý nedávno získal Stanleyho pohár, je vám jasné, že na to bude reagovať. Najlepší hráči súpera, každý jeden z nich, hrali tentoraz na úplne inej úrovni. Vedeli sme, že sa to stane," poznamenal tréner "hviezd" Peter DeBoer.Slafkovský sa predstavil v prvom útoku Canadiens po boku Colea Caufielda a kapitána Nicka Suzukiho. Odohral 17:14 minúty a zaznamenal jednu strelu a dva hity. Nebodoval v treťom stretnutí v rade. Slafkovského výkon sledovala z tribúny aj Petra Vlhová, slovenská lyžiarka prišla do Montrealu po tom, ako cez víkend absolvovala v kanadskom stredisku Mont-Tremblant preteky Svetového pohára. Po zápase sa obaja stretli v šatni. "Obaja sme boli spolu na zimných olympijských hrách, no ona bývala v olympijskej dedine pre lyžiarov, kým ja som býval v hlavnej olympijskej dedine s ostatnými športovcami. Takže som sa s ňou stretol prvýkrát," povedal Slafkovský pre The Athletic. Sean Monahan strelil dva góly za Montreal. "Chceli sme, aby to mal súper ťažké na našom ľade. Myslím si, že sa nám to darilo. Tým spôsobom sme aj odštartovali a keď sa vám to podarí, tak tým súpera ´zabijete´," konštatoval Monahan. Dvojbodový duel má za sebou aj Josh Anderson (1+1), ktorý dosiahol prvý presný zásah v sezóne a skóroval aj Tanner Pearson. V drese hostí, ktorí prehrali piaty súboj v rade, nedostal šancu Marián Studenič a zápas sledoval ako zdravý náhradník.Arizona zvíťazila v piatom stretnutí v rade, keď rozdrvila Capitals 6:0. Domáci hráči už v prvej tretine strelili päť gólov. Za Coyotes nastúpil Kelemen, ktorého tréner Andre Tourigny zaradil opäť na krídlo štvrtej formácie, strávil na ľade 8:55 minúty a pripísal si jeden hit. Bol to pre neho šiesty duel v ročníku. Clayton Keller a Alexander Kerfoot zaznamenali zhodne po tri asistencie. Dva góly dosiahol Nick Schmaltz. Brankár Connor Ingram zneškodnil 26 striel súpera a pripísal si druhé čisté konto v sezóne. "Všetko nás baví, keď víťazíme. Obetujeme sa jeden za druhého, blokujeme strely aj za stavu 6:0. Chceli sme v závere udržať nulu pre nášho brankára, zaslúžil si shutout," vravel Schmaltz. Druhý gól Coyotes strelil Michael Carcone, ktorý skóroval v piatich domácich zápasoch v rade. Je to druhá najdlhšia domáca bodová séria v klubovej histórii po sedemzápasovej Keitha Tkachuka zo sezóny 1996/97. Coyotes zdolali predchádzajúcich piatich šampiónov za sebou. V drese Washingtonu sa predstavil Fehérváry. Slovenský obranca odohral 18:23 minúty a počas nich zaznamenal dve strely, dva hity a jednu "mínusku". Skúsený útočník Washingtonu Jevgenij Kuznecov bol len zdravý náhradník, tréner Spencer Carbery sa ho rozhodol poslať na tribúnu so slovami, že ruský center potrebuje "mentálny reštart".Philadelphia zdolala v pennsylvánskom derby Pittsburgh 2:1 po predĺžení, v extra čase rozhodol o víťazstve Sean Couturier. Na oba góly Flyers prihral Travis Konecny. Hostia síce prehrali, ale bodovali v piatom zápase za sebou. Jediný gól Penguins strelil kapitán Sidney Crosby, ktorý proti Philadelphii nazbieral už 125 bodov v 85 zápasoch, čím prekonal rekord Maria Lemieuxa v počte bodov hráča akéhokoľvek tímu v zápasoch proti "letcom". S 565. gólom v profiligovej kariére prekonal zápisy Matsa Sundina a Joea Nieuwendyka na 24. mieste historického poradia.Brankár Laurent Brossoit zlikvidoval 42 striel a bol veľkou oporou Winnipegu, ktorý zvíťazil nad Carolinou 2:1. Len jeden úspešný zákrok ho delil od osobného maxima v NHL. Víťazný gól Jets strelil Nikolaj Ehlers, ktorý predtým prihral na zásah Kylea Connora. "Brossoit chytal neskutočne. Naši brankári podávajú celú sezónu skvelé výkony. Dosiahli sme dôležité víťazstvo, potrebovali sme vyhrať dva zápasy za sebou po trojzápasovej sérii prehier," tešil sa Ehlers. Hráči St. Louis uspeli na ľade obhajcu titulu Vegas 2:1 pp, víťazný gól strelil v 38. sekunde predĺženia Pavel Bučnevič. Golden Knights napriek prehre natiahli bodovú šnúru, trvá už päť stretnutí.

NHL - sumáre:



Philadelphia Flyers - Pittsburgh Penguins 2:1 pp (0:1, 1:0, 0:0 - 1:0)



Góly: 30. Foerster (Konecny, Ristolainen), 64. Couturier (Konecny, Sanheim) - 20. Crosby (Guentzel, Rust). Brankári: Hart - Nedeljkovic, strely na bránku: 33:32.







Tampa Bay Lightning - Dallas Stars 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)



Góly: 8. Kučerov (Sergačov, Stamkos), 19. Cirelli (ČERNÁK, Kučerov), 44. Glendening, 53. Cirelli. Brankári: Vasilevskij - Oettinger, strely na bránku: 23:25.







Winnipeg Jets - Carolina Hurricanes 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)



Góly: 17. Connor (Ehlers, Scheifele), 32. Ehlers (Scheifele, Connor) - 40. Nečas (Noesen, Chatfield). Brankári: Brossoit - Raanta, strely na bránku: 22:43.







Montreal Canadiens - Seattle Kraken 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)



Góly: 5. Monahan (Anderson, Evans), 24. Pearson (Gallagher, Dvorak), 27. Monahan (Suzuki, Caufield), 60. Anderson - 35. McCann (Dunn, Larsson), 45. Dunn (Tolvanen, Beniers). Brankári: Montembeault - Grubauer, strely na bránku: 30:33.







Arizona Coyotes - Washington Capitals 6:0 (5:0, 1:0, 0:0)



Góly: 9. Cooley (Keller, Durzi), 11. Carcone (Brown, Zucker), 15. Schmaltz (Keller, Kerfoot), 18. Schmaltz (Keller, Kesselring), 19. Zucker (Kerfoot), 37. Bjugstad (Kerfoot, Moser). Brankári: Ingram - Kuemper (15. Lindgren), strely na bránku: 27:26.







Vegas Golden Knights - St. Louis Blues 1:2 pp (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)



Góly: 53. Eichel (Pietrangelo, Marchessault) - 20. Toropčenko (Parayko, Sundqvist), 61. Bučnevič (Thomas, Parayko). Brankári: Thompson - Binnington, strely na bránku: 34:27.







Slováci v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 19:27 0 1 1 +2 0 0



Juraj Slafkovský (Montreal) 17:14 0 0 0 0 1 0



Miloš Kelemen (Arizona) 8:55 0 0 0 0 0 0



Martin Fehérváry (Washington) 18:23 0 0 0 -1 2 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/