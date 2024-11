NHL: Tatar si pripísal gól a asistenciu, skóroval i Pospíšil

Slovenský útočník Tomáš Tatar pomohol gólom a asistenciou hokejistom New Jersey Devils k víťazstvu na ľade Washingtonu 3:2. V noci na nedeľu skóroval v NHL aj Martin Pospíšil a prispel k triumfu Calgary nad Minnesotou 4:3 po nájazdoch.



Tatar sa presadil v presilovej hre v 17. minúte a vyrovnal na 1:1. Slovenský útočník dorazil za chrbát Charlieho Lindgrena strelu Erika Haulu a dal svoj tretí gól v sezóne, keď skóroval po deväťzápasovej pauze (prvý gól od 30. októbra). “Bola to pekná prihrávka od Lukea (Hughesa) a dobrá strela Erika. Neviem ako to brankár chytil, ale puk cez neho prešiel a zastavil sa na čiare. Ja som tam vletel a dočkal sa odmeny. Bol to šťastný moment,” povedal Tatar pre nhl.com po svojom 223. zásahu v kariére. Tridsaťtriročný útočník bodoval v druhom zápase za sebou a mal druhý dvojbodový zápas v sezóne. Aj ten prvý (12. októbra) bol proti Washingtonu. Brankár “diablov” Jake Allen chytil 23 striel a zaznamenal 200. víťazstvo v NHL. “Jake chytal vynikajúco, mal skvelé zákroky a mohli sme sa na neho spoluhráč,” dodal Tatar, ktorý bol na ľade menej ako 10 minút. Devils vedú Východnú konferenciu o bod pred Carolinou, ktorá však odohrala o tri stretnutia menej. V drese Capitals sa predstavil obranca Martin Fehérváry, ktorý nebodoval a mal jednu mínusku. Washington prehral aj druhý zápas bez Alexandra Ovečkina.



Dlhé čakanie na presný zásah ukončil aj Pospíšil, ktorý skóroval v presilovke v 40. minúte a zvýšil na 2:1. Druhý gól v sezóne, prvý od otváracieho zápasu mu pripravil Nazem Kadri. Pospíšil čakal na gól 19 zápasov. “Konečne to vyšlo, je to skvelý pocit. Už som cítil trochu frustráciu, pretože som mal šance, ale neskončilo to v bránke. Verím, že tento gól mi pomôže a som rád, že sme vyhrali,” povedal Pospíšil. Flames viedli 3:1, ale napokon išiel duel do nájazdov, rozhodujúci premenil obranca Rasmus Andersson. "Plamene" vyhrali štvrtý duel v rade a na západe im patrí 4. priečka s mankom siedmich bodov na vedúci Winnipeg. V drese Wild nenastúpil pre zranenie druhý najproduktívnejší hráč súťaže Kirill Kaprizov.



Nevydarený duel odohral útočník Montrealu Juraj Slafkovský, ktorý pri prehre s Vegas 2:6 nebodoval a nazbieral až štyri mínusové body. Je to jeho negatívny rekord v NHL. Od tretej tretiny hral v štvrtej formácii, kam preradil tréner Martin St. Louis z prvej okrem neho aj Kirbyho Dacha. Po bezgólovej prvej tretine inkasoval Montreal v prostrednej časti päť gólov. “Neviem čo mám povedať, keď som mal štyri mínusky. Horšie ako druhá tretina to už ani nemôže byť. Musíme mať lepšie rozhodnutia, čo spraviť s pukom, pretože to čo sme dnes robili bolo hlúpe,” povedal Slafkovský, po ktorého chybe zvýšil Ivan Barbašev na 3:0. “Mal som puk poslať dole po mantineli a nemali by brejk dvaja na nikoho,” povedal 20-ročný útočník, ktorý dal stále len jeden gól a nebodoval v posledných štyroch zápasoch. S preradením do štvrtej formácie súhlasil. “Tréner videl, ako som hral. Bolo to úplne zaslúžené,” dodal Slafkovský.



Tampa Bay prehrala doma s Dallasom, v akcii bol domáci obranca Erik Černák. Na ľade bol 16 a pol minúty a zaznamenal dve mínusky. Stars rozhodli dvoma rýchlymi gólmi v priebehu 58 sekúnd v tretej tretine. Do vedenia 3:2 dostal Dallas Matt Duchene a o chvíľku neskôr preletel v presilovke okolo Černáka fínsky útočník Roope Hintz a uzavrel skóre. “Čakalo sa kto spraví skôr chybu. My sme žmurkli prví a prehrali sme,” povedal tréner “bleskov” Jon Cooper. Oba góly Lightning strelil Anthony Cirelli.



Philadelphia prehrávala po dvoch tretinách s Chicagom 0:2, ale napokon vyhrala. Obrat dokonal v predĺžení v presilovke Matvej Mičkov. Devätnásťročný ruský útočník sa stal len ôsmim hráčom v histórii, ktorý dal v extračase viac ako jeden gól v tínedžerskom veku. Lepší sú v tejto štatistike len Iľja Kovaľčuk, Rick Nash a Sidney Crosby (všetci po 3). Connor Bedard (Chicago) neskóroval už 12 zápasov a druhom dueli za sebou ani nevystrelil na bránku.



Mikko Rantanen dal dva góly, pridal tri asistencie a pomohol Coloradu k víťazstvu 7:4 na ľade Floridy. Avalanche vyhrali tretí zápas za sebou, dvakrát skóroval aj Jonathan Drouin, Valerij Ničuškin pridal k presnému zásahu dve asistencie. Obhajca Stanley Cupu prehral piaty z posledných šiestich duelov, Sam Reinhart strelil gól a bodoval v trinástom zápase v rade.



Ottawa prehrala piatykrát za sebou, doma nestačila na Vancouver (3:4). Jake DeBrusk nazbieral za Canucks tri body (2+1), center Max Sasson zaznamenal v debute v NHL asistenciu. Boston vyhral aj druhý zápas po odvolaní trénera Jima Montgomeryho pod vedením dočasného kouča Joea Sacca. O víťazstve 2:1 v Detroite rozhodol v 52. minúte kapitán Brad Marchand.



Tretie víťazstvo za sebou zaznamenali hráči Columbusu, keď s Carolinou vyrovnal 66 sekúnd pred koncom na 4:4 Kirill Marčenko a v nájazdoch rozhodol Sean Monahan. V predĺžení sa zranil brankár Hurricanes Piotr Kočetkov, ktorého pri obrannom zákroku nešťastne zrazil spoluhráč Sean Walker. Medzi žrďami ho vystriedal Spencer Martin.



Connor McDavid strelil dva góly, pridal asistenciu a Edmonton zdolal doma NY Rangers 6:2. Gól a asistenciu zaznamenali Leon Draisaitl a Evan Bouchard, návrat do zostavy po zranení oslávil zásahom v oslabení Darnell Nurse. Obranca vynechal tri zápasy po nešetrnom zákroku Ryana Reavesa z Toronta. Brankára Stuarta Skinnera (32 zákrokov) prekonal len Artemij Panarin, ktorý dal oba góly “jazdcov.” Nashville zdolal najlepší tím NHL Winnipeg 4:1. Dva góly dal obranca Roman Josi, skórovali aj predsezónne posily Jonathan Marchessault a Steven Stamkos.

NHL - sumáre:



Philadelphia Flyers - Chicago Blackhawks 3:2 pp (0:1, 0:1, 2:0 - 1:0)



Góly: 48. Couturier (Ristolainen, Konecny), 51. Cates (Brink, Foerster), 62. Mičkov (Konecny, Sanheim) - 12. Reichel (Maroon, Murphy), 31. Maroon (Smith, Reichel). Brankári: Kolosov - Mrázek, strely na bránku: 37:21.





Calgary Flames - Minnesota Wild 4:3 pp a sn (1:1, 1:0, 1:2 - 0:0, 1:0)



Góly: 15. Rooney (Miromanov, Kirkland), 40. POSPÍŠIL (Kadri, Andersson), 44. Šarangovič (Zary, Weegar), rozh. náj. Andersson - 17. Johansson (Boldy), 57. Faber (Rossi, Boldy), 60. Rossi (Eriksson Ek). Brankári: Vladař - Gustavsson, strely na bránku: 31:23.





Los Angeles Kings - Seattle Kraken 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)



Góly: 25. Kempe (Turcotte, Kopitar), 27. Byfield (Fiala, Kopitar) - 59. Montour (Bjorkstrand, Gourde). Brankári: Rittich - Daccord, strely na bránku: 21:20.





Florida Panthers - Colorado Avalanche 4:7 (2:1, 1:4, 1:2)



Góly: 1. Verhaeghe (Lundell, Samoskevich), 16. Barkov (Tkachuk, Mikkola), 39. Reinhart (Ekblad, Tkachuk), 59. Lundell (Samoskevich, Balinskis) - 10. Drouin (Makar, Lehkonen), 21. Drouin (Makar, Toews), 25. O'Connor (Kylington, Ivan), 29. Girard (Rantanen, Ničuškin), 37. Rantanen (Girard, Toews), 56. Kylington (Ničuškin, Rantanen), 58. Ničuškin (MacKinnon, Rantanen). Brankári: Bobrovskij - Georgijev, strely na bránku: 31:25.





Columbus Blue Jackets - Carolina Hurricanes 5:4 pp a sn (2:1, 1:3, 1:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 3. Fabbro, 11. Marčenko, 28. Voronkov (Johnson, Werenski), 59. Marčenko (Monahan, Johnson), rozh. náj. Monahan - 7. Roslovic (Aho), 26. Chatfield (Orlov, Nečas), 31. Aho (Nečas), 34. Blake (Kotkaniemi). Brankári: Merzlikinš - Kočetkov (63. Martin), strely na bránku: 32:26.





Detroit Red Wings - Boston Bruins 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)



Góly: 20. Raymond (Tarasenko, Larkin) - 9. Brazeau (Johnson, Lohrei), 52. Marchand (Peeke, Pastrňák). Brankári: Talbot - Swayman, strely na bránku: 20:29.





Montreal Canadiens - Vegas Golden Knights 2:6 (0:0, 0:5, 2:1)



Góly: 43. Heineman (Armia, Gallagher), 54. Struble (Gallagher, Anderson) - 25. Hertl (McNabb, Theodore), 29. Burke (Barbašov, Eichel), 30. Barbašov (Eichel), 31. Pearson (Hanifin, Schwindt), 38. Kolesar (Whitecloud, Hanifin), 59. Eichel (Barbašov, Theodore). Brankári: Montembeault (41. Primeau) - Hill, strely na bránku: 17:28.





Nashville Predators - Winnipeg Jets 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)



Góly: 10. Josi (Marchessault, Jankowski), 44. Stamkos (Forsberg, Skjei), 46. Marchessault, 59. Josi (O'Reilly) - 30. Lowry (Niederreiter, Appleton). Brankári: Saros - Comrie, strely na bránku: 36:24.





Ottawa Senators - Vancouver Canucks 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)



Góly: 24. Tkachuk (Sanderson, Batherson), 57. Giroux (Norris), 60. Stützle (Giroux, Batherson) - 19. DeBrusk (Garland, Hronek), 30. Blueger (Sasson, Myers), 34. DeBrusk (Sherwood, Pettersson), 49. Sherwood (DeBrusk, Pettersson). Brankári: Ullmark - Lankinen, strely na bránku: 29:21.





Pittsburgh Penguins - Utah Hockey Club 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)



Góly: 24. Crosby (Karlsson) - 9. McBain (Guenther, Cooley), 14. Sergačov (Keller, Schmaltz), 31. Bjugstad (Kesselring, Carcone), 47. Guenther (Schmaltz, Keller), 48. Kerfoot (Lamoureux, Carcone), 56. Guenther (Cooley, Keller). Brankári: Nedeljkovic - Vejmelka, strely na bránku: 28:30.





Tampa Bay Lightning - Dallas Stars 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)



Góly: 5. Cirelli (Hagel, Chaffee), 9. Cirelli (Lilleberg, Hagel) - 7. Dadonov (Ljubuškin, Steel), 16. Heiskanen (Duchene), 47. Duchene (Seguin), 48. Hintz (Johnston, Robertson). Brankári: Vasilevskij - Oettinger, strely na bránku: 29:28.





Washington Capitals - New Jersey Devils 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)



Góly: 14. Roy (Sandin, Lapierre), 45. McMichael - 17. TATAR (Haula, L. Hughes), 28. Dillon (TATAR), 36. Hamilton (Bratt, Hischier). Brankári: Lindgren - Allen, strely na bránku: 25:33.





New York Islanders - St. Louis Blues 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)



Góly: 19. Palmieri (Nelson), 36. Nelson (Cyplakov, Holmström), 60. Palmieri (Nelson) - 41. Neighbours (Bučnevič, Thomas). Brankári: Sorokin - Binnington, strely na bránku: 31:25.





San Jose Sharks - Buffalo Sabres 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)



Góly: 10. Zetterlund (Walman, Eklund), 25. Kunin (Toffoli, Wennberg) - 12. Krebs (Byram), 43. Cozens (Dahlin, Byram), 46. Tuch, 60. Dahlin. Brankári: Blackwood - Reimer, strely na bránku: 33:31.





Edmonton Oilers - New York Rangers 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)



Góly: 18. Podkolzin (Draisaitl, Brown), 20. Nurse (Janmark, Brown), 29. Draisaitl (McDavid), 32. Bouchard (Janmark, Henrique), 46. McDavid (Bouchard, Kapanen), 50. McDavid (Stecher) - 36. Panarin (Fox), 57. Panarin (Lafreniere). Brankári: Skinner - Quick, strely na bránku: 40:35.

Slováci v akcii:



Tomáš Tatar (New Jersey) 09:30 1 1 2 +1 2 0



Martin Pospíšil (Calgary) 13:57 1 0 1 0 3 0



Erik Černák (Tampa Bay) 16:34 0 0 0 -2 0 0



Martin Fehérváry (Washington) 18:11 0 0 0 -1 0 0



Juraj Slafkovský (Montreal) 16:22 0 0 0 -4 0 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/