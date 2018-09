NHL: V Seattli odsúhlasili stavbu novej arény

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Seattle 25. septembra (TASR) - Mestská rada v Seattli jednohlasne odsúhlasila vybudovanie novej arény, v ktorej by v budúcnosti mohol sídliť nový klub hokejovej NHL. Spoločnosť Seattle Arena Co. dostala stánok do prenájmu na 39 rokov s možnosťou dvoch predĺžení o osem rokov.Nový štadión s kapacitou 17.000 až 19.000 divákov vyrastie na mieste súčasnej KeyAreny, ktorú zbúrajú. Očakáva sa, že spoločnosť vynaloží na stavbu 700 miliónov amerických dolárov. Rada guvernérov NHL môže o rozšírení súťaže najbližšie hlasovať v decembri. V Seattli by radi hrali už v sezóne 2020/21, ale podľa zástupcu komisára profiligy Billa Dalyho je reálnejší ročník 2021/22.Oficiálna stránka NHL informovala, že nový klub by za vstup zaplatil 650 miliónov USD, čo je nárast v porovnaní s 500 miliónmi, ktoré dal nováčik Vegas Golden Knights pred minulou sezónou.