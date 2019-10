NHL: Washington s Fehérvárym a Pánikom vyhral na ľade NY Islanders

Na archívnej snímke Martin Fehérváry. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann





výsledky NHL:



Philadelphia - Chicago 4:3, Columbus - Toronto 1:4, New Jersey - Winnipeg 4:5 pp a sn, New York Islanders - Washington 1:2, San Jose - Vegas 0:5 v 3. tretine

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 5. októbra (TASR) - Hokejisti Washingtonu v zostave s dvojicou slovenských hokejistov Martinom Fehérvárym a Richardom Pánikom zvíťazili aj vo svojom druhom zápase v novej sezóne NHL. V noci na sobotu triumfovali na ľade New Yorku Islanders 2:1.Výrazne sa o výhru hostí pričinil ruský brankár Iľja Samsonov, ktorý pri svojom debute v profilige predviedol 25 úspešných zákrokov a inkasoval iba raz z hokejky Devona Toewsa. Slováci v drese Capitals, ktorí opäť nastúpili v tretej formácii, nebodovali. Obranca Fehérváry odohral 15:31 min, počas ktorých si pripísal jeden strelecký pokus a rozdal až štyriPánik zaznamenal počas 14:09 min jednu strelu a plusový bod.Toronto aj zásluhou dvoch gólov a jednej asistencie Mitcha Marnera uspelo na ľade Columbusu 4:1. Do zostavy Maple Leafs sa tentoraz nezmestil slovenský obranca Martin Marinčin, ktorý bol zdravý náhradník.Philadelphia zvíťazili v rámci NHL Global Series vo vypredanej pražskej 02 aréne nad Chicagom 4:3. Ústrednou postavou Flyers bol kanadský útočník Travis Konecny, ktorý strelil dva góly. Blackhawks nepomohli ani tri body Patricka Kanea (1+2).