NHL:Ward ukončil kariéru ako hráč Caroliny, podpísal symbolickú zmluvu

Cam Ward, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Raleigh 29. augusta (TASR) - Kanadský hokejový brankár Cam Ward ukončil aktívnu kariéru. Do športového dôchodku odišiel ako hráč Caroliny Hurricanes, s ktorou podpísal jednodňový kontrakt. Práve v drese "hurikánov" odchytal prevažnú časť kariéry a v roku 2006 vybojoval s klubom historický triumf v Stanleyho pohári.Hurricanes draftovali Warda v roku 2002 z 25. pozície a v ich organizácii pôsobil až do roku 2018. Ročník 2018/2019 absolvoval v službách Chicaga Blackhawks. "Cam bol viac než 10 rokov základný kameň nášho mužstva. Sme veľmi hrdí, že sa rozhodol ukončiť kariéru ako hráč Hurricanes," uviedol prezident a generálny manažér Don Waddell pre klubovú stránku.Ward získal v roku 2006 okrem Stanleyho pohára aj ocenenie Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča vyraďovacích bojov. V rokoch 2007, 2008 a 2012 reprezentoval Kanadu na majstrovstvách sveta, z ktorých si priniesol zlato (2007) a striebro (2008).Brankár s kurióznym dátumom narodenia (29. februára 1984) sa v sezóne 2011/2012 zapísal aj do streleckej listiny, keď mu v zápase proti New Jersey Devils pripísali vlastný gól Iľju Kovaľčuka.