NHL: Washington s Chárom a Pánikom vyhral na ľade New Jersey 5:2

Hokejisti Tampy Bay triumfovali v zápase zámorskej NHL v noci na nedeľu doma nad Dallasom vysoko 5:0. Lightning predĺžili sériu víťazných zápasov na číslo štyri.





Výsledky NHL:

V repríze minulosezónneho finále Stanleyho pohára proti sebe nastúpili dvaja slovenskí obrancovia. Domáci Erik Černák päťkrát vystrelil a na odohral vyše 21 minút. Jeho krajan Andrej Sekera odohral vyše 13 minút a do štatistík si zapísal dva mínusové body. Brankár obhajcu titulu Tampy Andrej Vasilevskij zlikvidoval 20 striel Stars a zaznamenal druhý shutout za sebou, celkovo 23. v kariére.Hráči Washingtonu v zostave so slovenskou dvojicou Zdeno Chára a Richard Pánik zvíťazili v sobotnom dueli NHL na ľade New Jersey 5:2. Slávili druhý triumf za sebou a vyhupli sa na čelo tabuľky Východnej divízie. V ďalšom zápase Philadelphia uspela na ľade Buffala 3:0 aj vďaka brankárovi Brianovi Elliottovi, ktorý zlikvidoval všetkých 23 striel domácich a udržal si čisté konto.Líder ligy z Toronta zvíťazil na ľade Edmontonu 4:0 a zastavil Oilers sériu piatich víťazných duelov. Brankár Maple Leafs Jack Campbell zaknihoval 30 úspešných zákrokov a získal tretí shutout v kariére.





Buffalo - Philadelphia 0:3

Ottawa - Calgary 3:6

New Jersey - Washington 2:5

Nashville - Columbus 2:1

Edmonton - Toronto 0:4

Florida - Carolina 3:4 pp a sn

NY Islanders - Pittsburgh 3:4 pp

Tampa Bay - Dallas 5:0

Chicago - Detroit 3:5

Minnesota - Los Angeles 4:3 pp

Arizona - Colorado 2:6

Anaheim - Vegas 2:3 pp

Winnipeg - Montreal 2:1 pp

San Jose - St. Louis 6:7