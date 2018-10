NHL: Útočník Floridy Haley je v asistenčnom programe NHLPA

Ilustračná snímka. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 13. októbra (TASR) - Kanadský hokejista Micheal Haley z tímu NHL Florida Panthers vstúpil do asistenčného programu hráčskej asociácie NHLPA. Bližšie podrobnosti nie sú zatiaľ známe.Kým bude 32-ročný útočník podstupovať liečbu, nebude svojmu mužstvu k dispozícii. Haley naposledy hral za Panthers 30. septembra v záverečnom prípravnom zápase.uviedol v klubovom vyhlásení prezident a generálny manažérDale Tallon.Tridsaťdvaročný Haley nastupoval väčšinou vo štvrtom útoku Floridy, v sezóne 2017/2018 si v 75 zápasoch pripísal tri góly a šesť asistencií. V minulosti hral v profilige aj za New York Islanders, New York Rangers a San Jose Sharks.