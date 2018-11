NHL: Tatar sa podieľal gólom na víťazstve Montrealu v Calgary

Na archívnej snímke sa Tomáš Tatar a jeho spoluhráč Brendan Gallagher radujú z gólu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky NHL:

Columbus - Florida 7:3

New York Islanders - New York Rangers 7:5

Philadelphia - New Jersey 0:3

Pittsburgh - Tampa Bay 3:4

Ottawa - Detroit 2:1

Minnesota - Vancouver 6:2

Arizona - Nashville 2:1

Calgary - Montreal 2:3 /TATAR za hostí 1+0/

San Jose - Toronto 3:4 po 2. tretine



New York 16. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar pomohol v noci na piatok v zámorskej NHL jedným gólom k víťazstvu Montrealu 3:2 na ľade Calgary. V 8. minúte otvoril skóre duelu, keď domáceho brankára Mikea Smitha prekonal strelou spomedzi kruhov. Pre 27-ročného útočníka to bol ôsmy presný zásah v sezóne, po 19 zápasoch má na konte 16 bodov (8+8).Tampa Bay s obrancom Erikom Černákom vyhrala v Pittsburghu 4:3. Čistým hetrikom v priebehu 91 sekúnd sa na triumfe Lightning podieľal center Brayden Point.Cenné dva bdoy si pripísala Arizona s Richardom Pánikom, ktorá doma zdolala lídra Západnej konferencie Nashville 2:1. Ottawa si poradila s Detroitom rovnako 2:1, slovenský obranca Christián Jaroš chýbal v zostave Senators a duel sledoval ako zdravý náhradník.