NHL: Slafkovský nebodoval v 15. zápase po sebe, proti Rangers mal mínusku

Hokejisti Montrealu Canadiens zvíťazili v nočnom zápase NHL na ľade New Yorku Rangers 2:1. Slovenský útočník Juraj Slafkovský si v drese hostí pripísal jeden mínusový bod a do kanadského bodovania sa nezapísal už 15 zápasov za sebou. Jeho krajan brankár Jaroslav Halák z Rangers bol pripravený na striedačke v pozícii náhradníka.





NHL - sumáre

Carolina Hurricanes - Vancouver Canucks 3:4 pp a sn (2:0, 0:1, 1:2 - 0:0, 0:1)



Góly: 3. Šťastný (Svečnikov, De Haan), 20. Marinook (Slavin), 58. Aho (Teräväinen, Slavin) - 38. Bear (Kuzmenko, Sturicka), 48. Miller (Hughes), 60. Boeser (Horvat, Kuzmenko), rozhodujúci sam. nájazd Pettersson. Brankári: Kočetkov - Delia, strely na bránku: 32:32







New York Rangers - Montreal Canadiens 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)



Góly: 37. Panarin (Chytil, Miller) - 25. Dach (Dvorak, Caufield), 49. Caufield (Suzuki, Armia). Brankári: Šesťorkin - Montembeault, strely na bránku: 39:31







Winnipeg Jets - Arizona Coyotes 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)



Góly: 21. Dubois (Morrissey, Ehlers), 37. Wheeler (Scheifele, Perfetti) - 32. Keller (Schmaltz, Chychrun). Brankári: Hellebuyck - Vejmelka, strely na bránku: 24:21





Slovák v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 9:04 0 0 0 -1 2 2



Slafkovský nastúpil na krídle štvrtej formácie s Christianom Dvorakom a Michaelom Pezzettom. Na ľade odohral 9:04 min a okrem mínusového bodu si pripísal aj dve trestné minúty, dve strely na bránku, dve zblokované strely a jednu stratu puku. Na kanadský bod čaká už mesiac, zatiaľ naposledy bodoval asistenciou 14. decembra proti Ottawe. Slafkovský mal v prvej tretine na dosah svoj piaty gól v sezóne, ale v prečíslení dvoch proti jednému mu brankár Igor Šesťorkin zmaril príležitosť efektným zákrokom. V druhej časti si najskôr odsedel menší trest za držanie a po návrate na ľad opäť fauloval. Počas signalizovaného trestu strelil Panarin vyrovnávajúci gól na 1:1. Slafkovský inkasoval v jednom zo striedaní niekoľko krosčekov a z ľadu odišiel z bolestivou grimasou. Od 52. minúty do hry nezasiahol. Rangers nebodovali prvýkrát po siedmich zápasoch. "Dnes sme hrali akosi povrchne. Bol to jeden z tých zápasov, keď sa hra nedarí. Nemali sme dostatok energie," poznamenal tréner Rangers Gerard Gallant. Víťazný gól Canadiens strelil útočník Cole Caufield, ktorý si predtým pripísal aj asistenciu. "Vždy ide o to, aby ste využili chyby súpera. Mne sa to pri góle podarilo. Toto miesto (Madison Square Garden) je po montrealskom Bell Centre druhé najlepšie pre hokej," poznamenal Caufield.Hokejisti Vancouveru ukončili sériu štyroch prehier, keď triumfovali na ľade Caroliny 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Domáci viedli v zápase 2:0 a od 58. minúty aj 3:2, no Brock Boeser 17 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal. O víťazstve Canucks rozhodol v tretej sérii nájazdov Elias Pettersson. "Boli sme nevýrazní a pôsobili sme unavene. To bolo vidieť. Oni (Canucks) boli lepší než my," povedal tréner Caroliny Rod Brind’Amour. Jeho tím prehral po dvoch víťazstvách a naďalej je so 62 bodmi na 2. mieste tabuľky Východnej konferencie.Hráči Winnipegu uspeli tretíkrát po sebe, keď na domácom ľade zdolali Arizonu 2:1. Pre hostí to bola už deviata prehra v sérii a naďalej čakajú na prvé víťazstvo v roku 2023. Jets potvrdili formu, keď zvíťazili v ôsmich z uplynulých deviatich zápasov. Na konte majú 49 bodov a poskočili do čela Západnej konferencie o bod pred Vegas Golden Knights. "Je to zaslúžené. Sme tam najmä vďaka veľkej odolnosti našich hráčov. My vieme, čím všetkým sme si prešli, aby sme sa dostali takto vysoko. Je však pred nami ešte dlhá cesta a veľa tvrdej práce," povedal tréner Jets Rick Bowness, ktorý je na rozdiel od kormidelníka Coyotes Andreho Tourignyho spokojný s nedávnymi výsledkami svojho tímu. "Už ani neviem, čo mám povedať. Dnes sme pracovali naozaj tvrdo. Som hrdý na hráčov. Winnipeg je naozaj veľmi dobrý tím, no my sme bojovali a neprehrali sme zadarmo," poznamenal Tourigny.