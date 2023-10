NHL: Vegas zvládli aj dvoj druhý zápas, na ľade San Jose triumfovali 4:1

Hokejisti New Yorku Rangers vstúpili úspešne do nového ročníka zámorskej NHL. Na ľade Buffala triumfovali 5:1, keď sa dvoma gólmi a asistenciou prezentoval Chris Kreider. Útočník Jack Hughes prispel dvoma presnými zásahmi k víťazstvu New Jersey doma nad Detroitom 4:3. Hráči Vegas zdolali San Jose 4:1 a naplno bodovali aj vo svojom druhom dueli v novej sezóne. Čisté kontá zaznamenali brankári Filip Gustavsson (Minnesota) a Juuse Saros (Nashville).





NHL - výsledky:

V drese Rangers si jubilejné 100. víťazstvo v NHL pripísal brankár Igor Šesťorkin, ktorý zlikvidoval 24 striel a prekonal ho len JJ Peterka. Vydarenú súťažnú premiéru na poste trénera "jazdcov" má za sebou Peter Laviolette. "Je to pre nás vydarený štart, takto sme si to predstavovali. Už prvá tretina nám vyšla a pokračovali sme v tom počas celého zápasu," uviedol pre nhl.com kouč Rangers, v ktorého tíme mal Artemij Panarin dva body (1+1) a Mika Zibanejad tri asistencie.Hráči New Jersey rozhodli o víťazstve nad Detroitom dvoma gólmi v záverečnej päťminútovke, postarali sa o to gólmi Dougie Hamilton a Erik Haula. V druhej tretine skóroval dvakrát Jack Hughes, švajčiarsky obranca Jonas Siegenthaler si pripísal tri asistencie a český brankár Vítek Vaněček 32 úspešných zákrokov. “Vítek nás podržal viacerými výbornými zákrokmi, kým sme našli svoju hru. Chceli sme začať lepšie, ale v prvej tretine sme boli slabším tímom. Nebol to ideálny výkon, no víťazstvo sa ráta,” povedal kormidelník “diablov” Lindy Ruff. Góly Red Wings strelili Daniel Sprong, Robby Fabbri a Alex DeBrincat, ktorý skóroval za Detroit premiérovo po letnej výmene z Ottawy. “V prvej a tretej tretine to bolo v poriadku, ale v druhej sme strácali priveľa pukov. Výborne chytal Ville Husso,” pochválil fínskeho brankára tréner Detroitu Derek Lalonde. Hughes, ktorý v minulom ročníku vytvoril s 99 bodmi klubový rekord, začal sezónu parádne a môže sa stať prvým hráčom Devils, ktorý dva ročníky za sebou strelí 40 gólov. “Nehrali sme dobre, ale máme dva body a to sme chceli. Vpred nás dohnali naši skvelí fanúšikovia,” povedal Hughes, ktorý ako prvý hráč “diablov” zažil tri viacbodové zápasy na úvod sezóny.Philadelphia vyhrala na ľade Columbusu 4:2, pod čo sa dvoma gólmi podpísal Travis Konecny. Brankár Carter Hart predviedol 31 zákrokov a pridal asistenciu. Prvý súťažný duel na novom pôsobisku tak nevyšiel koučovi "modokabátnikov" Pascalovi Vincentovi, Blue Jackets navyše prišli o zraneného obrancu Zacha Werenského po faule kolenom od Garneta Hathawaya. “V tejto lige rozhodujú situácie jeden na jedného, ak chcete uspieť musíte ich vyhrať viac ako 50 percent. V tomto sa musíme zlepšiť,” povedal Vincent, ktorý nahradil odvolaného Mikea Babcocka. Debut v NHL v deň svojich 19. narodením absolvoval v drese Blue Jackets Adam Fantilli, tretí muž tohtoročného draftu a zaznamenal asistenciu. “Sníval som o prvom zápase v tejto súťaži. Bolo to super a teším sa na ďalšie,” povedal kanadský útočník.Čistým kontom so 41 zákrokmi vstúpil do novej sezóny švédsky brankár Filip Gustavsson, ktorý tak výrazne pomohol Minnesote k triumfu nad Floridou 2:0. Jeho krajan Joel Eriksson Ek mal dva body (1+1) a obranca Brock Faber si otvoril strelecký účet v NHL. Wild stačilo na víťazstvo nad finalistom uplynulej sezóne len 21 striel. “Páčilo sa mi ako sme hrali, boli sme aktívni, ale rátajú sa výsledky. Napriek prehre nie som sklamaný,” povedal tréner “panterov” Paul Maurice. Gustavsson zaznamenal shutout v otváracom zápase sezóny ako štvrtý brankár v klubovej histórii, pred ním to dokázali Darcy Kuemper (2014), Niklas Bäckström (2007) a Dwayne Roloson (2001). Zápas nedohral útočník Minnesoty Marcus Johansson, ktorý sa nevrátil po zákroku Uvisa Balinskisa.Gól neinkasoval ani Fín Juuse Saros, ktorý zlikvidoval 23 striel súpera a jeho Nashville vyhral nad Seattlom 3:0. “Snažím sa stále zlepšovať a pracovať na svojej hre. Dnes to bolo dobré, som spokojný,” povedal Saros po svojom 21. shutoute v kariére. Prvé víťazstvo s Nashvillom v úvodnom domácom zápase sezóny dosiahol tréner Andrew Brunette, ktorého klub angažoval na konci mája. “Bolo to skvelé. Pri predstavovaní tímu som sa na chvíľu cítil ako hráč, keď som bol mladší a menej šedivý. Počas zápasu mi zasa nejaké šediny pribudli, ale hrali sme výborne a chalani si zaslúžia pochvalu,” povedal Brunette. Góly Predators strelili Colton Sissons, Gustav Nyquist a Juuso Parssinen. Saros s počtom shutoutov vyrovnal v klubovej histórii na druhom mieste Tomáša Vokouna, jasne na čele je Pekka Rinne (60).Dallas zdolal v prvom zápase sezóny St. Louis 2:1 po nájazdoch, keď v riadnom čase skóroval Jamie Benn a triumf vychytal Jake Oettinger (23 zásahov). “Bol to tvrdý a náročný zápas. Veľa sa korčuľovalo, nechýbalo množstvo súbojov a nebolo to jednoduché. Z víťazstva sa tešíme,” povedal strelec víťazného nájazdu Matt Duchene po premiérovom zápase v drese Stars. Jediný gól Blues strelil obranca Tyler Tucker, v bránke bol spoľahlivý Jordan Binnington, ktorý chytil 33 striel. Dallasu chýbal zranený Roope Hintz.Vydarený vstup do sezóny potvrdili hokejisti Vegas, keď vyhrali v San Jose 4:1. Obhajcovia Stanley Cupu tak uspeli aj vo svojom druhom zápase v sezóne, prvý gól v kariére strelil obranca Brayden Pachal a presadili sa aj Michael Amadio, Nicolas Hague a Nicolas Roy.



Buffalo Sabres - New York Rangers 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)



Góly: 39. Peterka (Power, Jokiharju) - 4. Lafreniere (Panarin, Chytil), 13. Kreider (Fox, Zibanejad), 33. Panarin, 52. Kreider (Zibanejad, Miller), 59. Trouba (Kreider, Zibanejad). Brankári: Levi - Šesťorkin, strely na bránku: 25:31.







Columbus Blue Jackets - Philadelphia Flyers 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)



Góly: 9. Bean (Fantilli, Marčenko), 60. Laine (Marčenko, Jenner) - 4. Farabee (Couturier, Zamula), 13. Konecny (Laughton), 59. Atkinson (Hart), 60. Konecny (Laughton, Sanheim). Brankári: Merzlikins - Hart, strely na bránku: 33:37.







New Jersey Devils - Detroit Red Wings 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)



Góly: 34. J. Hughes (Palát), 39. J. Hughes (Toffoli, Siegenthaler), 56. Hamilton (Siegenthaler), 59. Haula (Siegenthaler, Marino) - 33. Sprong, 51. DeBrincat (Larkin, Gostisbehere), 60. Fabbri (Compher, Walman). Brankári: Vaněček - Husso, strely na bránku: 27:35.







Dallas Stars - St. Louis Blues 2:1 pp a sn (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 21. Benn (Dellandrea, Johnston), rozh. náj. Duchene - 23. Tucker (Vrána, Blais). Brankári: Oettinger - Binnington, strely na bránku: 34:24.







Minnesota Wild - Florida Panthers 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)



Góly: 8. Faber (Boldy, Eriksson Ek), 33. Eriksson Ek (Zuccarello, Kaprizov). Brankári: Gustavsson - Bobrovskij, strely na bránku: 21:41.







Nashville Predators - Seattle Kraken 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)



Góly: 31. Sissons (Smith), 51. Nyquist (Carrier, McDonagh), 59. Pärssinen. Brankári: Saros - Grubauer, strely na bránku: 35:23.







San Jose Sharks - Vegas Golden Knights 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)



Góly: 18. Zadina (Hertl, Thrun) - 16. Amadio (Karlsson, Hague), 39. Hague (Pietrangelo, Eichel), 40. Roy (Röndbjerg, Hutton), 43. Pachal (Dorofejev, Karlsson). Brankári: Kahkonen - Thompson, strely na bránku: 23:32.