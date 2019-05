NHL: St. Louis Blues postúpili do finále Západnej konferencie

Na snímke hráč St. Louis Blues Patrick Maroon. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

2. kolo play off NHL



7. zápas semifinále Západnej konferencie



St. Louis - Dallas 2:1 pp



/konečný stav série: 4:3, St. Louis postúpilo do konferenčného finále/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 8. mája (TASR) - Hokejisti St. Louis Blues sa prebojovali do finále Západnej konferencie zámorskej NHL. V rozhodujúcom siedmom dueli 2. kola play off zvíťazili nad Dallasom Stars 2:1 po druhom predĺžení a v celej sérii triumfovali 4:3. O postupe "bluesmanov" do konferenčného finále rozhodol v 86. minúte Patrick Maroon.