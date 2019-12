NHL: Zápas hviezd bez slovenskej účasti, Ovečkin dal prednosť oddychu

Kapitán Bostonu Zdeno Chára gratuluje k víťazstvu brankárovi Blues Jordanovi Binningtonovi po víťazstve v siedmom zápase finále play off NHL Boston Bruins - St. Louis Blues v Bostone 12. júna 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zoznam doteraz známych účastníkov Zápasu hviezd

New York 31. decembra (TASR) - Domáce St. Louis Blues bude mať trojnásobné zastúpenie v januárovom Zápase hviezd hokejovej NHL. Okrem obrancu Alexa Pietrangela sa v exhibícii predstavia brankár Jordan Binnington a útočník Ryan O'Reilly. All Star víkend bude bez slovenskej účasti. Informovalo o tom oddelenie profiligy pre hokejové operácie.Alexander Ovečkin mal byť na základe hlasovania fanúšikov kapitán Metropolitnej divízie, no napokon dal prednosť oddychu. Washington však budú reprezentovať jeho spoluhráči zadák John Carlson a brankár Braden Holtby.Už deviatykrát si v zápase All Star zahrá Patrick Kane z Chicaga, viac účastí nemá na konte žiadny z aktívnych hráčov v profilige.Súťažiť budú štyri tímy - Metropolitná, Atlantická, Centrálna a Pacifická divízia. Zastúpenie musí mať všetkých 31 účastníkov NHL. Do každého výberu ešte pribudne jeden hráč na základe hlasovania fanúšikov, ktoré uzavrú 10. januára. Ani do neho nezaradili žiadneho slovenského hokejistu.Program Zápasu hviezd vrátane súťaží zručností je naplánovaný na 24. a 25. januára v Enterprise Center v St. Louis. Informovala agentúra AP.brankári: Frederik Andersen (Toronto), Tuukka Rask (Boston)obrancovia: Victor Hedman (Tampa Bay), Shea Weber (Montreal)útočníci: Tyler Bertuzzi (Detroit), Anthony Duclair (Ottawa), Jack Eichel (Buffalo), Jonathan Huberdeau (Florida), Auston Matthews (Toronto), David Pastrňák (Boston)brankári: Braden Holtby (Washington), Joonas Korpisalo (Columbus)obrancovia: John Carlson (Washington), Dougie Hamilton (Carolina), Seth Jones (Columbus)útočníci: Mathew Barzal (NY Islanders), Jake Guentzel (Pittsburgh), Kyle Palmieri (New Jersey), Artem Panarin (NY Rangers), Travis Konecny (Philadelphia)brankári: Jordan Binnington (St. Louis), Connor Hellebuyck (Winnipeg)obrancovia: Roman Josi (Nashville), Alex Pietrangelo (St. Louis)útočníci: Patrick Kane (Chicago), Nathan MacKinnon (Colorado), Ryan O'Reilly (St. Louis), Tyler Seguin (Dallas), Mark Scheifele (Winnipeg), Eric Staal (Minnesota)brankári: Marc-Andre Fleury (Vegas), Darcy Kuemper (Arizona)obranca: Marc Giordano (Calgary)útočníci: Leon Draisaitl, Connor McDavid (obaja Edmonton), Logan Couture (San Jose), Anže Kopitar (Los Angeles), Elias Pettersson (Vancouver), Jakob Silfverberg (Anaheim), Matthew Tkachuk (Calgary)