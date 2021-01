NHL: Tatar prispel dvoma gólmi k triumfu Montrealu nad Edmontonom

Slovenský hokejista Tomáš Tatar zaznamenal v zámorskej NHL dva presné zásahy do siete Edmontonu, ktorými výrazne prispel k triumfu Montrealu 5:1. Jeho prvý gól z 23. minúty sa neskôr ukázal ako víťazný, druhý pridal v 50. minúte. Vyhlásili ho za tretiu hviezdu stretnutia. Po dvoch zápasoch v novej sezóne má 30-ročný útočník na konte už tri presné zásahy.



Tatar v úvode druhej tretiny zvýšil na 2:0 pre Canadiens, keď po prihrávke Phillipa Danaulta strelou z prvej trafil presne do ľavého horného rohu súperovej bránky. Prsty mal aj v druhom góle hostí, keď sa natlačil pred Mikka Koskinena a aj vďaka jeho aktivite sa puk po strele Jeffa Petryho odrazil od obrancu "olejárov" Ethana Beara do bránky. "Videl som Tatara pred bránkoviskom, tak som sa snažil využiť ten chaos a poslať puk na bránku. Neviem, či ho Tatar tečoval, alebo sa odrazil od korčule protihráča, každopádne skončil v sieti," opísal situáciu obranca Petry, takisto dvojgólový strelec v drese "Habs". Tatar strelil svoj druhý gól v polovici tretej tretiny za stavu 4:0 pre Montreal, Brendan Gallagher ho vysunul do úniku a slovenský útočník si Koskinena vychutnal - puk mu elegantne zasunul pomedzi betóny. Oilers sa v závere zmohli už iba na skorigovanie výsledku zásluhou Skatera Koekkoeka. Oporou Canadiens bol aj skúsený brankár Carey Price, ktorý predviedol 34 úspešných zákrokov. "Našou silnou stránkou v tejto sezóne bude, že máme obrovskú šírku kádra. Na ňu budeme vsádzať. Disponujeme štyrmi kvalitnými formáciami a cítime, že každá dokáže odviesť svoju prácu," vyjadril sa Tatarov spoluhráč z prvého útoku Gallagher.

Brankár Jaroslav Halák si vo svojom prvom vystúpení v novom ročníku zámorskej profiligy pripísal prehru. Jeho Boston podľahol v sobotňajšom dueli na ľade New Jersey 1:2 po predĺžení. Halák zaznamenal celkovo 29 úspešných zákrokov. "Bol to jeden z tých popoludňajších zápasov, v ktorom musíte nájsť energiu hneď v úvode," povedal Halák pre nhl.com. "V prvej tretine sme boli trochu pomalší ako súper, no ako zápas plynul, dostali sme sa postupne do tempa. Vieme, že ako tím musíme hrať lepšie už od prvého buly. Potrebujeme podať dobrý výkon celých 60 minút," zdôraznil slovenský brankár, ktorý sa stal treťou hviezdou zápasu. Premiérovým gólom v NHL rozhodol o triumfe domácich bieloruský útočník Jegor Šarangovič necelé dve sekundy pred koncom predĺženia. Dostal sa do brejku, veľmi nevymýšľal a Haláka prekonal strelou švihom. "Myslím si, že to je najkrajší moment v mojej hokejovej kariére," vyznal sa 22-ročný krídelník. "Som naozaj šťastný, lebo sme vyhrali. Čo môže byť krajšie - získali sme dva body a strelil som prvý gól v NHL. Neviem, čo k tomu povedať, som veľmi šťastný." Boston rovnakého súpera zdolal vo štvrtok 3:2 po nájazdoch.

výsledky:



New Jersey - Boston 2:1 pp

/Halák za hostí vykryl 29 z 31 striel/,



Arizona - San Jose 5:3,



Detroit - Carolina 4:2,



Edmonton - Montreal 1:5

/Tatar za hostí 2+0/,



New York Rangers - New York Islanders 5:0,



Ottawa - Toronto 2:3,



Nashville - Columbus 5:2,



Los Angeles - Minnesota 3:4 pp,



Calgary - Vancouver 3:0,



Vegas - Anaheim 2:1 pp