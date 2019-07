NHL: Spezza podpísal ročnú zmluvu s Torontom

Na archívnej snímke kanadský hokejista Jason Spezza. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 1. júla (TASR) - Veterán zámorskej hokejovej NHL Jason Spezza podpísal ročný kontrakt s Torontom Maple Leafs. Podľa kanadskej televízie TSN zarobí 36-ročný útočník 700.000 dolárov.V profilige odohral Spezza šestnásť sezón, od roku 2014 pôsobil v Dallase Stars. Úvodných jedenásť ročníkov bol hviezdou Ottawy Senators, ktorej v roku 2007 pomohol k postupu do finále Stanley Cupu. V uplynulej sezóne odohral skúsený center za Stars 76 zápasov, strelil osem gólov a zaznamenal 27 bodov. S 58,2 percentami vyhratých vhadzovaní patril k najlepším hráčom súťaže.Rodák z Toronta Spezza má v NHL na konte 1065 zápasov v základnej časti s bilanciou 332 gólov a 915 bodov. V 80 dueloch play off pridal 25 gólov a 70 bodov.