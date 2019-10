NHL: Veterán Boyle sa na rok upísal Floride

Brian Boyle, archívna snímka. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Sunrise 21. októbra (TASR) - Skúsený americký hokejista Brian Boyle bude v hráčskej kariére pokračovať na Floride. V nedeľu sa dohodol s vedením Panthers na ročnom kontrakte na 940.000 dolárov. Tridsaťštyriročný veterán tak začne už svoju trinástu sezónu v zámorskej NHL.Boyle si dosiaľ obliekal v profilige dresy šiestich klubov, v základnej časti odohral celkovo 766 zápasov, v ktorých nazbieral 124 gólov a 92 asistencií. V play off pridal 30 bodov (15+15) v 114 dueloch. Minulý ročník začal v New Jersey a dokončil ho v Nashville, v 76 stretnutiach si pripísal dohromady 26 bodov (18+8). "Brian je všestranný hráč. Do nášho klubu prináša bohaté skúsenosti a charakter," uviedol na adresu novej posily generálny manažér "panterov" Dale Tallon, ktorého citoval web TSN.