NHL: V Anaheime si uctia legendy, vyvesia dresy Kariyu a Niedermayera

Scott Niedermayer, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Anaheim 10. júla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Anaheim Ducks si uctí dve svoje legendy. V novej sezóne slávnostne vyvesí pod strop svojej haly dresy útočníka Paula Kariyu a obrancu Scotta Niedermayera."Káčeri" vyradia z užívania čísla svojich niekdajších kapitánov. Pod stropom už visí dres s osmičkou Teemu Selänneho, teraz sa k nemu pridajú Kariyova deviatka a Niedermayerova 27-ka.Kariya strávil v kalifornskom klube deväť sezón, počas ktorých odohral 606 zápasov so ziskom 669 bodov za 300 gólov a 369 asistencií. Kapitánom tímu bol v rokoch 1996-2003. Do Siene slávy NHL ho uviedli v roku 2017.povedal tretí najlepší strelec v klubovej histórii. Ducks mu pripravia ceremóniu 21. októbra pred domácim zápasom s Buffalom.Niedermayer hrával za Ducks v rokoch 2005-2010, v roku 2007 ako kapitán doviedol klub k jeho jedinému Stanleyho poháru. Získal vtedy aj Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off. Celkovo odohral za Anaheim 371 zápasov, v ktorých zaznamenal 264 bodov (60+204) – najviac spomedzi obrancov. Členom Siene slávy je od roku 2013. Dres s 27-kou mu bude pod Honda Center visieť od 17. februára 2018, slávnostný ceremoniál sa uskutoční pred duelom s Washingtonom.citovala Niedermayera oficiálna webstránka profiligy.Bývalý kanadský reprezentant sa stane iba ôsmym hráčom v histórii, ktorého dres vyradia dva kluby. V roku 2011 ho takto poctilo New Jersey, v ktorého farbách zdvihol slávnu trofej nad hlavu trikrát. V zbierke má aj dve olympijské zlaté medaily, titul majstra sveta či triumf vo Svetovom pohári.