NHL: St. Louis zvíťazilo na ľade San Jose, Schwartz sa blysol hetrikom

Na snímke vľavo brankár Blues Jordan Binnington blokuje strelu hráča Sharks Tima Meiera vo štvrtom zápase finále Západnej konferencie zámorskej NHL St. Louis Blues - San Jose Sharks v noci na 18. mája 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

3. kolo play off NHL



5. zápas finále Západnej konferencie:



SAN JOSE SHARKS - ST. LOUIS BLUES 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)



Góly: 6. Sundqvist, 24. Schwartz, 27. Tarasenko z tr. str., 43. Schwartz (Perron, Tarasenko), 57. Schwartz (Tarasenko, Schenn). Brankári: Jones - Binnington, strely na bránku: 21:40, 17.562 divákov.



/stav série: 2:3/



San Jose 20. mája (TASR) - Hokejisti St. Louis Blues zvíťazili v piatom zápase finále Západnej konferencie zámorskej NHL na ľade San Jose Sharks 5:0 a v sérii vedú 3:2. Jaden Schwartz sa v drese "bluesmanov" blysol hetrikom. Veľkou oporou bol opäť brankár Jordan Binnington, ktorý zaznamenal prvý shutout v play off, keď vykryl všetkých 21 striel.Už len jeden úspech delí St. Louis od prvého postupu do finále Stanley Cupu od roku 1970. Schwartz zaznamenal už druhý hetrik vo vyraďovacích bojoch, v jednom play off sa to naposledy podarilo v roku 2008 Johanovi Franzenovi v drese Detroitu Red Wings.povedal pre nhl.com hrdina duelu Schwartz. Dvadsaťšesťročný kanadský krídelník strelil v základnej časti 11 gólov v 69 dueloch, no v play off ich má na konte už 12 v 18 vystúpeniach a je druhým najlepším strelcom vo vyraďovačke. "povedal podľa tsn.ca tréner Blues Craig Berube.Tromi kanadskými bodmi sa pod víťazstvo St. Louis podpísal Vladimir Tarasenko, ktorý strelil gól a pridal dve asistencie. Ruský útočník zvýšil v druhej tretine na 3:0, keď sa stal prvým úspešným exekútorom trestného strieľania v klubovej histórii Blues v play off. Dovtedy jediné trestné strieľanie mali Blues v play off v roku 1968, ale Jim Roberts v zápase proti Minnesote North Stars neuspel.Sharks mali dobrý vstup do zápasu, už v dvanástej sekunde trafil žrď Evander Kane a prvú tretinu vyhrali domáci na strely 11:4. V bránke Blues však bol spoľahlivý Binnington a úvodný gól Blues strelil po chybe švédskeho obrancu Erika Karlssona jeho krajan Oscar Sundqvist.povedal Binnington. Blues vyhrali v tohtoročnom play off už jedenásť zápasov, čo je klubový rekord.Zápas pre zranenia nedohrali až tri opory Sharks Erik Karlsson, Tomáš Hertl a Joe Pavelski. O ich stave klub po zápase neprezradil bližšie detaily. Sharks čelia eliminácii, ale zbrane neskladajú." povedal tréner San Jose Peter DeBoer.Šiesty zápas je na programe v noci na stredu v St. Louis. Víťaz série sa stane šampiónom Západnej konferencie a vo finále sa stretne s Bostonom Bruins, ktorého dres obliekajú obranca Zdeno Chára, brankár Jaroslav Halák a v širšom tíme "medveďov" je aj útočník Peter Cehlárik. Prvý zápas finále je na programe v noci na 28. mája v Bostone.