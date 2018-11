NHL: Toronto si ešte musí počkať na zraneného Matthewsa

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Toronto 23. novembra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Toronto Maple Leafs si musí počkať na návrat hviezdneho útočníka Austona Matthewsa ešte minimálne ďalšie tri zápasy.Dvadsaťjedenročný center utrpel zranenie ľavého ramena v súboji s obrancom Winnipegu Jets Jacobom Troubom 27. októbra a pôvodne mal pauzovať štyri týždne. Reportér TSN Mark Masters však v piatok informoval, že kanonierova rekonvalescencia sa o niečo predĺži.povedal Matthews po tréningu, ktorý absolvoval v červenom, takzvanom bezkontaktnom drese.Podľa tsn.ca by mal určite vynechať víkendové zápasy s Columbusom Blue Jackets a Philadelphiou Flyers a tiež utorňajší súboj s Bostonom Bruins. Vrátiť by sa mal najskôr vo štvrtok v stretnutí so San Jose Sharks, no ani to ešte nie je isté. "Ešte nie je úplne pripravený, takže ani my ešte nemáme určený presný dátum jeho návratu. Nemá zmysel to urýchliť, keď sa vráti, musí byť pripravený fyzicky i mentálne," povedal tréner Mike Babcock.Matthews mal výborný štart do ročníka, keď sa stal len tretím hráčom v dejinách profiligy, ktorý pri vstupe do sezóny zaznamenal sedem viacbodových zápasov v sérii. Pred zranením stihol odohrať len jedenásť duelov, no nazbieral v nich až 16 bodov (10+6).