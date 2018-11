NHL: Tatar strelil víťazný gól Montrealu proti Vegas

Na archívnej snímke sa Tomáš Tatar a jeho spoluhráč Brendan Gallagher radujú z gólu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NHL - výsledky:

Montreal - Vegas 5:4 /za domácich Tatar 1+0/, Boston - Toronto 5:1, Carolina - Detroit 3:4 pp a sn, Columbus - New York Rangers 4:5 pp a sn, Florida - New York Islanders 4:2, Pittsburgh - Arizona 4:0, Tampa Bay - Ottawa 4:6, Buffalo - Vancouver 4:3 pp a sn, Philadelphia - Chicago 4:0, Dallas - Nashville 4:5 pp, Los Angeles - Calgary 0:1 po druhej tretine



New York 11. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar rozhodol v noci na nedeľu v zámorskej NHL o víťazstve Montrealu nad Vegas 5:4. Víťazný gól proti bývalému klubu strelil v 53. minúte, jeho bekhendovú prihrávku tečoval do vlastnej brány Shea Theodore. Boston s Jaroslavom Halákom a Zdenom Chárom zdolal Toronto v zostave s Martinom Marinčinom 5:1.Halák kryl 40 striel, Chára si pripísal na konto dva plusové body.Hetrikom sa v drese Bruins blysol David Pastrňák, ktorý pridal aj asistenciu. Pre Maple Leafs to bola prvá tohtosezónna prehra na klziskách súperov. Ottawa s Christiánom Jarošom zvíťazila na ľade Tampy Bay 6:4, hoci po druhej tretine prehrávala 2:4. Slovenský obranca strávil na ľade vyše 13 minút. Pittsburgh zvíťazil nad Arizonou v zostave bez Richarda Pánika 4:0 a ukončil sériu piatich prehier. Casey DeSmith zneškodnil všetkých 39 striel.Hokejisti Philadelphie zdolali v sobotnom domácom zápase Chicago 4:0. Dva góly strelil Sean Couturier, ktorý pridal aj asistenciu, brankár Flyers Brian Elliott si vďaka 33 zákrokom pripísal prvé čisté konto v sezóne. Blackhawks utrpeli siedmu prehru za sebou.