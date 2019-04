NHL: Tampa s Černákom opäť podľahla Columbusu

Obranca Tampy Bay Lightning Erik Černák. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NHL - 1. kolo play off:



štvrťfinále Východnej konferencie - 2. zápasy:



Tampa Bay - Columbus 1:5 /za domácich ČERNÁK 0+1/



/stav série: 0:2/







New York Islanders - Pittsburgh 3:1



/stav série: 2:0/







štvrťfinále Západnej konferencie - 2. zápasy:



Winnipeg - St. Louis 3:4



/stav série: 0:2/







San Jose - Vegas 3:5



/stav série: 1:1/

New York 13. apríla (TASR) - Hokejisti Tampy Bay Lightning prehrali v 1. kole play off NHL aj druhý domáci zápas s Columbusom. V noci na sobotu podľahli Blue Jackets hladko 1:5, keď suverénovi základnej časti nepomohla ani asistencia slovenského obrancu Erika Černáka. Mimoriadne vydarený zápas odohral center hostí Matt Duchene, ktorý zaznamenal štyri body za gól a tri asistencie.Černák si pripísal asistenciu aj v prvom vzájomnom dueli pred dvoma dňami, v ktorom Tampa premárnila trojgólový náskok a prehrala 3:4. Vo štvrťfinále Východnej konferencie tak držitelia druhej voľnej karty Blue Jackets vedú prekvapujúco 2:0 na zápasy. Séria sa teraz presúva do Ohia, tretí duel je na programe v noci na pondelok (1.00).Hráči New Yorku Islanders naplno využili výhodu domáceho prostredia, v druhom súboji v Nassau Coliseum zdolali Pittsburgh 3:1 a v sérii vedú 2:0 na zápasy.Vo štvrťfinále Západnej konferencie prehral Winnipeg oba domáce stretnutia, v noci na sobotu podľahol St. Louis 3:4. Víťazný gól Blues strelil v 44. minúte Ryan O'Reilly.Vlaňajší finalista Vegas Golden Knights uspel v druhom zápase na ľade San Jose 5:3 a vyrovnal stav série na 1:1. Sharks síce dokázali v prvej tretine zmazať trojgólové manko, no potom "rytieri" ešte dvakrát udreli zásluhou Marka Stonea a Williama Karlssona.