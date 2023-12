NHL: Slafkovský pomohol Montrealu asistenciou, Tatarov debut za Seattle

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský si pripísal asistenciu pri triumfe Montrealu nad NY Islanders 5:3 v nočnom zápase zámorskej NHL. Tomáš Tatar odohral za Seattle prvý zápas po výmene z Colorada, jeho tím prehral s doma LA Kings 2:3 po nájazdoch. V akcii bolo sedem slovenských hokejistov, ale bodoval len Slafkovský. Traja brankári zaznamenali čisté konto, hetrikom sa blysol Jack Hughes z New Jersey.



Slafkovský ukončil sedemzápasovú šnúru bez bodu, v sezóne zaznamenal ôsmy bod. Na konte má dva góly a šesť asistencií. Slovenský útočník v poslednej minúte druhej tretiny dôrazom za bránkou donútil hostí k chybe, kapitán Nick Suzuki nabil Coleovi Caufieldovi a ten bez prípravy zvýšil na 4:0. Montreal strelil v prostrednej časti štyri góly, z toho dva v priebehu 15 sekúnd v poslednej minúte tretiny. Canadiens v predošlých dvoch zápasoch prehrali, proti "ostrovanom" im pomohol najmä dvojgólový Josh Anderson. “Vedeli sme, že na víťazstvo potrebujeme odohrať perfektný zápas. Súper hral aj noc predtým, mali v nohách zápas a chceli sme to využiť. Som rád, že to napokon vyšlo a získali sme body,” povedal Anderson pre nhl.com. Islanders v tretej časti tromi gólmi za sebou znížili na 3:4, ale posledné slovo mal Christian Dvorak, ktorý 20 sekúnd pred koncom uzavrel skóre gólom do prázdnej bránky. Dva góly hostí strelil Brock Nelson, tri asistencie mal Noah Dobson, ktorý má na konte už 31 bodov (5+26) a ako tretí obranca v klubovej histórii Islanders nazbieral 30 bodov v prvých 30 zápasoch sezóny. Pred ním to dokázali len Denis Potvin a Jeff Norton. Slafkovský nastúpil opäť v prvom útoku so Suzukim a Caufieldom, na ľade bol 19 a pol minúty a okrem asistencie zaznamenal aj dve strely, štyri hity a mal plusový bod.



Tatar odohral za Kraken 13:47 minút, nastúpil v prvom útoku s Jaredom McCannom a Mattym Beniersom. Zaznamenal jednu strelu na bránku a bol aj jeden z exekútorov samostatného nájazdu, no v druhej sérii neuspel. Šancu dostal aj na jedno striedanie počas predĺženia. Kraken v extračase ubránil vylúčenie Vincea Dunna, ale napokon prehral na nájazdy. V nich rozhodol až v deviatej sérii Carl Grundström, Kings pretrhli šnúru troch prehier. K debutu Tatara, ktorý nastúpil na mieste zraneného Jordan Eberleho, sa po zápase vyjadril aj bývalý vynikajúci hráč a momentálne spolukomentátor a televízny expert Eddie Olczyk. "Sám som počas kariéry zažil niekoľko výmen a nie je to jednoduché. Tatar nemal veľa času na rozmýšľanie a adaptáciu, ale má v NHL ako veterán rešpekt a v tíme Kraken ho prijali dobre. Tréneri mu dali šancu aby si to užil v prvom útoku s Beniersom a McCannom," povedal víťaz Stanley Cupu z NY Rangers z roku 1994. Výkon 32-ročného slovenského krídelníka na sociálnej sieti X pozitívne hodnotili aj viacerí novinári píšuci o Kraken. Spokojný bol s výkonom slovenského útočníka aj trénera Dave Hakstol. "Hral solídne. V priebehu 24 hodín sa u neho odohralo veľa udalostí. Spravil množstvo drobných vecí, ktoré boli kvalitné a zostali nepovšimnuté. Bol to pre neho dobrý začiatku," povedal kormidelník Seattlu na adresu Tatara.



V akcii bol zo Slovákov aj obranca Šimon Nemec. Bol štvrtý najvyťažovanejší obranca tímu, odohral necelých 20 minút. Jeho tím New Jersey Devils zdolal Columbus 6:3. Útočník Jack Hughes si pripísal druhý hetrik v kariére, pričom strelil aj svoj 100. gól v profilige. Devils zvíťazili v piatom zápase z uplynulých šiestich. Hughes otvoril skóre už v 47. sekunde a potom do prázdnej bránky zavŕšil hetrik 48 sekúnd pred koncom. Bilanciu 1+1 mali Tyler Toffoli a Nico Hischier, Jesper Bratt zaznamenal tri asistencie. “S Jackom si na ľade veľmi rozumieme, máme podobný štýl a funguje to medzi nami. Preferujeme rýchly hokej a som rád, že to dnes vyšlo,” povedal švédsky útočník Bratt. Hughes strelil predtým tri góly 26. novembra 2022 proti Washingtonu. Tréner “diablov” Lindy Ruff zaznamenal 850. víťazstvo a dostal sa na štvrté miesto histórie pred Kena Hitchcocka. Experti boli zvedaví na vzájomný súboj dvoch najvyššie draftovaných obrancov v minulom roku, pretože za Columbus nastúpil David Jiříček, ktorého si Blue Jackets vyhral zo šiesteho miesta. Nemec bol celkovo druhý muž draftu. Jiříček odohral 14 minút a mal jednu asistenciu, Nemec si z duelu odniesol plusový bod a jednu strelu.



Traja Slováci sa predstavili v súboji Calgary - Tampa Bay. Martin Pospíšil a Adam Ružička mohli v drese domácich oslavovať triumf 4:2, obranca hostí Erik Černák bol štvrtý najvyťaženejší obranca tímu (19:11), ale mal dve mínusky. Pospíšil rozdal sedem bodyčekov, na ľade strávil takmer 12 a pol minúty, mal jeden strelecký pokus a plusový bod. Plusku si pripísal aj Ružička, ktorý hral 9 a pol minúty. Vynikajúcu formu v drese Flames potvrdil bieloruský útočník Jegor Šarangovič, ktorý skóroval v piatom zápase za sebou. V klubovej histórii to v prvej sezóne v drese “plameňov” dokázali len Kent Nilsson (1980-81) a Joe Mullen (1985-86). Dve asistencie zaznamenal útočník Tampy Nikita Kučerov a s 52 bodmi si upevnil pozíciu lídra produktivity NHL.



Obranca Martin Fehérváry odohral v drese Washingtonu 16:47 minút, no Capitals prehrali na ľade Nashvillu 1:3. Slovenský hokejista strávil na ľade takmer 17 minút a takisto hral poriadne do tela, keď zaznamenal až šesť hitov a dvakrát strelou ohrozil Juuseho Sarosa. Predators potvrdili dobrú formu, vyhrali štvrtý zápas v rade a siedmy z posledných ôsmich. “Vieme nájsť cestu k víťazstvu. Výborne nám funguje práca v oslabeniach, čo v úvode sezóny bol náš problém. Dokážeme využívať presilovky a dať gól v správnom čase,” povedal jeden zo strelcov “predátorov” Colton Sissons. Saros vyhral šiesty zápas za sebou a vytvoril si kariérne maximum. Už v dvanástom zápase v sérii vyšiel gólovo naprázdno kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin (0+1), takto dlho na gól v NHL nikdy nečakal.



V nočných zápasoch zaujala prehra Pittsburghu na ľade Toronta 0:7, Max Domi a Tyler Bertuzzi zaznamenal po tri body. Prvé čisté konto v sezóne si zapísal Martin Jones, keď kryl 38 striel. Maple Leafs zvládli duel aj bez chorého kanoniera Austona Matthewsa, prvý gól v NHL strelil Bobby McMann. Matthew Knies zaznamenal hetrik Gordieho Howea, keď strelil gól, pridal asistenciu a pobil sa Johnom Ludvigom.



Hráči Arizony zvíťazili nad Buffalom 2:0, brankár domácich Karel Vejmelka mal 28 úspešných zákrokov a zaznamenal piaty shutout v kariére. "Kojoti" neinkasovali už v druhom zápase za sebou, v piatok zdolali San Jose 1:0. Sharks vygumoval Connor Ingram.



Čistým kontom sa blysol aj Samuel Ersson (33 zákrokov) a doviedol Philadelphiu k víťazstvu 1:0 nad Detroitom. Jediný gól duelu strelil Cam York. Flyers bodovali v ôsmom zápase za sebou. Red Wings sa zranil brankár Alex Lyon, ktorého v druhej tretine vystriedal Ville Husso.



V súboji tímov z Originálnej šestky a dvoch popredných účastníkov Východnej konferencie vyhrali hokejisti New Yorku Rangers v Bostone 2:1 po predĺžení. Oba góly “jazdcov” strelil Vincent Trocheck, brankár Igor Šeťorkin mal 21 zákrokov. Duel nedohral hviezdny český útočník Bruins David Pastrňák, ktorý v závere druhej tretiny narazil Ryana Lindgrena a prvýkrát v kariére NHL inkasoval trest do konca zápasu.



Florida vyhrala v Edmontone 5:1, dva góly strelil Carter Verhaeghe a Sergej Bobrovskij chytil 38 striel. Kapitán Oilers Connor McDavid zaznamenal asistenciu a bodoval v dvanástom zápase za sebou. Štrnásť duelov v rade bodoval Nathan MacKinnon, ale ani jeho dve asistencie nestačili Coloradu na úspech a Avalanche bez zraneného obranca Calea Makara prehrali s Winnipegom 2:6. Jets vyhrali šesť z posledných siedmich zápasov, dvakrát skóroval Gabriel Vilardi.



O víťazstve St. Louis nad Dallasom 4:3 rozhodol v predĺžení obranca Colton Parayko. Blues vyhrali aj druhý zápas pod vedením nového trénera Drewa Bannistera, ktorý nahradil Craiga Berubeho, tromi bodmi sa blysol Jordan Kyrou (1+2). Stars sa v piatok zranil Jake Oettinger a tak mali na lavičke pohotovostného brankára Josepha O'Briena, s ktorým uzavreli amatérsky kontrakt. Medzi žrde sa nedostal, duel odchytal bez zranenia Scott Wedgewood.

výsledky NHL:



Minnesota - Vancouver 2:1 pp a sn, Boston - NY Rangers 1:2 pp, Columbus - New Jersey 3:6, Montreal - NY Islanders 5:3, Philadelphia - Detroit 1:0, Toronto - Pittsburgh 7:0, Winnipeg - Colorado 6:2, Nashville - Washington 3:1, St. Louis - Dallas 4:3 pp, Arizona - Buffalo 2:0, Calgary - Tampa Bay 4:2, Edmonton - Florida 1:5, Seattle - LA Kings 2:3 pp a sn

Slováci v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 19:26 0 1 1 +1 2 0



Šimon Nemec (New Jersey) 19:43 0 0 0 +1 1 0



Tomáš Tatar (Seattle) 13:47 0 0 0 0 1 0



Martin Pospíšil (Calgary) 12:22 0 0 0 +1 1 0



Adam Ružička (Calgary) 09:31 0 0 0 +1 0 0



Erik Černák (Tampa Bay) 19:11 0 0 0 -2 2 0



Martin Fehérváry (Washington) 16:49 0 0 0 0 2 0