NHL: Winnipeg si zaistil prvenstvo na západe, Montreal prehral

Hokejisti Winnipegu si v noci na nedeľu zaistili prvé miesto v Západnej konferencii zámorskej NHL, čo sa im podarilo prvýkrát v klubovej histórii. Jets zvíťazili na ľade Chicaga Blackhawks 5:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Účasť v play off stále nemá istú Montreal Canadiens. Kanadský tím v zostave so slovenským útočníkom Jurajom Slafkovským prehral v derby s Torontom Maple Leafs 0:1 po predĺžení. Slafkovský v stretnutí nebodoval, odohral 18:05 min a pripísal si dve strely na bránku.



Jediný gól v stretnutí medzi Torontom a Montrealom strelil v 36. sekunde predĺženia útočník Mitch Marner. „Habs“ tak nespečatili účasť vo vyraďovačke. Na pozícii druhej voľnej karty majú päťbodový náskok pred Columbusom, ktorý môže získať ešte šesť bodov. Montreal prehral druhý zápas za sebou, Toronto triumfovalo šiesty raz z uplynulých siedmich duelov. „Mali sme dva ťažké zápasy dva dni za sebou. Som hrdý na náš tím, získali sme bod a ten môže byť veľmi dôležitý. Musíme sa koncentrovať až do konca,“ povedal pre nhl.com tréner Montrealu Martin St. Louis. Maple Leafs doviedol k víťazstvu čistým kontom brankár Anthony Stolarz, ktorý predviedol 15 zákrokov a vychytal tretí shutout v sezóne, celkovo 11. v kariére. Toronto je na čele Atlantickej divízie, nemôže klesnúť nižšie ako na druhé miesto a tým pádom s určitosťou začne 1. kolo play off na domácom ľade.



Winnipeg potiahol dvoma gólmi obranca Josh Morrissey. Jets otočili z 0:2 a prehrávali aj 3:4. V nájazdoch sa presadili na strane hostí Kyle Connor a Cole Perfetti, zatiaľ čo za „jastrabov“ premenil iba Connor Bedard. Winnipeg nazbieral 114 bodov, o päť viac ako najlepší tím východu Washington. Kanadský tím je blízko k tomu, aby získal prvýkrát v klubovej histórii Prezidentskú trofej. „Je to skvelý pocit, aj keď dnešný zápas nebol ideálny. Dokážeme hrať oveľa lepšie a boli sme sklamaní z nášho štartu. Potom sme zabrali a hoci to nebol náš najlepší výkon, je dôležité, že sme získali dva body,“ povedal útočník Jets Adam Lowry. Zápas po nešťastnej zrážke s čiarovým rozhodcom Jamesom Tobiasom nedohral útočník Winnipegu Nikolaj Ehlers, ktorý v druhej tretine opustil ľad za pomoci spoluhráčov. Tréner Scott Arniel po zápase o jeho stave neinformoval. Connor Hellebuyck vychytal 46. víťazstvo v sezóne a vyrovnal zápis Jevgenija Nabokova (2007-08) na piatom mieste histórie. Devätnásťročný útočník Chicaga Connor mal bilanciu 1+1, zaznamenal 81. asistenciu v kariére, čím prekonal doterajší klubový rekord Eddieho Olczyka v počte asistencií v tínedžerskom veku.



Dvakrát sa strelecky presadil aj Kevin Fiala v drese Los Angeles Kings. „Králi“ aj vďaka nemu zvíťazili nad Coloradom 5:4 a uspeli v šiestom z predošlých sedem súbojov. Kings sa v prvom kole play off stretnú štvrtýkrát za sebou s Edmontonom a pokúsia sa zlomiť negatívnu sériu, pretože Oilers vyhrali s Kings všetky série prvého kola v predošlých troch rokoch. Ešte nie je isté, kto začne na domácom ľade, ale zatiaľ sú k tomu bližšie Kings. Na druhom mieste v Pacifickej divízii majú štvorbodový náskok pred Oilers, oba tímy ešte čakajú tri zápasy. „Chceme začať doma pred našimi fanúšikmi,“ povedal obranca LA Brandt Clarke. Víťazmi Pacifickej divízie sa stali hráči Vegas, keď zdolali doma Nashville 5:3. Golden Knights tak minimálne prvé dve kolá play off začnú doma. Jeden z gólov Predators strelil Jonathan Marchessault, ktorý v drese Vegas nazbieral 417 bodov (192+225) v 514 zápasoch a pomohol Golden Knights k zisku Stanley Cupu v roku 2023 a získal Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off.



Dallas prehral piaty duel za sebou, keď doma podľahol Utahu 3:5 a už je jasné, že v prvom kole sa Stars stretnú s Coloradom. Gól a dve asistencie za tím zo Salt Lake City zaznamenal Logan Cooley.



Šancu na postup do play off stratili hráči NY Islanders po prehre na ľade Philadelphie 3:4 po nájazdoch. Dvakrát skóroval Tyson Foerster, ktorý v predošlom stretnutí proti NY Rangers zaznamenal hetrik a strelecky sa presadil v piatich zo šiestich uplynulých duelov. Z hry o postup do play off definitívne vypadli aj hráči NY Rangers, keď prehrali v Caroline 3:7. Rangers sú len štvrtým tímom v histórii NHL, ktorý nepostúpil do play off rok po tom, ako získal Prezidentskú trofej.



Washington v zostave s Martinom Fehérvárym prehral na ľade Columbusu vysoko 0:7. Slovenský obranca odohral 21:23 minút a zaznamenal tri mínusové body. Dva góly domácich vsietil Adam Fantilli. Blues Jackets vďaka víťazstvu stále živia nádej na postup do play off. „Kým je šanca, budeme o ňu bojovať," povedal útočník Columbusu Sean Kuraly. Prvé čisté konto v kariére zaznamenal Jet Greaves, keď zaznamenal 21 zásahov. Na druhej strane zažil nevydarený sezónny debut Hunter Shepard, ktorý inkasoval sedem gólov z 26 striel. Capitals šetrili svoje opory Alexandra Ovečkina a Jakoba Chychruna.



Šancu má aj Calgary s Martinom Pospíšilom, pretože St. Louis prehrali na ľade Seattlu 3:4 po nájazdoch. Flames hrajú v noci na pondelok so San Jose. Na Blues strácajú "plamene" štyri body, ale hrajú ešte tri zápasy, kým St. Louis už len jeden. Blues stačí na postup zdolať v riadnom čase doma Utah. Flames musia vyhrať všetky tri zápasy a veriť v zakopnutie St. Louis. Po Sharks sa Flames stretnú doma s Vegas a na záver nastúpia na ľade Los Angeles.



Blízko k postupu do bojov o Stanley Cup sú hráči Minnesoty, ktorí vyhrali po obrate z 0:2 na ľade Vancouveru 3:2. Víťazný gól strelil v predĺžení Mats Zuccarello. Wild si udržali pozíciu prvej voľnej karty na západe, pred Blues majú náskok jedného bodu.

NHL - sumáre:



Columbus Blue Jackets - Washington Capitals 7:0 (3:0, 3:0, 1:0)



Góly: 1. Werenski (Monahan, Fabbro), 5. K. Johnson (van Riemsdyk), 20. Fantilli (K. Johnson, van Riemsdyk), 23. Fantilli (Mateychuk), 25. Monahan (Marčenko), 26. Sillinger (Voronkov), 58. van Riemsdyk (Olivier). Brankári: Greaves - Shepard, strely na bránku: 26:22.







Philadelphia Flyers - New York Islanders 4:3 pp a sn (0:0, 1:2, 2:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 24. Foerster (Couturier, Mičkov), 45. Pelletier (Tippett, Poehling), 51. Foerster (Tippett, Cates), rozh. náj. Brink - 31. Lee (Dobson, DeAngelo), 38. Dobson (Horvat, Mayfield), 59. Horvat (DeAngelo, Lee). Brankári: Ersson - Högberg, strely na bránku: 22:40.







Carolina Hurricanes - New York Rangers 7:3 (2:0, 2:1, 3:2)



Góly: 10. Chatfield (Orlov, Jarvis), 18. Jarvis (Aho, Blake), 23. Blake (Jarvis, Aho), 33. Jankowski (Carrier, Jost), 44. Staal, 57. Martinook (Staal), 58. Stankoven (Slavin) - 40. Cuylle (J. Miller), 47. J. Miller (Trocheck, Panarin), 50. Fox (Panarin, Trocheck). Brankári: Kočetkov - Šesťorkin, strely na bránku: 28:31.







Los Angeles Kings - Colorado Avalanche 5:4 (2:1, 2:1, 1:2)



Góly: 5. Byfield (Kuzmenko, Laferriere), 8. Fiala (Kuzmenko, Byfield), 31. Laferriere (Clarke, Byfield), 37. Kopitar (Kempe, Anderson), 53. Fiala (Laferriere) - 11. Nelson (Coyle, Nečas), 23. Ničuškin (Lehkonen, Girard), 50. Malinski (Ničuškin), 58. Nelson. Brankári: Kuemper - Blackwood, strely na bránku: 32:26.







Florida Panthers - Buffalo Sabres 3:2 pp a sn (0:1, 2:0, 0:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 25. Verhaeghe (Jones, Rodrigues), 35. Puljujärvi (Balinskis, Verhaeghe), rozh. náj. Lundell - 20. Dahlin (Zucker, Peterka), 53. Peterka (Dahlin, Tuch). Brankári: Vaněček - Luukkonen, strely na bránku: 34:28.







Chicago Blackhawks - Winnipeg Jets 4:5 pp a sn (2:0, 0:2, 2:2 - 0:0, 0:1)



Góly: 11. Foligno, 14. Bedard (Rinzel, Nazar), 51. Donato (Bedard, Vlasic), 55. Nazar (Bertuzzi, Levšunov) - 32. Niederreiter (Samberg, Pionk), 37. Connor (Iafallo), 43. Morrissey (Namestnikov, Perfetti), 57. Morrissey (DeMelo, Connor), rozh. náj. Perfetti. Brankári: Knight - Hellebuyck, strely na bránku: 32:41.







Toronto Maple Leafs - Montreal Canadiens 1:0 pp (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0)



Gól: 61. Marner (Nylander, Tavares). Brankári: Stolarz - Dobeš, strely na bránku: 35:15.







Dallas Stars - Utah Hockey Club 3:5 (1:1, 2:3, 0:1)



Góly: 3. Johnston (Hintz, Rantanen), 21. Smith (Blackwell, Steel), 39. Robertson (Dumba, Rantanen) - 9. Hayton (Sergačov, Guenther), 22. Durzi (Cooley, McBain), 28. Cooley (Määttä), 39. Doan (McBain, Cooley), 46. Schmaltz (Hayton, Guenther). Brankári: DeSmith - Vejmelka, strely na bránku: 24:34.







Seattle Kraken - St. Louis Blues 4:3 pp a sn (0:0, 1:0, 2:3 - 0:0, 1:0)



Góly: 24. Schwartz (Eberle), 47. Eyssimont (Kartye), 50. Wright (Oleksiak, Kartye), rozh. náj. Stephenson - 42. Faksa (Walker, Leddy), 48. Parayko (Thomas, Kyrou), 48. Leddy (Bolduc, Joseph). Brankári: Grubauer - Binnington, strely na bránku: 17:22.







Vancouver Canucks - Minnesota Wild 2:3 pp (1:0, 1:0, 0:2 - 0:1)



Góly: 4. M. Pettersson (Karlsson, Blueger), 34. DeBrusk (Höglander, Hughes) - 41. Faber, 54. Foligno (Hartman, Brazeau), 63. Zuccarello (Kaprizov, Faber). Brankári: Lankinen - Gustavsson, strely na bránku: 14:33.







Vegas Golden Knights - Nashville Predators 5:3 (0:1, 3:0, 2:2)



Góly: 25. Howden (McNabb, Pearson), 26. Roy (Kolesar, Theodore), 32. Holtz (Karlsson, Smith), 59. Hanifin (Whitecloud, Smith), 60. Barbašev (Roy, Howden) - 9. Oesterle (Evangelista, Bunting), 42. Marchessault (L'Heureux, Barron), 45. Del Gaizo (Englund, Evangelista). Brankári: Hill - Annunen, strely na bránku: 30:17.

Slováci v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 18:05 0 0 0 0 2 0

Martin Fehérváry (Washington) 21:23 0 0 0 -3 1 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty







postupujúci do play off:

isté dvojice v 1. kole play off

Washington, Toronto, Carolina, Tampa Bay, Florida, New Jersey, OttawaWinnipeg, Dallas, Vegas, Colorado, Los Angeles, Edmonton



Východná konferencie: Carolina - New Jersey



Západná konferencia: Dallas - Colorado, Los Angeles - Edmonton