NHL: Tatar prispel gólom k triumfu New Jersey v Minnesote, hetrik Hischiera (video)

Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar prispel v noci na nedeľu v NHL gólom k triumfu New Jersey na ľade Minnesoty 5:2. Bol to jeho siedmy presný zásah v sezóne. Proti Wild odohral 12:15 min a zaznamenal plusový bod. Hetrikom sa blysol Švajčiar Nico Hischier. Hokejisti Dallasu si ako tretí tím zabezpečili postup do play off.



Tatar v 57. minúte spečatil víťazstvo Devils, keď prekonal Filipa Gustavssona strelou zápästím ponad lapačku švédskeho brankára. Obranca Šimon Nemec si v drese "diablov" pripísal na konto mínusový bod, na ľade strávil 15:03 min a na Gustavssona vyslal dve strely. Pre kapitána Devils Hischiera to bol druhý hetrik v tomto ročníku profiligy, čo dokázal po Timovi Meierovi ako druhý Švajčiar. Hischier si s 33 gólmi v tejto sezóne vylepšil svoje maximum v kariére. „Sú zápasy, keď sa k vám odrážajú puky a máte veľa šancí a niekedy sa snažíte a možnosti neprídu. Som rád, že dnes to fungovalo a hlavne, že som mohol pomôcť tímu,” povedal Hischier pre nhl.com. Tatarovi chýbajú ešte štyri body, aby sa dostal na métu 500 v kariére.





Hráči Calgary Flames v zostave s Martinom Pospíšilom prehrali na ľade Edmontonu Oilers 2:3 po predĺžení. O triumfe domácich rozhodol v 63. minúte svojím druhým gólom nemecký kanonier Leon Draisaitl, ktorý mal v zápase bilanciu 2+1. Draisaitl sa vrátil do zostavy po zranení, pre ktoré vynechal štyri zápasy. Nemecký útočník sa ako prvý hráč v tejto sezóne dostal na métu 50 gólov, na konte ich má 51 a upevnil si pozíciu najlepšieho kanoniera súťaže. Pospíšil odohral 13:59 min a do štatistík mu pribudol plusový bod. Oilers stále chýbal kapitán Connor McDavid, zranení sú aj brankár Stuart Skinner, obranca Matias Ekholm a útočník Trent Frederic. Flames momentálne strácajú na postup do play off sedem bodov, ale majú tri zápasy k dobru na St. Louis.



"Bluesmani" natiahli víťaznú sériu na deväť zápasov. O ich triumfe na ľade Colorada 2:1 rozhodol v 49. minúte Pavel Bučnevič a oslávil návrat do zostavy po chorobe, pre ktorú nehral štyri zápasy. Jediný gól "lavín" strelil Nathan MacKinnon, pre ktorého to bol 30. presný zásah v sezóne. Kapitán Avalanche bodoval v 24. domácom zápase za sebou. Slovenský útočník Dalibor Dvorský sa nedostal do zostavy Blues. „Sme na konci série, v ktorej sme za 17 dní odohrali 10 zápasov, z ktorých sme 9 vyhrali. Tretia tretina bola opäť fantastická, každý nechal na ľade maximum. Deje sa tu niečo špeciálne a som rád, že môžem byť toho súčasťou,” povedal tréner Blues Jim Montgomery. Oporou St. Louis bol opäť brankár Jordan Binnington, ktorý zaznamenal 28 zákrokov. Pri oboch góloch hostí bol Robert Thomas, ktorý zaznamenal štvrtý zápas s viac ako jednou asistenciou za sebou, čím vyrovnal klubový rekord a naposledy to dokázal Doug Weight v sezóne 2002-03.



Hokejisti Tampy Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom vyhrali nad New Yorkom Islanders 5:3. Domáci viedli po dvoch tretinách 4:0, ale "ostrovania" dokázali tromi gólmi za sebou ešte stretnutie zdramatizovať. Tampa zaznamenala tretí triumf v sérii a bodovo sa vyrovnala Floride na čele Atlantickej divízie. Brayden Point sa na výhre "bleskov" podieľal dvoma presnými zásahmi, Nikita Kučerov gólom a tromi asistenciami. Černák odohral v drese Lightning 21:31 min. a zaznamenal jeden hit. Islanders prehrali štvrtý zápas v sérii a nevyužili možnosť dostať sa na postupové priečky vo Východnej konferencii. Kučerov zaznamenal 33. štvorbodový zápas v kariére, čím prekonal zápis Alexandra Ovečkina a spomedzi hráčov narodených mimo Severnej Ameriky sa delí o piate mieste s Kentom Nilssonom. Lepší sú len Jaromír Jágr (56), Peter Šťastný (54), Jari Kurri (47) a Teemu Selänne (38).



Tretím tímom s istotou postupu do play off je Dallas, ktorý si zabezpečil účasť v bojoch o Stanley Cup vďaka víťazstvu 5:1 na ľade Seattlu. „Celý rok sa sústredíme na svoje ciele a tým prvým bol postup do play off. Teraz sa zameriame na to, aby sme skončili prví v našej divízii,” povedal brankár Jake Oettinger, ktorý kryl 35 striel. Jason Robertson a Roope Hintz mali bilanciu 1+1, Wyatt Johnston skóroval v štvrtom zápase za sebou. Stars vyhrali piaty duel v sérii, na lídra Centrálnej divízie Winnipeg strácajú štyri body. Okrem Jets a Stars majú zatiaľ istú miestenku do play off aj hráči Washingtonu Capitals ako jediní z Východnej konferencie.



Philadelphia zvíťazila v súboji dvoch tímov z dna tabuľky Východnej konferencie nad Buffalom 7:4. Sabres dokázali otočiť skóre z 0:2 na 3:2, ale druhá polovica stretnutia jednoznačne patrila domácim Flyers. Matvej Mičkov pomohol k triumfu dvoma gólmi, jeho spoluhráč Noah Cates zaznamenal gól a dve asistencie. V drese hostí Jack Quinn dvakrát skóroval a pridal jednu asistenciu, Ryan McLeod mal tri asistencie. "Letci" pod vedením dočasného trénera Brada Shawa slávili druhé víťazstvo za sebou a v konferencii sú naďalej na 15. mieste, šestnáste Buffalo zaostáva za súperom o tri body.



Hráči Vegas natiahli víťaznú sériu na šesť zápasov, keď vyhrali na ľade Nashvillu 3:1. Rozdielový gól strelil Reilly Smith, pre ktorého to bol prvý presný zásah po výmene z New Yorku Rangers. Smith sa vrátil do Vegas, predtým si dres Golden Knights obliekal v rokoch 2017-2023 a v roku 2023 získal s tímom Stanley Cup.



Ottawa zdolala Columbus 3:2 a uspela v treťom z posledných štyroch zápasov. Ridly Greig zaznamenal gól a asistenciu, brankár Linus Ullmark zneškodnil 29 striel. Blue Jackets po prehre klesli o jednu priečku nižšie za Montreal, ktorý síce nehral, ale Columbus bol pred tímom Juraja Slafkovského pre nižší počet odohratých duelov. Teraz ich majú oba tímy rovnako. Toronto strelilo v poslednej časti na ľade Los Angeles tri góly a po obrate vyhrali na západe USA 3:1. Dvakrát skóroval John Tavares, v oslabení sa presadil Auston Matthews. Brankár Anthony Stolarz zaznamenal 35 úspešných zákrokov.



Detroit si poradil doma s Bostonom 2:1 a uštedril Bruins ôsmu prehru za sebou. Góly Red Wings, ktorí stále bojujú o play off, strelili Marco Kasper a Lucas Raymond. Cam Talbot chytil 20 striel a v úplnom závere zlikvidoval fantastickým zákrokom šancu Caseyho Mittelstadta.



Artemij Panarin a Adam Fox strelili po dva góly a pomohli NY Rangers k víťazstvu 6:1 na ľade San Jose. “Jazdci” sa posunuli na pozíciu druhej voľnej karty vo Východnej konferencii.

NHL - sumáre:



Philadelphia Flyers - Buffalo Sabres 7:4 (2:1, 2:2, 3:1)



Góly: 6. Mičkov (Konecny, Zamula), 6. Pelletier (Tippett, Poehling), 31. Mičkov (Konecny), 35. Cates (Foerster, Brink), 47. Poehling (Tippett, Lycksell), 51. Foerster (Brink, Cates), 56. Poehling (Cates) - 11. Quinn (Peterka, McLeod), 22. Peterka (Quinn, Krebs), 29. Quinn (McLeod, Power), 56. Tuch (McLeod). Brankári: Ersson - Luukkonen, strely na bránku: 32:21.







Tampa Bay Lightning - New York Islanders 5:3 (3:0, 1:0, 1:3)



Góly: 3. Kučerov (Hedman, Guentzel), 8. Perbix, 18. Point (McDonagh, Kučerov), 40. Point (Kučerov, Hagel), 60. Guentzel (Kučerov, Hedman) - 46. Pulock (Lee, Boqvist), 48. Gatcomb, 49. DeAngelo (Cyplakov, Pelech). Brankári: Johansson - Sorokin, strely na bránku: 24:38.







Colorado Avalanche - St. Louis Blues 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)



Góly: 13. MacKinnon (Toews) - 11. Bolduc (Thomas, Sundqvist), 49. Bučnevič (Suter, Thomas). Brankári: Blackwood - Binnington, strely na bránku: 29:27.







Minnesota Wild - New Jersey Devils 2:5 (1:2, 0:0, 1:3)



Góly: 17. Foligno (Spurgeon, Nyquist), 46. Hartman (Foligno, Bogosian) - 1. Hischier (Bratt, Noesen), 6. Cotter (Dumoulin, Foote), 44. Hischier, 55. Hischier (L. Hughes, Bratt), 57. TATAR (Palát, Dowling). Brankári: Gustavsson - Markström, strely na bránku: 24:33.







Nashville Predators - Vegas Golden Knights 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)



Góly: 26. O'Reilly (Blankenburg, Forsberg) - 29. Eichel (Theodore, Stone), 47. Smith (Barbašev, Olofsson), 60. Howden (Eichel, Theodore). Brankári: Annunen - Hill, strely na bránku: 24:29.







Los Angeles Kings - Toronto Maple Leafs 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)



Góly: 22. Laferriere (Danault) - 41. Matthews (McCabe), 53. Tavares (Matthews, Rielly), 59. Tavares (Marner). Brankári: Kuemper - Stolarz, strely na bránku: 36:26.







Ottawa Senators - Columbus Blue Jackets 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)



Góly: 8. Greig (Chabot, Pinto), 15. Batherson (Cozens, Zub), 30. Sanderson (Pinto, Greig) - 8. Jenner (Werenski, Mateychuk), 52. Marčenko (Werenski). Brankári: Ullmark - Tarasov, strely na bránku: 27:31.







Detroit Red Wings - Boston Bruins 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)



Góly: 6. Kasper, 21. Raymond (Seider, Kane) - 23. Geekie (Pastrňák, Lohrei). Brankári: Talbot - Swayman, strely na bránku: 22:21.







Edmonton Oilers - Calgary Flames 3:2 pp (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)



Góly: 37. Arvidsson (Draisaitl, Nurse), 57. Draisaitl (Bouchard, Nurse), 63. Draisaitl (J. Skinner) - 5. Šarangovič (Kadri, Pachal), 48. Pachal (Kadri, Šarangovič). Brankári: Pickard - Wolf, strely na bránku: 29:28.







San Jose Sharks - New York Rangers 1:6 (0:2, 0:1, 1:3)



Góly: 58. Lund (Graf, Smith) - 13. Panarin (Schneider, Vaakanainen), 14. Panarin (Borgen, Trocheck), 25. Fox (Othmann, Zibanejad), 44. Brodzinski (Fox, Vaakanainen), 46. Fox (J.T. Miller, K. Miller), 57. Trocheck (J.T. Miller). Brankári: Georgijev - Quick, strely na bránku: 22:33.







Seattle Kraken - Dallas Stars 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)



Góly: 2. Tolvanen (McCann, Burakovsky) - 12. Robertson (Bourque, Steel), 19. Hintz (Robertson, Rantanen), 41. Marchment (Duchene, Granlund), 53. Johnston (Rantanen, Bichsel), 57. Rantanen (Hintz). Brankári: Daccord - Oettinger, strely na bránku: 36:21.







Slováci v akcii:



Tomáš Tatar (New Jersey) 12:15 1 0 1 0 1 0



Šimon Nemec (New Jersey) 15:03 0 0 0 -1 2 0



Erik Černák (Tampa Bay) 21:31 0 0 0 0 0 0



Martin Pospíšil (Calgary) 13:59 0 0 0 +1 2 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/