NHL: Tampa Bay proti Detroitu zmazala trojgólové manko

Slovenský hokejista Erik Černák prispel asistenciou k víťazstvu Tampy Bay na ľade Detroitu 7:6 po predĺžení. V nočnom súboji NHL prehrával dvojnásobný obhajca titulu 0:3, 1:4 aj 3:6, napokon však dokázal vyrovnať a v predĺžení rozhodol vďaka druhému gólu českého útočníka Ondřeja Paláta. Domácim nestačili ani štyri presné zásahy Tylera Bertuzziho.



Tampa prehrávala 3:6 ešte necelých sedem minút pred koncom. K obratu zavelil Černák, keď po jeho peknej nahrávke znížil na rozdiel dvoch gólov Ross Colton. Na 5:6 znížil v presilovke strelou bez prípravy Nikita Kučerov a do predĺženia poslal duel Alex Killorn, keď vyrovnal na 6:6 po zaváhaní brankára Red Wings Alexa Nedeljkovica. Ten inak odchytal dobrý zápas pri debute za Detroit, keď zaznamenal 41 zákrokov. Tampa prestrieľala domácich 48:26.



„Myslím si, že vyhral správny tím," povedal pre nhl.com tréner „bleskov" Jon Cooper. „V našej šatni je víťazný duch a opäť sme to potrdili. Po tom, ako nám nevyšiel vstup do sezóny, sme potrebovali vyhrať," dodal. Hviezdou domácich bol Bertuzzi, ktorý odohral v NHL svoj prvý zápas od 30. januára, pretože pauzoval po operácii chrbta. Stal sa prvým hráčom v histórii Red Wings, ktorý strelil štyri góly v otváracom zápase sezóny.



„Bolo skvelé hrať opäť pred fanúšikmi. Je to krutá prehra. Majú výborný tím, spravili sme príliš veľa chýb," povedal Bertuzzi. Od roku 1992 sa podobný kúsok podaril len útočníkovi Toronta Maple Leafs Austonovi Matthewsovi, ktorý strelil štyri góly v prvom zápase sezóny proti Ottawe Senators v roku 2016. Po dva góly za Lightning strelil Palát a kapitán Steven Stamkos, ktorý pridal aj asistenciu. Černák odohral kvalitný duel, okrem asistencie zaznamenal aj plusový bod, tri strely na bránku a štyri hity. Z 21 minút na ľade strávil 5 a pol v oslabení, najviac zo všetkých hráčov Tampy. Úspešný debut v NHL mal 20-ročný nemecký obranca Detroitu Moritz Seider, ktorý nazbieral dve asistencie.



Ďalší slovenský obranca Zdeno Chára odohral 16 minút a 21 sekúnd vo svojom prvom zápase v drese New Yorku Islanders od sezóny 2000/2001. Odsedel si dvojminútový trest, pripísal si plusový bod, urobil štyri hity a zblokoval jednu strelu. Jeho tím však prehral na ľade Caroliny 3:6. Hostia viedli po góle Matthewa Barzala, ale potom Hurricanes otočili a hoci o náskok prišli, po zásahoch Jordana Martinooka a Nina Niederreitera vyhrávali 4:2. Švajčiarsky útočník ušiel Chárovi a napokon aj s dávkou šťastia atakovaný zozadu slovenským obrancom pretlačil puk za chrbát Iľju Sorokina. Islanders si dali preskúmať situáciu na videu, ale neuspeli a rozhodcovia gól uznali.



„Puk išiel smerom na bránku, keď ma Chára zozadu natlačil, tak som veril, že sa to skončí za čiarou," povedal o inkriminovanom momente Niederreiter. S bilanciou 2+1 sa zaskvel domáci útočník Andrej Svečnikov, Teuvo Teräväinen strelil v presilovke gól na 5:3 a pridal asistenciu.



„Myslím, že piaty gól nás dostal zo zápasu. Spravili sme zbytočný faul v útočnom pásme," povedal tréner Islanders Barry Trotz. Triumf do prázdnej bránky potom potvrdil Svečnikov. V bránke Hurricanes debutoval Frederik Andersen, ktorý uplynulých päť sezón strávil v Toronte a s Hurricanes podpísal v júli dvojročný kontrakt na 9 miliónov dolárov. Andersena do NHL draftovala Carolina v roku 2010, ale zmluvu s ním vtedy nepodpísala. Stal sa tretím brankárom v histórii NHL, ktorý debutoval po minimálne 11 rokoch v tíme, ktorý ho draftoval. Pred ním mali podobný osud Manny Legace a Corey Schwab, New Jersey Devils.



Tretím Slovákom v akcii bol obranca Andrej Sekera, ktorého Dallas zdolal New York Rangers 3:2 po predĺžení. Stars prišli v prostrednej časti o dvojgólový náskok, ale v predĺžení napokon rozhodol obranca Miro Heiskanen.



„Dostali sme sa k puku a pekne ma vysunul Jamie Benn. Myslel som, že to bude situácia dvoch proti jednému, ale rozhodol som sa zrýchliť a vystreliť na vyrážačku. Vyšlo to," povedal autor rozhodujúceho momentu. Skóre duelu otvoril vo svojom prvom zápase v NHL 22-ročný švédsky útočník Stars Jacob Peterson. V bránke Dallasu chytal spoľahlivo Braden Holtby, ale svoj prvý zápas v novom drese napokon nedochytal. V polovici tretej tretiny ho pre dehydratáciu vystriedal Anton Chudobin.

„Už v druhej tretine spomenul, že sa necíti dobre. Snažili sme sa do neho dostať nejaké tekutiny. Uvidíme, ako na tom bude zajtra," povedal tréner Rick Bowness. Po kolízii s Chrisom Kreiderom nedohral zápas ani obranca Dallasu John Klingberg. Sekera bol na ľade 20 a pol minúty, z toho tri v oslabení. Zaznamenal plusový bod, dve strely a jeden hit.



Prvú výhru v klubovej histórii si pripísal Seattle, ktorý uspel v Nashville 4:3. Dva góly za Kraken strelil Brandon Tanev, k nemu sa pridali Alex Wennberg a Jared McCann. Triumf vychytal Philipp Grubauer, keď kryl 27 pokusov Predators.



„Je to veľká vec pre našu organizáciu. Prvé víťazstvo vojde do histórie, ale verím, že prídu ďalšie," povedal Wennberg. Tanev v závere gólom do prázdnej bránky zvýšil na 4:2, domáci ešte zásluhou Mikaela Granlunda 40 sekúnd pred koncom znížili, ale vyrovnať už nedokázali.



V drese Los Angeles zažiaril Anže Kopitar, slovinský útočník okorenil hetrik dvoma asistenciami a mal leví podiel na triumfe 6:2 nad Vegas.

NHL - výsledky:



Buffalo - Montreal 5:1

Carolina - New York Islanders 6:3

Columbus - Arizona 8:2

Florida - Pittsburgh 5:4 pp

New York Rangers - Dallas 2:3 pp

Ottawa - Toronto 3:2



Detroit - Tampa Bay 6:7 pp

/za hostí Černák 0+1/



Nashville - Seattle 3:4

Los Angeles - Vegas 6:2