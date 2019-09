NHL: Tatar pomohol gólom k víťazstvu Montrealu v príprave

Tomáš Tatar, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky prípravných zápasov NHL:



Columbus - Pittsburgh 3:1, Minnesota - Colorado 4:3, Buffalo - Toronto 5:3, New Jersey - New York Islanders 4:3, Philadelphia - New York Rangers 4:1, Washington - Carolina 3:2, Ottawa - Montreal 0:4 /Tatar za hostí 1+0/, Dallas - Florida 0:6, Nashville - Tampa Bay 5:4 pp /Černák za hostí 1+0/, San Jose - Vegas 1:3, Chicago - Boston 3:2 pp, Arizona - Anaheim 4:3 pp a sn, Los Angeles - Vancouver 7:5

New York 22. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa v noci na nedeľu v prípravnom stretnutí NHL podieľal gólom na víťazstve Montrealu Canadiens nad Ottawou Senators 4:0. Dvadsaťosemročný útočník v tretej tretine využil presilovú hru a zvýšil na priebežných 3:0.Jeden gól si pripísal aj obranca Erik Černák. Jeho Tampa Bay však podľahla v Nashville 4:5 po predĺžení.