NHL: Slafkovský strelil gól, Montreal však prehral s Washingtonom 2:5 (video)

Slovenský hekejista Juraj Slafkovský sa strelecky presadil v noci na pondelok vo štvrtom zápase 1. kola play off NHL. Jeho Montreal však podľahol Washingtonu 2:5 a vo štvrťfinálovej sérii Východnej konferencie prehráva 1:3. Slafkovský strávil na ľade 18:20 min a zaznamenal tri mínusové body. New Jersey so Šimonom Nemcom a Tomášom Tatarom nestačilo na Carolinu 2:5 a v sérii prehráva rovnako 1:3.



Slafkovský v 31. minúte počas presilovej hry po prihrávke Ivana Demidova spoza bránky vyrovnal na 1:1. Pre slovenského krídelníka to bol druhý gól vo vyraďovacej časti, presadil sa aj v treťom stretnutí. V závere druhej časti v ďalšej početnej výhode skóroval aj Cole Caufield. „Je mi trochu ľúto. Naozaj neviem, čo im mám povedať,“ uviedol tréner domácich Martin St. Louis. „Existuje len víťazstvo alebo prehra. Body sa nezískavajú. Budeme v pohode. Sme mladý tím. Teším sa na ďalší duel. Čím viac skúseností, tým lepšie pre nás," uviedol český brankár Jakub Dobeš podľa nhl.com. Doplnil ich kapitán Nick Suzuki: „Teraz je to zlý pocit, ale musíme sa veľmi posunúť ďalej." Montreal nezvládol záverečnú časť, v ktorej inkasoval štyri góly. Brandon Duhaime skóroval dvakrát, Andrew Mangiapane zaznamenal víťazný presný zásah v 57. minúte. Výsledok spečatil 55 sekúnd pred sirénou gólom do prázdnej brány Tom Wilson. Piaty duel je na programe v noci na štvrtok (1.00 SELČ) v hlavnom meste USA. „Myslím si, že si zakladáme na tom, že sme zohratý tím. Vzniká zodpovednosť jeden voči druhému a držíte spolu. Môže byť hocikto z nás, kto to rozhodne. Mangiapane odohral skvelý zápas, strelil obrovský gól," zdôraznil útočník hostí Wilson.





New Jersey proti Caroline v druhej tretine znížilo z 0:3 na 2:3, Hurricanes však v záverečnej tretine nepripustili drámu. Hetrikom sa blysol Andrej Svečnikov. „V sezóne to bolo pre mňa ťažké, ale teraz, v čase play off, je to môj čas. Milujem toto obdobie roka,“ uviedol ruský krídelník. V drese Devils zaznamenal gól a asistenciu Timo Meier: „Náš začiatok nebol dobrý. Vyhrávali viac súbojov. Potom sme sa však vrátili, priblížili sme sa k nim. Nedokázali sme urobiť dosť pre to, aby sme skórovali a vyrovnali. Teraz už len musíme ísť vyhrať zápas v Caroline.“ Švajčiarsky útočník v 25. minúte nešťastne zrazil brankára Frederika Andersena k ľadu, ktorého musel vystriedať Piotr Kočetkov. „Pre nás to bol ťažký moment. Keď Freddie prichádzal na striedačku, išiel som do hry a snažil som sa sústrediť na ďalšiu strelu,“ povedal Kočetkov. „Nebol schopný pokračovať, čiže to nie je dobré znamenie, ale nemám žiadne iné informácie,“ dodal kouč Rod Brind'Amour. Slováci nebodovali. Obranca Šimon Nemec odral 18:20 minúty a zaznamenal plusový bod. Útočník Tomáš Tatar bol na ľade 10:28 minúty. Hurricanes môžu rozhodnú o postupe už v piatom domácom stretnutí, ktoré je na programe v noci na stredu (1.30 SELČ).



Hráči Edmontonu Oilers zdolali Los Angeles Kings 4:3 po predĺžení a vyrovnali stav série na 2:2. O triumfe domácich rozhodol nemecký kanonier Leon Draisaitl. Hostia pritom viedli v stretnutí 2:0 i 3:1 a boli len 29 sekúnd od tretieho víťazstva v sérii. Evan Bouchard však v tretej tretine svojím druhým gólom v zápase vyrovnal. Draisaitl okrem presného zásahu dosiahol aj tri asistencie. Kapitán Connor McDavid mal tiež tri asistencie. Séria sa sťahuje do Kalifornie.



Hokejisti St. Louis Blues zvíťazili suverénne aj v druhom domácom zápase štvrťfinále Západnej konferencie. V nedeľu pokorili víťaza základnej časti Winnipeg Jets 5:1 a vyrovnali stav série 1. kola play off na 2:2. Kanonier hostí Kyle Connor síce otvoril v 14. minúte skóre, ale Blues potom skórovali päťkrát v rade a dokráčali k jasnému víťazstvu. Jake Neighbours k nemu pomohol gólom a dvomi asistenciami, kapitán Brayden Schenn zaznamenal gól a asistenciu a Colton Parayko mal bilanciu 0+2. Brankár Jordan Binnington prispel k triumfu 30 úspešnými zákrokmi. „Bluesmani“ nastrieľali v dvoch domácich stretnutiach 1. kola dokopy 12 gólov a dvakrát v tretej tretine vyhnali zo súperovej bránky Connora Hellebuycka. „Vedeli sme, aký je stav série. Mali sme plán, ktorý sme splnili. Tretí zápas nám vyšiel a išiel v náš prospech. Vedeli sme, že to musíme zopakovať. Bola to ťažká úloha po tom, čo sme prehrali prvé dva zápasy vo Winnipegu. Chceli sme sériu vyrovnať, a to sa nám aj podarilo. Musíme v tom pokračovať a hrať dobre,“ povedal Justin Faulk, obranca Blues. Tréner hostí Scott Arniel naďalej verí Hellebuyckovi: „Jeho životopis hovorí sám za seba. Musíme hrať pred ním lepšie a pomôcť mu. Sme v tom všetci spoločne. Ideme domov a musíme vydať zo seba to najlepšie. V základnej časti sme tvrdo pracovali, aby sme získali výhodu domáceho ľadu.“

1. kolo play off NHL



štvrťfinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/ štvrté zápasy:



Montreal Canadiens - Washington Capitals 2:5 (0:0, 2:1, 0:4)

Góly: 31. SLAFKOVSKÝ (Demidov, Hutson), 39. Caufield (Hutson, Demidov) – 22. Strome (Beauvillier), 47. Duhaime (Chychrun, van Riemsdyk), 57. Mangiapane (Strome, van Riemsdyk), 58. Duhaime (Dowd), 60. Wilson (McMichael). Brankári: Dobeš - Thompson, strely na bránku: 18:26.

/stav série: 1:3/



New Jersey Devils - Carolina Hurricanes 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)ä

Góly: 23. Hischier (Palát, Meier), 28. Meier – 1. Svečnikov (Burns, Blake), 10. Slavin, 21. Svečnikov (Jarvis, Aho), 55. Burns, 57. Svečnikov (Blake, Aho). Brankári: Markström - Andersen (25. Kočetkov), strely na bránku: 22:29.

/stav série: 1:3/



štvrťfinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/ štvrté zápasy:



St. Louis Blues - Winnipeg Jets 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Góly: 20. Neighbours (Parayko, Fowler), 31. Tucker (Leddy, Texier), 38. B. Schenn (Parayko, Neighbours), 39. Faulk (Neighbours, B. Schenn), 43. Thomas (Sundqvist, Bučnevič) – 14. Connor (Perfetti, Samberg). Brankári: Binnington - Hellebuyck (43. Comrie), strely na bránku: 24:31.

/stav série: 2:2/



Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 4:3 pp (0:1, 1:2, 2:0 - 1:0)

Góly: 25. Perry (Draisaitl, Nugent-Hopkins), 48. Bouchard (Draisaitl, McDavid), 60. Bouchard (Draisaitl, McDavid), 79. Draisaitl – 11. T. Moore (Danault), 22. Foegele (Danault), 28. Fiala (Laferriere). Brankári: Pickard - Kuemper, strely na bránku: 48:41.

/stav série: 2:2/



Slováci v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 18:20 1 0 1 -3 1 0

Šimon Nemec (New Jersey) 17:51 0 0 0 +1 0 0

Tomáš Tatar (New Jersey) 10:28 0 0 0 0 0 0