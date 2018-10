NHL: Tuch podpísal s Golden Knights nový sedemročný kontrakt

Alex Tuch, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Las Vegas 20. októbra (TASR) - Vedenie klubu NHL Vegas Golden Knights sa dohodlo s útočníkom Alexom Tuchom na predĺžení spolupráce. Nový sedemročný kontrakt vynesie 22-ročnému hokejistovi celkovo 33,25 milióna dolárov, v priemere tak ročne zarobí 4,75 milióna USD.Tuch by mal dres "zlatých rytierov" obliekať minimálne do konca sezóny 2025/2026. V minulom ročníku nazbieral v základnej časti 37 bodov (15+22), v play off pomohol nováčikovi k senzačnému postupu do finále 10 bodmi (6+4) v 20 dueloch. V aktuálnej sezóne ešte do hry nezasiahol, momentálne sa zotavuje zo zranenia v dolnej časti tela. Informoval o tom portál tsn.ca.