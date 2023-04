NHL: Toronto a Edmonton postúpili do 2. kola play off, Rangers vyrovnali

Hokejisti Toronta a Edmontonu postúpili do 2. kola play off NHL. Maple Leafs uspeli v noci na nedeľu na ľade Tampy Bay 2:1 po predĺžení a v sérii zvíťazili 4:2 na zápasy. Rovnako šesť stretnutí trvala séria Edmontonu s Los Angeles, Oilers spečatili postup triumfom 5:4 u súpera a v druhom kole sa stretnú s Vegas. New York Rangers zdolal v šiestom dueli New Jersey 5:2 a vyrovnal sériu na 3:3. O postupujúcom rozhodne až siedmy duel v noci na utorok.





NHL - 1. kolo play off

Tampe chýbal v tak ako v predchádzajúcich štyroch zápasoch slovenský obrana Erik Černák. Zotavuje sa zo zranenia, ktoré mu spôsobil v prvom zápase útočník Michael Bunting, keď ho zasiahol lakťom do hlavy. Toronto išlo do vedenia po góle Austona Matthewsa, ktorý skóroval v štvrtom zápase za sebou, v 45. minúte vyrovnal Steven Stamkos. Predĺženie sa hralo len necelých päť minút, v ňom rozhodol o postupe kanadského tímu John Tavares. Kapitán Toronta si za bránkou vymenil puk s Matthewom Kniesom, vyšiel na ľavý kruh, odkiaľ z otočky poslal puk do bránkoviska a do vlastnej bránky si ho zrazil obranca Darren Raddysh. "Chcel som už predtým nabiť Marnerovi, ale prečítali môj úmysel a tak som dlhšie podržal puk. Potom som to hodil na bránku a dúfal, že sa niečo stane," povedal Tavares pre nhl.com.Toronto prešlo 1. kolom po prvýkrát od roku 2004 a v druhom narazí na Boston, alebo Floridu. Siedmy zápas medzi Bruins a Panthers je na programe v noci na pondelok. Víťazstvo "javorových listov" vychytal Iľja Samsonov, ktorý kryl 31 striel. "Som neuveriteľne šťastný, je to veľká vec. Každý odviedol na ľade maximum," povedal brankár, ktorý bol šťastnejší v súboji s ruským krajanom. Domáci Andrej Vasilevskij zaznamenal 20 zákrokov. Toronto vyhralo v Amalie Arene v Tampe všetky tri zápasy v predĺžení. "Konečne sme sa dočkali. Dlho na tento moment čakali hráči, fanúšikovia a aj ja. Puk si našiel cestu do bránky, bol to neuveriteľný moment. Play off hokej je neuveriteľný, celý večer bol neuveriteľný," uviedol tréner Maple Leafs Sheldon Keefe.Tampa pred týmto súbojom vyhrala 11 z posledných 12 sérii v play off. Lightning získali Stanley Cup v rokoch 2020 a 2021, v minulej sezóne boli vo finále, v ktorom prehrali s Coloradom. "Tento tím neprehral sériu vo Východnej konferencii od roku 2019, je 2023. Nie sme na tento pocit zvyknutí. Nedokážem to opísať, ale sme smutní," povedal tréner "bleskov" Jon Cooper. Jediný gól Tampy strelil kapitán Stamkos po úspešnej dorážke. Bol to jeho 95. bod v play off, čím preskočil v klubovej histórii Ondřeja Paláta a osamostatnil sa na druhom mieste. Na čele je Nikita Kučerov (160).V drese Edmontonu sa bodovo presadili obe ofenzívne opory "olejárov". Connor McDavid zaznamenal gól a asistenciu, Leon Draisaitl strelil svoj siedmy gól v play off. Tromi bodmi zažiaril Klim Kostin, ktorý skóroval dvakrát a podieľal sa aj na víťaznom góle Kailera Yamamota, ktorý padol tri minúty pred koncom zápasu. "Veľa ľudí vníma Oilers ako tím s dvomi-tromi hráčmi. Vôbec to tak nie je, máme veľa výborných hráčov a rozhodnúť môže hocikto. Dnes sa to potvrdilo," povedal kapitán McDavid. Oilers sa v druhom kole stretnú s Vegas Golden Knights, ktorí vyhrali Západnú konferenciu a v prvom kole vyradili Winnipeg 4:1.Kings vyrovnali z 1:3 na 3:3 a chceli vrátiť sériu do Edmontonu na siedmy zápas, ale o všetkom rozhodol Yamamoto, ktorý využil clonu pred brankárom Joonasom Korpisalom a prekonal ho strelou spoza ľavého kruhu. Víťazstvo Edmontonu vychytal Stuart Skinner, ktorý kryl 40 striel, ale takmer bol smutným hrdinom tímu. V tretej tretine totiž spravil veľkú hrúbku pri rozohrávke a Phillip Danault v oslabení vyrovnal v 48. minúte na 4:4. Draisaitl sa so siedmimi gólmi opäť dostal na prvé miesto spomedzi strelcov v play off. Nemecký útočník po krížnom pase McDavida zvýšil na 3:1. Bol to jeho 70. bod v play off v 43. zápase, v histórii NHL sa na túto métu dostali rýchlejšie len dvaja hráči Wayne Gretzky (29 zápasov) a Mario Lemieux (36). Kings vyhrali sériu play off naposledy v roku 2014, keď vo finále zdolali NY Rangers a získali Stanley Cup. "Dali sme im veľa šancí. Korpi robil čo mohol, držal nás v hre. V play off to nie je vždy len o hernej dominancii. Rozhodujú detaily a drobnosti. Žiaľ končíme, nedá sa nič robiť," povedal obranca LA Drew Doughty.Tomáš Tatar v drese New Jersey nebodoval ani v šiestom zápase play off, odohral v ňom takmer 18 minút a zaznamenal jednu strelu. V poslednej minúte druhej tretiny za stavu 1:3 z pohľadu Devils sa pekne uvoľnil v útočnom pásme, ale bekhendom neprekonal Igora Šesťorkina. Tomu kryl opäť chrbát Jaroslav Halák. Brankár "diablov" Akira Schmid inkasoval päť gólov z 29 striel, v tretej tretine ho nahradil Vítek Vaněček. V drese "jazdcov" sa najviac darilo Chrisovi Kreiderovi, ktorý dal gól a pridal dve asistencie, Šesťorkin mal 34 úspešných zákrokov. Siedmy duel je na programe v noci utorok v Newarku o 2.00 SELČ."Boli sme chrbtom k stene, ale podarilo sa nám ujsť. Nikto nechcel koniec sezóny. Po prvých dvoch zápasoch sme lietali príliš vysoko, ale padli sme na zem. Rozhodne siedmy zápas, sme nadšení," povedal obranca NYR Adam Fox. Devils viedli po dorážke Curtisa Lazara, ale potom to zobrali do rúk skúsení hráči Rangers. Na 1:1 vyrovnal 25 sekúnd pred prvou sirénou šiestym gólom v tohtoročnom play off Kreider, keď nohou tečoval strelu Miku Zibanejada. V prostrednej časti si strelecký účet v bojoch o Stanley Cup 2023 otvoril Zibanejad a na 3:1 zvýšil Vladimir Tarasenko. Devils v závere už len skorigovali prehru po góle Dawsona Mercera na 2:5. "Čaká nás veľký zápas a čo lepšie sa nám mohlo stať ako odohrať ho pred našimi fanúšikmi? Teraz ide o všetko, miloval som hrať takého zápasy. Pre tento moment sme celý rok tvrdo pracovali,” povedal tréner "diablov" Lindy Ruff.Devils otočili v sérii z 0:2 na 3:2, keď im vyšiel ťah s brankárom Schmidom. Švajčiar vyhral svoje prvé tri zápasy v play off a chytil 80 z 82 striel, ale v šiestom zápase našli Rangers spôsob ako ho prekonať. "Odohrali sme najlepší zápas v sérii. Mali sme nôž na krku, ale išli sme do toho naplno s jasným cieľom," dodal kormidelník Rangers Gerard Gallant.V "bitke o rieku Hudson" rozhodne tretíkrát v histórii siedmy zápas. V doterajších dvoch uspeli vždy Rangers. V roku 1992 v semifinále Patrickovej divízie a v roku 1994 na ceste za Stanley Cupom vo finále Východnej konferencie.





štvrťfinále Východnej konferencie - 6. zápasy:



Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs 1:2 pp (0:0, 0:1, 1:0 - 0:1)



Góly: 45. Stamkos (Raddysh, Cirelli) – 34. Matthews (Brodie), 65. Tavares (Knies, Rielly). Brankári: Vasilevskij - Samsonov, strely na bránku: 32:22.



/konečný stav série: 2:4, Toronto postúpilo/







New York Rangers - New Jersey Devils 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)



Góly: 20. Kreider (Zibanejad, Fox), 31. Zibanejad (Kreider, Tarasenko), 39. Tarasenko (Kreider, Fox), 49. Goodrow (Vesey), 53. Schneider (Mikkola, Chytil) – 12. Lazar (Bahl, Severson), 56. Mercer (Hischier, Hughes). Brankári: Šesťorkin - Schmid (53. Vaněček), strely na bránku: 29:36.



/stav série: 3:3/







štvrťfinále Západnej konferencie - 6. zápasy:



Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 4:5 (1:2, 2:2, 1:1)



Góly: 9. Durzi (Fiala, Byfield), 27. Kempe (Fiala, Arvidsson), 29. Fiala (Doughty, Arvidsson), 48. Danault - 2. McDavid (Bouchard, Ekholm), 13. Kostin (R. McLeod, Desharnais), 25. Draisaitl (McDavid, Bouchard), 31. Kostin (Yamamoto, Desharnais), 57. Yamamoto (McLeod, Kostin). Brankári: Korpisalo - Skinner, strely na bránku: 45:26.



/stav série: 2:4, Edmonton postúpil/



Isté dvojice 2. kola play off:



Západná konferencia:



Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers





Slovák v akcii:



Tomáš Tatar (New Jersey) 17:57 0 0 0 0 1 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/