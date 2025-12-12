|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 12.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Otília
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. decembra 2025
NHL: Slafkovský i Nemec zaznamenali dve asistencie
Slafkovský nastúpil v druhom útoku spolu s Ivanom Demidovom a Oliverom Kapanenom a v 25. minúte si pripísal druhú asistenciu pri presnom zásahu Brendana Gallaghera na 2:0 pre Canadiens.
Zdieľať
Slovenský útočník Juraj Slafkovský pomohol hokejistom Montrealu v NHL k triumfu 4:2 na ľade Pittsburghu. Dve asistencie zaznamenal aj obranca Šimon Nemec, no New Jersey podľahlo doma Tampe Bay 4:8.
Slafkovský nastúpil v druhom útoku spolu s Ivanom Demidovom a Oliverom Kapanenom a v 25. minúte si pripísal druhú asistenciu pri presnom zásahu Brendana Gallaghera na 2:0 pre Canadiens. V úvode tretej tretiny zas 21-ročný Slovák prihral na gól Kapanenovi, ktorý zvýšil na 4:1. Slafkovský má po 30 zápasoch v sezóne na konte 9 gólov a 9 asistencií. Debut v NHL si odkrútil brankár Montrealu Jacob Fowler, ktorý pri svojej víťaznej premiére predviedol 36 zákrokov. Nehoda na miestnej diaľnici sa postarala o to, že duel začal o 30 minút neskôr.
Nemec prihral na gól Jesperovi Brattovi v 34. minúte v presilovej hre, keď New Jersey znížilo proti Tampe Bay na 2:5. Druhou asistenciou sa podieľal na presnom zásahu Angusa Crookshanka na 3:6 v 44. minúte. Zaznamenal svoj prvý viacbodový duel od hetriku 12. novembra a v 31 dueloch si pripísal už 18 kanadských bodov (7+11). Ešte v prvej tretine však po jeho faule išli Lightning do vedenia 4:1. Hosťom pomohol štyrmi asistenciami Nikita Kučerov a Devils prehrali šiesty z uplynulých siedmich zápasov.
Zo Slovákov sa v noci na piatok predstavil na ľade aj Martin Fehérváry, no Washington prehral doma s Carolinou 2:3 po nájazdoch. Dvadsaťšesťročný slovenský obranca po nepríjemnom zákroku Andreja Svečnikova nejaký čas nehral, no napokon sa vrátil na ľad a duel dohral. Brankár Hurricanes Brandon Bussi vytvoril nový rekord NHL, keď mu ako prvému na 10 víťazstiev stačilo 11 zápasov.
Dalibor Dvorský musel stráviť vysokú prehru St. Louis na ihrisku Nashvillu 2:7. Nebodoval v desiatom zápase za sebou, pričom na vhadzovaniach sa prezentoval 44,4-percentnou úspešnosťou. Víťazstvo Predators režíroval štvorgólový Steven Stamkos, ktorý si pripísal 15. hetrik v kariére. Dvorského spoluhráč Hugh McGing strelil svoj prvý gól v NHL.
Mark Stone odohral od začiatku sezóny 14 zápasov a vo všetkých bodoval. Vegas Golden Knights pomohol k víťazstvu 3:2 po predĺžení na ľade Philadelphie dvoma presnými zásahmi, pričom druhým v predĺžení rozhodol. Zach Hyman sa blysol hetrikom pri víťazstve Edmontonu 4:1 nad Detroitom. Na všetkých góloch Oilers sa asistenciami podieľal Connor McDavid. Štyri body (2+2) zaznamenali aj David Pastrňák pri víťazstve Bostonu 6:3 vo Winnipegu a Anders Lee pri triumfe New Yorku Islanders 5:2 nad Anaheimom. Strelecký účet v NHL si otvoril obranca „ostrovanov“ Travis Mitchell.
NHL- sumáre:
Columbus Blue Jackets - Ottawa Senators 3:6 (1:4, 2:1, 0:1)
Góly: 19. Jenner (Fantilli, Werenski), 24. Fabbro (Jenner, Johnson), 29. Voronkov (Marčenko, Werenski) - 7. Perron (Cozens, Batherson), 9. Batherson (Perron, Cozens), 15. Stützle (Batherson, Cozens), 20. Amadio (Giroux, Greig), 38. Stützle (Amadio, Zub), 59. Guroux (Amadio). Brankári: Merzlikins (15. Greaves) - Ullmark, strely na bránku: 26:29
New Jersey Devils - Tampa Bay Lightning 4:8 (1:4, 1:2, 2:2)
Góly: 8. L. Hughes (Dillon, Cotter), 34. Bratt (Š. NEMEC, Noesen), 44. Crookshank (White, Š. NEMEC), 56. Cotter (Glass, L. Hughes) - 3. Paul (Sabourin), 4. Raddysh (Kučerov, Hagel), 8. Holmberg (Moser, Gourde), 16. Guentzel (Bjorkstrand, Raddysh), 27. Bjorkstrand (Guentzel, Point), 37. Hagel (Kučerov, Carlile), 40. Point (Kučerov, Moser), 56. Bjorkstrand (Guentzel, Kučerov). Brankári: Markstrom (8. Allen) - Johansson, strely na bránku: 37:35
New York Islanders - Anaheim Ducks 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)
Góly: 9. Mitchell (Holmstrom, Mayfield), 11. Lee (DeAngelo, Holmstrom), 20. Lee (DeAngelo, Barzal), 47. Holmstrom (Lee, Pelech), 55. Pulock (Pageau, Lee) - 26. Carlsson (Terry, Zellweger), 43. Terry (Poehling, LaCombe). Brankári: Rittich - Husso, strely na bránku: 37:33
Philadelphia Flyers - Vegas Golden Knights 2:3 pp (1:1, 1:1, 0:0 - 0:1)
Góly: 17. Zegras (Sanheim, Dvorak), 37. Juulsen (Dvorak, Grundstrom) - 7. Whitecloud (Barbašev, Bowman), 33. Stone (Dorofejev, Eichel), 63. Stone (Eichel). Brankári: Vladař - Schmid, strely na bránku: 19:21
Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Góly: 41. Rust (Crosby, Novak), 56. Karlsson (Letang, Rust) - 3. Texier, 25. Gallagher (Hutson, SLAFKOVSKÝ), 31. Caufield (Suzuki, Hutson), 41. Kapanen (SLAFKOVSKÝ, Demidov). Brankári: Jarry - Fowler, strely na bránku: 35:29
Toronto Maple Leafs - San Jose Sharks 2:3 pp (1:0, 1:1, 0:1 - 0:1)
Góly: 15. Joshua (McCabe, Nylander), 35. Matthews (Nylander, Reilly) - 36. Orlov (Klingberg, Wennberg), 59. Klingberg (Celebrini, Gaudette), 63. Wennberg (Eklund). Brankári: Hildeby - Nedeljkovic, strely na bránku: 30:32
Washington Capitals - Carolina Hurricanes 2:3 pp a sn (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 26. McMichael (Ovečkin, Sandin), 52. Dowd (Sandin, McMichael) - 34. Ehlers (Stankoven, Nikišin), 58. Stankoven (Ehlers, Chatfield), rozh. sam. nájazd Jarvis. Brankári: Thompson - Bussi, strely na bránku: 25:39
Minnesota Wild - Dallas stars 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)
Góly: 17. Eriksson Ek (Boldy), 38. Bogosian (Buium, Tarasenko), 49. Johansson (Boldy, Eriksson Ek), 59. Boldy (Kaprizov), 60. Johansson (Tarasenko) - 10. Robertson (Heiskanen, Johnston), 31. Heiskanen (Lindell, Faksa). Brankári: Gustavsson - Oettinger, strely na bránku: 32:18
Nashville Predators - St. Louis Blues 7:2 (2:0, 4:2, 1:0)
Góly: 9. Stamkos (Wood, Svečkov), 12. Stamkos (Josi, Perbix), 29. O'Reilly (Evangelista), 32. Forsberg (Evangelista, Skjei), 33. Stamkos (Blankenburg, Svečkov), 36. Stamkos (Wood, Josi), 48. Bunting (Evangelista, Blankenburg) - 25. McGing (Fabbri, Broberg), 34. Thomas (Broberg, Neighbours). Brankári: Saros - Binnington (41. Hofer), strely na bránku: 32:26
Winnipeg Jets - Boston Bruins 3:6 (2:3, 1:1, 0:2)
Góly: 6. Barron (Morrissey, Koepke), 14. Iafallo (DeMelo, Samberg), 38. Vilardi (Perfetti, Connor) - 9. Pastrňák (McAvoy, Geekie), 11. Mittelstadt (Lohrei, Lindholm), 12. Kuraly (Jeannot, Kastelic), 35. Lindholm (Pastrňák, Geekie), 55. Lindholm (Pastrňák, Zadorov), 59. Pastrňák (Geekie, Lindholm). Brankári: Comrie - Korpisalo, strely na bránku: 29:24
Edmonton Oilers - Detroit Red Wings 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Góly: 15. Hyman (McDavid, Draisaitl), 23. Ekholm (McDavid, Nigent-Hopkins), 38. Hyman (McDavid, Nurse), 59. Hyman (McDavid, Draisaitl) - 26. Edvinsson (Danielson, Soderblom). Brankári: Skinner - Talbot, strely na bránku: 29:28
Colorado Avalanche - Florida Panthers 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)
Góly: 2. Malinski (Nečas, MacKinnon), 19. Nelson (Makar, Ničuškin), 26. Brindley (Burns, Manson), 28. MacKinnon (Girard, Malinski), 33. Lehkonen (Brindley, Toews), 47. Landeskog (Nečas, Manson) - 8. Gregor (Jones), 54. Samoskevich (Greer, Rodrigues). Brankári: Blackwood - Tarasov, strely na bránku: 42:25
Vancouver Canucks - Buffalo Sabers 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
Góly: 20. Sherwood (Garland, Q. Hughes), 27. Sasson (DeBrusk, Pettersson) - 8. Dahlin (McLeod, Quinn), 30. Thompson (Dahlin), 35. Benson (Doan, Thompson). Brankári: Demko - Lyon, strely na bránku: 32:15
Prečítajte si tiež
Slovan Bratislava podľahol Škendiji 0:2. Šance ŠK Slovan Bratislava na postup do vyraďovacej fázy Konferenčnej ligy sa znížili na minimum.