NHL: Tatar so siedmou asistenciou v sezóne, Edmonton zdolal Seattle 4:3 pp

Slovenský hokejista Tomáš Tatar pomohol v noci na štvrtok v NHL asistenciou k triumfu Colorada nad Anaheimom 8:2. Edmonton zvíťazil aj v druhom zápase pod vedením trénera Krisa Knoblaucha, keď zdolal Seattle 4:3 po predĺžení. Evander Kane sa blysol hetrikom v drese Oilers. Vancouver dokázal zvíťaziť v siedmom z uplynulých ôsmich duelov a je na čele Západnej konferencie.





NHL - sumáre:

Tatar prihral v 6. minúte na gól Samuela Girarda, ktorý poslal domácich do vedenia 1:0. Slovenský útočník odohral 13:52 minúty a pripísal si aj dva hity, jeden mínusový bod a odsedel si jeden dvojminútový trest za nedovolené bránenie. Tatar nastúpil v 14 zápasoch a má na svojom konte sedem bodov (0+7). Joel Kiviranta prispel k triumfu gólom a dvoma asistenciami, Cale Makar zaznamenal rovnako tri body (0+3). Valeri Ničuškin strelil dva presné zásahy a Devon Toews s Girardom dosiahli zhodne gól a asistenciu. Tím z Denveru zaznamenal druhé víťazstvo za sebou a patrí mu 4. miesto v Západnej konferencii. Ducks nenadviazali na predchádzajúce dva triumfy a nezískali ani bod. "Takto chcem, aby sme hrali. Čakali sme na to, ale zatiaľ nám to nevychádzalo. Súper prišiel trochu unavený, keďže deň predtým hral zápas. Nebolo to od nás perfektné, ale podali sme dobrý výkon," uviedol pre oficiálnu stránku nhl.com tréner "lavín" Jared Bednar.Hrdinom Edmontonu bol Kane, ktorý pomohol mužstvu k tretiemu víťazsvu v rade. Oilers prehrávali po dvoch tretinách 1:3, no útočník druhej formácie v tretej časti dvoma gólmi vyrovnal a v predĺžení skompletizoval čistý hetrik. Evan Bouchard dosiahol tri asistencie, Connor McDavid skóroval a Leon Draisaitl prispel dvoma bodmi (0+2). Kouč Knoblauch sa tak opäť tešil z úspechu na striedačke "olejárov". Na pozícii trénera nahradil Jaya Woodcrofta, ktorého vedenie kanadského klubu odvolalo po zlom štarte do sezóny. Kanadský tím zaznamenal tretí triumf za sebou. "Sezóna nikdy nie je jednoduchá a bez nepriazne osudu. Čím viac vecí poctivo odpracujete, tým väčší úspech dosiahnete. Chlapci sa cítia dobre a pri ďalšej náročnej situácii budú vedieť, že ju dokážu zvládnuť," povedal nový kormidelník Edmontonu.Vancouver prehrával na domácom ľade s New Yorkom Islanders 0:2 aj 1:3, napokon však preukázal skvelú fazónu a dokázal vývoj zápasu otočiť vo svoj prospech. Canucks sa presadili až trikrát v presilovej hre a práve v početnej výhode poslal v 49. minúte zápas do predĺženia český obranca Filip Hronek a v ňom rozhodol o víťazstve domácich Quinn Hughes. Práve americký obranca opäť exceloval, keď zaznamenal bilanciu 1+2, rovnako ako jeho spoluhráči Brock Boeser a J. T. Miller. Vancouver dokázal zvíťaziť v siedmich z ôsmich duelov, Islanders zaknihovali šiestu prehru v sérii. "Veríme si. Myslím si, že máme naozaj dobrý tím. Mali sme pocit, že vyhráme aj napriek tomu, že súper viedol o dva góly," poznamenal Hughes, kapitán Vancouveru. Kanadský klub je s 25 bodmi na čele Západnej konferencie.Philadelphia uspela na ľade Caroliny 3:1, keď Carter Hart predviedol 31 zákrokov. Kanadský brankár vynechal predchádzajúcich päť duelov pre zranenie chrbta. Za Flyers sa presadili postupne Owen Tippett, Travis Konecny a Ryan Poehling. Obranca domácich Jaccob Slavin nastúpil vo svojom 600. zápase v základnej časti NHL. Slovenský brankár Jaroslav Halák, ktorý prišiel k Hurricanes na skúšku, zatiaľ iba trénuje s tímom a nebol na zápasovej súpiske. Medzi žŕdkami sa predstavil Rus Piotr Kočetkov, náhradníkom bol Antti Raanta.



Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)



Góly: 31. Noesen (DeAngelo, Drury) - 2. Tippett (Frost, Belpedio), 20. Konecny (Seeler, Couturier), 21. Poehling (Walker, Laughton). Brankári: Kočetkov - Hart, strely na bránku: 32:24







Edmonton Oilers - Seattle Kraken 4:3 po predĺžení (0:0, 1:3, 2:0 - 1:0)



Góly: 26. McDavid (Draisaitl, Bouchard), 54. Kane (Bouchard, Ekholm), 60. Kane (Draisaitl, Nugent-Hopkins), 63. Kane (Hyman, Bouchard) - 28. McCann (Eberle, Oleksiak), 30. Bellemare (Kartye, Dunn), 38. Wennberg (Tolvanen, Bjorkstrand). Brankári: Skinner - Daccord, strely na bránku: 31:35







Colorado Avalanche - Anaheim Ducks 8:2 (2:1, 1:0, 5:1)



Góly: 7. Girard (Johnson, TATAR), 13. Ničuškin (Toews, Makar), 35. Olofsson (O´Connor, Kiviranta), 44. Colton (O´Connor, Wood), 46. Ničuškin (Makar, MacKinnon), 54. Kiviranta (Girard, Georgijev), 54. Cogliano (Kiviranta, Johnson), 56. Toews (Makar, MacKinnon) - 20. Carrick (Gudas, McGinn), 50. Jones (Henrique, Silfverberg) Brankári: Georgijev - Dostál, strely na bránku: 38:17







Vancouver Canucks - New York Islanders 4:3 po predĺžení (0:2, 2:1, 1:0 - 1:0)



Góly: 25. J. T. Miller (Pettersson, Kuzmenko), 32. Boeser (Miller, Q. Hughes), 49. Hronek (Hughes, Boeser), 63. Hughes (Miller, Boeser) - 8. Engvall (Wahlstrom, Aho), 9. Nelson (Dobson, Barzal), 29. Horvat (Barzal). Brankári: Demko - Sorokin, strely na bránku: 43:33



Slovák v akcii:



Tomáš Tatar (Colorado) 13:52 0 1 1 -1 0 2



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/