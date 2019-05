NHL: Sundqvist bude chýbať St. Louis v treťom finále proti Bostonu

Na snímke dole s číslom 70 Oskar Sundqvist. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 31. mája (TASR) - Švédsky útočník Oskar Sundqvist bude chýbať hokejistom St. Louis Blues v treťom súboji finále play off NHL proti Bostonu. Oddelenie pre hráčsku bezpečnosť mu vystavilo jednozápasovú stopku za úder do hlavy obrancu Bruins Matta Grzelcyka.Sundqvist narazil v druhom finálovom dueli Grzelcyka na zadný mantinel, pričom ho nešetrne zasiahol ramenom do hlavy. Obranca Bostonu zápas nedohral. Zákrok útočníka "bluesmanov" odmenili rozhodcovia dvojminútovým trestom. Ligová disciplinárka ho neskôr vyhodnotila ako nebezpečný a Sundqvistovi naparila dodatočný dištanc. V treťom finálovom zápase nenastúpi ani Grzelcyk, ktorý má symptómy otrasu mozgu, informoval oficiálny web ligy.Blues zvíťazili v druhom finálovom súboji na ľade Bostonu 3:2 po predĺžení a vyrovnali stav série o Stanleyho pohár na 1:1. Tá sa teraz presúva do St. Louis, tretí duel je na programe v noci na nedeľu (2.00 SELČ).