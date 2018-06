NHL: Smith-Pelly pokračuje vo Washingtone

Pravé krídlo Washingtonu Capitals Devante Smith-Pelly počas konfliktu s fanúšikmi Chicaga Blackhawks počas zápasu zámorskej NHL 17. februára 2018 v Chicagu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 28. júna (TASR) - Kanadský hokejový útočník Devante Smith-Pelly bude aj v nasledujúcej sezóne NHL obliekať dres Washingtonu Capitals. S úradujúcim víťazom Stanleyho pohára sa podľa zámorských médií dohodol na novej ročnej zmluve na jeden milión dolárov.Smith-Pelly síce pred dvoma dňami nedostal ako potenciálny obmedzený voľný hráč od svojho klubu kvalifikovanú ponuku na nový kontrakt, ale týmto krokom sa chceli Capitals iba poistiť, že sa 26-ročný krídelník neprihlási na arbitráž. V skutočnosti s ním pokračovali v rokovaniach, podľa TSN dokonca Smith-Pelly odmietol dve lukratívne ponuky a radšej sa rozhodol zostať za menej peňazí vo Washingtone. Bývalý hráč Anaheimu, Montrealu či New Jersey zaznamenal v uplynulom ročníku v základnej časti profiligy 16 bodov (7+9) v 75 zápasoch. Jeho čas nadišiel v play off, kde sa stal so siedmimi gólmi nečakaným hrdinom "Caps" na ich ceste za premiérovým ziskom trofeje. Celkovo si vo vyraďovačke pripísal osem bodov (7+1) v 24 súbojoch.Capitals sa snažia udržať v mužstve aj českého beka Michala Kempného, ktorému sa rovnako ako Smith-Pellymu končí zmluva.