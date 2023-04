NHL zavíta k protinožcom, diváci uvidia dva zápasy v aréne, kde sa každý rok hráva Australian Open

Mimo Severnej Ameriky už hrali

Walker je aj trochu sklamaný

13.4.2023 (SITA.sk) - Zámorská hokejová NHL v tomto roku prvýkrát v histórii zavíta na južnú pologuľu, konkrétne do Austrálie, kde sa v dňoch 23. a 24. septembra v Melbourne odohrajú dva prípravné zápasy medzi tímami Los Angeles Kings Arizona Coyotes v rámci Svetovej série.Dejiskom duelov bude Aréna Roda Lavera, v ktorej sa každoročne konajú stretnutia tenisového grandslamového turnaja Australian Open."Los Angeles Kings a Arizona Coyotes patria medzi napredujúce mladé tímy v našej lige, sú to tiež jedni z najviac inovatívnych a dobrodružných organizácií v súťaži. Tešíme sa na ich zápasy v Aréne Roda Lavera s vedomím, že táto historická návšteva povzbudí mnoho našich mladých fanúšikov v Austrálii a náš skvelý šport priláka ďalších ľudí z tejto krajiny milujúcej šport," vyhlásil komisár NHL Gary Bettman o premiére profiligy u "protinožcov"."Králi" aj "kojoti" už v minulosti hrali zápasy mimo Severnej Ameriky. Kalifornský klub sa už predstavil v Číne, Rakúsku, Nemecku, Anglicku či Švédsku, púštny tím absolvoval prípravný duel v Lotyšsku a dve stretnutia základnej časti v Česku.V organizácii Kings momentálne pôsobí austrálsky rodák Jordan Spence, ktorý sa však v detstve presťahoval s rodinou z Nového Južného Walesu do Japonska a neskôr do Kanady.V NHL aktuálne pôsobí jediný Austrálčan - útočník Nathan Walker hráva za St. Louis Blues "Bude to skvelé pre hokej. Dúfam, že sa bude tento šport v mojej vlasti rozvíjať. Viem, že všetci moji kamaráti doma sa už tešia na to, ako si tie zápasy pozrú," uviedol 29-ročný rodák z waleského Cardiffu.Priznal, že bol sklamaný z toho, že vedenie súťaže nevybralo na zápasy v Austrálii práve jeho tím.