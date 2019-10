NHL: Tavares si zlomil prst, Torontu bude chýbať minimálne dva týždne

John Tavares. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Toronto 18. októbra (TASR) - Hokejový klub NHL Toronto Maple Leafs sa minimálne dva týždne musí zaobísť bez svojho elitného centra Johna Tavaresa. Kapitán "javorových listov" si v závere stredajšieho zápasu s Washingtonom Capitals (3:4) zlomil prst.Maple Leafs podľa nhl.com uviedli, že Tavaresa čaká dvojtýždňová liečba a po nej kontrola. Počas tohto obdobia tak príde o minimálne šesť zápasov. Dvadsaťdeväťročný kanadský útočník zaznamenal sedem bodov (3+4) v ôsmich zápasoch, v posledných štyroch dueloch sa zapísal do kanadského bodovania. S priemerným časom na ľade 18:10 min. je tretím útočníkom v Maple Leafs za Mitchellom Marnerom (19:44) a Austonom Matthewsom (18:53).Tavares prišiel do Toronta v lete 2018, s Maple Leafs podpísal sedemročný kontrakt na 77 miliónov dolárov. Predtým si deväť sezón obliekal dres New Yorku Islanders.