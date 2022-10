NHL: Washington zdolal Montreal, Fehérváry i Slafkovský s plusovým bodom

Hokejisti Washingtonu s Martinom Fehérvárym zvíťazili v noci na nedeľu v zámorskej NHL nad Montrealom v zostave s Jurajom Slafkovským 3:1 a dosiahli prvý triumf v sezóne. Obaja Slováci zaznamenali plusový bod. Všetky góly padli v druhej tretine. V akcii boli aj Erik Černák, Tomáš Tatar a Pavol Regenda, ale do štatistík sa nezapísali.



Washington prehrával po úvodnom dejstve 0:1, no v druhom vďaka trom gólom v priebehu necelých šiestich minút otočil skóre. Fehérváry odohral 19:41 min, Slafkovský mal minutáž 12:41. Prvý muž tohtoročného na svoj prvý bod v NHL čaká, v šiestej minúte bol blízko k tomu, aby strelil svoj premiérový gól, ale jeho strela z dobrej pozície sa obtrela o vonkajšiu časť žrde. Slafkovský zaznamenal plusový bod, bol na ľade, keď Nick Suzuki strelil svoj prvý gól ako kapitán Canadiens. “Po dvoch prehrách sme cítili nutnosť bodovať. Od začiatku sme boli nastavení na víťazstvo,” povedal pre nhl.com brankár Caps Darcy Kuemper, ktorý v minulej sezóne získal s Coloradom Stanley Cup. Kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin zaznamenal svoju prvú asistenciu v sezóne, ale na gól stále čaká. V prvej tretine mu jeho zásah rozhodcovia po vzhliadnutí videa neuznali a v závere trafil ruský útočník len žrď opustenej bránky. Víťazstvo domácich zariadili T.J. Oshie, Conor Sheary a Anthony Mantha. Fehérváry mal takisto plusový bod, pridal jeden hit a jednu zblokovanú strelu.



New Jersey s Tomášom Tatarom prehralo s Detroitom 2:5, slovenský útočník si pripísal mínusový bod. Na trestnej lavici si odsedel štyri minúty a pri jeho prvom treste zvýšil Dylan Larkin na 4:2. V bránke Red Wings sa v sezónnom debute zaskvel Adam Nedejkovic, ktorý chytil 37 striel “diablov”, z toho 21 v druhej tretine. “Ned nás zachránil pri ich veľkom tlaku v druhej tretine. Útočili vo vlnách,” povedal tréner Red Wings Derek Lalonde. Dylan Larkin strelil gól a pridal dve asistencie, skórovali aj Jakub Vrána, Ben Chiarot, Dominik Kubalík a David Perron, ktorý si otvoril strelecký účet v drese “červených krídel.” Tatar proti svojmu bývalému klubu nebodoval, na ľade strávil takmer 15 minút a zaznamenal jednu strelu. Do zostavy Devils sa vrátil kapitán Nico Hischier, duel pre zranenie nedohral útočník Detroitu Tyler Bertuzzi.



Tampa s Erikom Černákom podľahla na ľade Pittsburghu 2:6. Slovenský zadák strávil na ľade 20:42 min a do štatistík mu pribudli dve mínusky. Penguins vleteli do sezóny raketovo, keď v prvých dvoch zápasoch sezóny strelili 12 gólov. Kapitán Sidney Crosby, ktorý v drese “tučniakov” začal rekordnú 18. sezónu, mal rovnako ako v prvom zápase s Arizonou (6:2) bilanciu 1+2 a v dvoch zápasoch tak nazbieral šesť bodov (2+4). “Treba využiť ‘momentum’, keď sa darí, pretože to nebude trvať stále a prídu aj horšie chvíle. Úvod sezóny nám vyšiel fantasticky,” povedal Crosby. Jake Guentzel a Jeff Carter mali bilanciu 1+1, Tristan Jarry zaznamenal 34 zákrokov. Skóre duelu otvoril Steven Stamkos, kapitán “bleskov” strelil svoj štvrtý gól v sezóne a ako druhý hráč v klubovej histórii skóroval vo všetkých troch úvodných dueloch. Prvýkrát sa proti svojim bývalým spoluhráčom predstavil český obranca Jan Rutta, ktorý s Tampou Bay získal dvakrát Stanley Cup (2020, 2021).



New York Islanders deklasovali Anaheim 7:1, Pavol Regenda odohral za hostí 11:30 min a mal dva mínusové body. Slovenský nováčik začal duel v druhej formácii s Trevorom Zegrasom a Frankom Vatranom. Zaznamenal dve strely, dva hity a zblokoval dva strelecké pokusy domácich. Islanders výrazne pomohli obrancovia, po dva góly strelili Scott Mayfield a Robin Salo. “V tejto lige sa góly nedávajú ľahko. Potrebujete aj pomoc od obrancov,” povedal po svojom prvom víťazstve v roli hlavného trénera Lane Lambert. Pre Ducks to bol prvý duel na päťzápasovom tripe.



Calgary bez Adama Ružicku zvíťazilo v Edmontone 4:3. Flames v “bitke o Albertu” ťažili z vynikajúcej prevej tretiny, ktorú vyhrali 4:1. Gól a dve asistencie zaznamenal Mark Stone, medzi strelcov sa zapísali aj Mikael Backlund, Andrew Mangiapane a Nazem Kadri, ktorý skóroval prvýkrát v drese “plameňov.” Víťazstvo Calgary vychytal Dan Vladař, ktorý zaznamenal 26 zásahov, v posledných sekundách zmaril hokejkou šancu Leona Draisaitla na vyrovnanie. Kapitán Edmontonu Connor McDavid znížil svojim štvrtým gólom v sezóne na 2:4.



Hráči Floridy uspeli aj vo svojom druhom zápase nového ročníka profiligy. V sobotnom dueli vyhrali na ľade Buffala 4:3. Víťazný gól zaznamenal v druhej tretine v presilovke obranca Brandon Montour. Dvoma bodmi sa v drese víťazov prezentovali Matthew Tkachuk (1+1) i Aleksander Barkov (0+2). “Ako som povedal pred začiatkom sezóny, ja neriešim individuálne štatistiky. Ide mi o tímový úspech. Stal som sa členom skvelého kolektívu a som hrdý byť jeho súčasťou,” povedal bývalý hráč Calgary.



Hokejisti Philadelphie vyhrali aj svoj druhý zápas v novom ročníku, keď doma s Vancouverom otočili z 0:2 na 3:2. O triumfe “letcov” rozhodol 6:07 minúty pred koncom Travis Konecny. Boston zdolal Arizonu 6:3, k čomu prispel dvomi gólmi a asistenciou útočník A.J Greer. Ten v minulej sezóne pôsobil v New Jersey, v lete podpísal s Bruins dvojročnú zmluvu. Boston vyhral nad Arizonou 19. zápas za sebou.

Obranca Justin Holl rozhodol necelé dve minúty pred koncom o víťazstve Toronta v kanadskom derby nad Ottawou 3:2. Maple Leafs vyhrali druhý zápas v rade, vychytal ho opäť Iľja Samsonov (26 zákrokov). Svoj prvý gól v drese Senators strelil veterán Claude Giroux. Vstup do sezóny vyšiel hráčom St. Louis, keď na domácom ľade zdolali Columbus 5:2. Nerozhodný stav v tretej časti zlomil Ivan Barbašov a o 20 sekúnd neskôr zvýšil na 4:2 Jack Neighbours. Blue Jackets prehrali všetky tri zápasy sezóny.



Až trinásť gólov padlo v St. Paul, kde domáca Minnesota prehrala s Los Angeles 6:7. Prvý gól v drese Kings strelil Kevin Fiala, ktorý prišiel do kalifornského tímu na konci júna výmenou práve z Minnesoty. Švajčiarsky útočník pridal aj dve asistencie. Bilanciou 2+1 sa blysli Mats Zuccarello (MIN) a Adrian Kempe (LA). Dallas po víťazstve v Nashville vyhral nad Predators aj doma a uspel tak v takzvanom “home-and-home” súboji. Stars triumfovali hladko 5:1, dva góly strelil Roope Hintz, Jason Robertson nazbieral tri body (1+2).



Tretie víťazstvo v treťom zápase sezóny zaznamenali hráči Vegas, keď na ľade minuloročného nováčika zo Seattlu vyhrali 5:2. Adin Hill zaznamenal v prvom štarte za Golden Knights 31 zákrokov, dvakrát skóroval Jonathan Marschessault. Sam Lafferty strelil dva góly v oslabení a pomohol Chicagu k víťazstvu 5:2 v San Jose. Tri body v debutovom zápase za Blackhawks zaznamenal Jason Dickinson (1+2).

