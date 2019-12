NHL: Tatar rozhodol o triumfe Montrealu vo Vancouveri

Na archívnej snímke Tomáš Tatar. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky:



Boston - Los Angeles 3:4 pp, New York Islanders - Nashville 3:8, Philadelphia - Anaheim 4:1, Tampa Bay - Ottawa 4:3 pp, Toronto - Buffalo 5:3, Detroit - Columbus 3:5, Winnipeg - Carolina 3:6, Calgary - Pittsburgh 1:4, Vancouver - Montreal 1:3 (za hostí T. TATAR 1+0), Vegas - Minnesota 3:2, San Jose - Arizona 2:3

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 18. decembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar strelil víťazný gól Montrealu Canadiens v zápase zámorskej NHL na ľade Vancouveru, ktorý hostia vyhrali 3:1. Tatar sa presadil v presilovke na začiatku tretej tretiny, keď si pekným blafákom poradil so švédskym brankárom Jacobom Markströmom. Pre slovenského útočníka to bol trinásty gól v sezóne. Do štatistík si zapísal aj 4 trestné minúty.Hokejisti Bostonu Bruins prehrali na domácom ľade s Los Angeles Kings 3:4 po predĺžení. Rozhodol o tom v extračase slovinský kapitán hostí Anže Kopitar. V domácom drese odohral vyše 21 minút slovenský obranca Zdeno Chára, jeho krajan a spoluhráč Jaroslav Halák nechytal.Darilo sa Columbusu, ktorý aj so slovenským útočníkom Markom Daňom vyhral v Detroite 5:3. Daňo odohral vyše 7 minút, nebodoval a zaknihoval jeden mínusový bod. Tampa Bay zvíťazila doma nad Ottawou 4:3 po predĺžení, v jej drese odohral takmer 20 minút obranca Erik Černák, ktorý si zapísal dve mínusky.