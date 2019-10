NHL: Tampa zvíťazila v Bostone po nájazdoch, Montreal zdolal Minnesotu

Hráči Tampa Bay Lightning, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky:



Boston - Tampa Bay 3:4 pp a sn, Montreal - Minnesota 4:0, New Jersey - New York Rangers 5:2, St. Louis - Vancouver 3:4 pp a sn, Winnipeg - New York Islanders 1:3, Calgary - Detroit 5:1, Arizona - Nashville 5:2, Vegas - Ottawa 2:2 v 3. tretine, Los Angeles - Buffalo 0:3 v 3. tretine

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 18. októbra (TASR) - Hokejisti Tampy Bay zvíťazili v zápase NHL v noci na piatok na ľade Bostonu 4:3 po samostatných nájazdoch. V drese víťazov odohral slovenský obranca Erik Černák vyše 18 minút a do štatistík si zapísal jeden plusový bod. Kapitán Bruins Zdeno Chára strávil na ľade vyše 22 minút a nazbieral dva mínusové body. Slovenský brankár "medveďov" Jaroslav Halák nechytal.Darilo sa Montrealu, ktorý na domácom ľade zvíťazil nad Minnesotou 4:0. Slovenský útočník Tomáš Tatar odohral vyše 14 minút a pripísal si dva plusové body. Brankár domácich Carey Price zlikvidoval 17 striel Wild, pripísal si prvý shutout v sezóne a celkovo 45. v kariére. Prvé góly v profilige strelili Victor Mete a Nick Suzuki.